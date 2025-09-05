ΟΠΕΡΑ

Πάφος, Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου, 7.30μ.μ. Έναν από τους διασημότερους τίτλους όπερας όλων των εποχών, την «Κάρμεν» του Μπιζέ, προσφέρει φέτος στους φίλους του λυρικού θεάτρου το 23ο Pafos Aphrodite Festival. Το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας, στη δεύτερη συνεχή παρουσία του στο Φεστιβάλ και με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, παρουσιάζει στον ειδυλλιακό χώρο της Πλατείας του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου, δύο παραστάσεις της όπερας «Κάρμεν» του Ζορζ Μπιζέ. Εισιτήρια: Ticketmaster. Επόμενη: 6/9

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Τόχνη, «Κονάτζιν». Έκθεση φωτογραφίας «Λεπτομέρειες στην Κύπρο». Εγκαίνια στις 7μ.μ. Ακολουθεί η εκδήλωση «Μελωδίες και Τραγούδια της Θάλασσας» 8μ.μ. Η έκθεση παρουσιάζει της βραβευμένες και διακριθείσες φωτογραφίες από τον Παγκύπριο Διαγωνισμό Φωτογραφίας «Λεπτομέρειες στην Κύπρο» 2025. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκδήλωση «Μελωδίες και Τραγούδια της Θάλασσας». Ένα πρόγραμμα γεμάτο ευαισθησία και νοσταλγία, με μελωδίες και τραγούδια εμπνευσμένα από τη θάλασσα. Συμμετέχουν: Σάββας Σάββα – πιάνο, κιθάρα, ενορχήστρωση. Robertas Grod – τσέλο. Ανδρέας Θεοδώρου – κρουστά. Χριστιάνα Λάρκου, Χριστίνα Γαβριηλίδου, Δέσποινα Κατσαντώνη – τραγούδι / απαγγελία.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Πλατεία Ζουχουρί, 8.30μ.μ. Το Larnaka Jazz Festival επιστρέφει για 3η χρονιά, προσκαλώντας το κοινό σε δύο βραδιές υψηλής αισθητικής. Απόψε εμφανίζονται: Morfitis Small Big Band (Jazz Fusion). The Visitors feat. Γιώργος Καλοπαίδης (Swing). Αύριο Σάββατο εμφανίζονται: Gilad Atzmon Quartet (Bebop – Hardbop). The Nonets feat. Ελεονώρα Ρούσου (Swing – Latin). Είσοδος ελεύθερη

Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο, 9μ.μ. «Αν σωθούν τα τραγούδια». Γιώργος Νταλάρας- Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Μαζί τους ο Οδυσσέας Ιωάννου. Η επανάληψη μιας συνάντησης που είναι πια από τις πλέον θρυλικές στο ελληνικό τραγούδι. 34 χρόνια μετά την σύμπραξή τους στο Αττικόν, μοιράζονται την ιστορία των γεγονότων και των αισθημάτων της νεότερης Ελλάδας, μέσα από σπουδαία τραγούδια. Μαζί τους επί σκηνής και στα κείμενα ο Οδυσσέας Ιωάννου, θα αφηγηθεί κομμάτια από προσωπικές και συλλογικές ιστορίες που συνθέτουν την ακριβή κληρονομιά του ελληνικού τραγουδιού. Εισιτήρια: Sold Out Tickets Επόμενη: 6/9

Βορόκληνη, Χώρος στάθμευσης της παλιάς γειτονιάς απέναντι από την παλιά εκκλησία του Αργαγγέλου Μιχαήλ. 8.30μ.μ. Συναυλία «Τα τραγούδια της ζωής μας» με τους αγαπημένους καλλιτέχνες Βασίλη Καζούλη, Γιάννη, Γιοκαρίνη, Νίκο Ζιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Δημήτρη Χατζηδημητρίου. Είσοδος ελεύθερη.

Κελλάκι, Πολιτιστικό Κέντρο 8μ.μ. Το κουαρτέτο TratSik String Quartet παρουσιάζει έργα πέντε νέων Κύπριων συνθετών που συνδυάζουν παραδοσιακή μουσική με σύγχρονη κλασική δημιουργία, προσφέροντας μία μοναδική ακουστική εμπειρία στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Συντελεστές Γιώργος Χατζηγεωργίου και Σπύρος Σπύρου: Βιολί, Νικόλας Ευθυμίου: Βιόλα, Δώρος Ζήσιμος: Βιολόντσελο, Αλέξανδρος Ντάρνα, Άντης Σκορδής, Απόλλωνας Καλαμένιος, Άρης Αντωνιάδης, Δημήτρης Τσούκας: Συνθέσεις.

