ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Τα 20 χρόνια του έργου του Λάρκου Λάρκου «Κυπρογένεια» γιορτάζονται με μια μεγάλη συναυλία στην οποία παρουσιάζεται η κυπριακή μουσική παράδοση, μέσα από πολυδιάστατες διασκευές και ενορχηστρώσεις, καθώς και μελοποιήσεις στις «Ρίμες Αγάπης» και στην ποίηση του Βασίλη Μιχαηλίδη και του Δημήτρη Λιπέρτη. Εκτός από τον Λάρκο Λάρκου, συμμετέχει η τραγουδίστρια Ατύς, και 8μελής ορχήστρα. Εισιτήρια: Ticketmaster, ACS και ταμείο θεάτρου

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Τατάμι» σε σκηνοθεσία Γκάϊ Νατίβ και Ζαρ Αμίρ Εμπραίμη. Σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ζωής της, η Λέιλα, πρωταθλήτρια τζούντο από το Ιράν, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δίλημμα: να υπακούσει στις εντολές του καθεστώτος και να εγκαταλείψει τον αγώνα της ή να σταθεί στο ύψος της, με κίνδυνο την ελευθερία της; Μαζί με την προπονήτριά της, Μαριάμ, ταξιδεύουν κρυφά στην Ευρώπη για να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 22348203 theatroena.com.cy

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Πάρκο Ακαδημίας Αγλαντζιάς, 2-8 Σεπτεμβρίου, 7μ.μ. Το 14ο Septemberfest Nicosia Beer Fun Festival προτείνει και φέτος για μια ολόκληρη εβδομάδα ένα θελκτικό για όλους line-up, ένα πρόγραμμα που ξεπερνά κάθε προηγούμενο, με συναυλίες και μουσικά σχήματα που καλύπτουν όλες τις μουσικές προτιμήσεις: έντεχνο, λαϊκό, ροκ, ποπ και ρέγκε. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν οι Πυξ Λαξ, Νίκος Μακρόπουλος, Locomondo, Στέλιος Ρόκκος, Κωστής Μαραβέγιας, Πάνος Μουζουράκης, Νίκος Απέργης, Χρήστος Μάστορας- Mέλισσες κ.ά. Είσοδος: €12 (δωρεάν για παιδιά κάτω των 12 ετών με συνοδεία γονέα septemberfest.com.cy. 22485420 Εισιτήρια: στα ταμεία εισόδου και στο ticketbox.com.cy

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λεμεσός, Ιστορικό Αρχείο Λεμεσού Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025 – 7:00 μ.μ. Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Το έργο, οι ιδέες και η παρακαταθήκη του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από τη βιβλιογραφία και τα δημοσιεύματα για τη ζωή και τη δράση του». Ομιλητές: Μίμης Σοφοκλέους, Αστέρις Κούτουλας, Μάριος Ιωάννου Ηλία. Για προκράτηση θέσεων, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στην πλατφόρμα ticketmaster.cy και στα καταστήματα ACS Courier.

ΘΕΑΤΡΟ

Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 8.30μ.μ. 99762891. «Η παλιοκαρκόλα» της Μάγδας Πρωτοπαπά σε σκηνοθεσία

Γιώργου Σιέλη από τη Θεατρική Ομάδα Περαστικοί, παρουσιάζεται στο πλαίσιο του 19ου Φεστιβάλ Θεάτρου 2025 που διοργανώνει η θεατρική ομάδα «Παράβαση» Λυμπιών.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Έρης Παπαδοπούλου. Μέχρι 13/9

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Caught Stealing (σκηνοθεσία Darren Aronofsky με τους Austin Butler, Regina King, Zoe Kravitz), The Conjuring: Last Rites (σκηνοθεσία Michael Chaves με τους Vera Farmiga, Patrick Wilson, Elliot Cowan), The Bad Guys 2 (ταινία animation σε σκηνoθεσία Pierre Perifel, JP Sans)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.