Ύψωνας, Γ' Δημοτικό Σχολείο, 8.30μ.μ. Συναυλία με τον Δημήτρη Μπάκουλη, για πρώτη φορά με την μπάντα του στην Κύπρο. Οι αισθαντικές ερμηνείες του έχουν ως αποτέλεσμα μία μυσταγωγική παράσταση σε κάθε σταθμό της περιοδείας του, καθώς έχει κερδίσει το κοινό με την αμεσότητα και τις εύστοχες μουσικές του επιλογές. Μαζί του ο Μιχάλης Ατσάλης στο τραγούδι και την κιθάρα, ο Ορφέας Σιέρρας στα τύμπανα και ο Βαγγέλης Καραπέτρος στο μπάσο. Ελεύθερη είσοδος.

Λευκωσία, Πάρκο Ακαδημίας Αγλαντζιάς, 2-8 Σεπτεμβρίου, 7μ.μ. Το 14ο Septemberfest Nicosia Beer Fun Festival προτείνει και φέτος για μια ολόκληρη εβδομάδα ένα πρόγραμμα που ξεπερνά κάθε προηγούμενο, με συναυλίες και μουσικά σχήματα που καλύπτουν όλες τις μουσικές προτιμήσεις.Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου με τη μεγάλη συναυλία του δημοφιλούς ερμηνευτή και τραγουδοποιού Στέλιου Ρόκκου, με την εκρηκτική σκηνική παρουσία και τις αμέτρητες επιτυχίες, έχοντας στο πλευρό του την Κατερίνα Λαζαρίδου. septemberfest.com.cy. 22485420 Εισιτήρια: στα ταμεία εισόδου και στο ticketbox.com.cy

ΘΕΑΤΡΟ

Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 8.30μ.μ. 99762891. «Η θεία απ’ το Σικάγο» του Αλέκου Σακελλάριου σε διασκευή σκηνοθεσία Κυριάκου Κυριάκου από τη Θεατρική Ομάδα Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου Αθηένου παρουσιάζεται στο πλαίσιο του 19ου Φεστιβάλ Θεάτρου 2025 που διοργανώνει η θεατρική ομάδα Παράβαση Λυμπιών.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Τελευταίο καλοκαίρι». Η 16χρονη Τζούλια ζει με τον αυταρχικό πατέρα της και τη μητέρα της σε ένα απομονωμένο νησί της Κροατίας. Η ζωή τους αναστατώνεται με την άφιξη ενός παλιού φίλου της οικογένειας, του Χαβιέρ, ο οποίος φέρνει μαζί του υποσχέσεις για μια καλύτερη ζωή. 22348203 theatroena.com.cy

Λευκωσία, Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου προαύλιος χώρος, 7.45μ.μ. Προβολή της ταινίας «Despicable Me 4», είσοδος ελεύθερη.

Λεμεσός, Χώρος στάθμευσης της ΣΕΚ (πίσω από Ριάλτο), 8.30μ.μ. Προβολή της ταινίας «Η Ορχήστρα του Αδελφού μου» (En Fanfare) σε σκηνοθεσία Εμανουέλ Κρουσόλ. Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Εισιτήρια: € 8, E-ticket: www.rialto.com.cy, 77 77 77 45

ΧΟΡΟΣ

Αθηένου, Κωνσταντίνειο Δημοτικό Πάρκο, 8μ.μ. Το 8ο Διεθνές Φολκλορικό Φεστιβάλ «Βασιλιτζιά» πλησιάζει και υπόσχεται τρεις βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και πολιτισμική μαγεία, με συμμετοχές από Κύπρο, Ισπανία και Πολωνία. Επόμενες: 6/9 Λάρνακα, Κεντρική Εξέδρα Φοινικούδων, 7/9 Μαθιάτης, Κοινοτικό Πάρκο

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Λάρνακα, Σπίτι Κοντέας. Παράσταση θεάτρου σκιών και εργαστήριο κατασκευής φιγούρας με τίτλο «Ο καραγκιόζης φούρναρης» από τους Χαράλαμπο, Έλενα και Ανδρέα Χαραλάμπους, 8μ.μ. 24 400920.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Πολυχώρος Ροές, 7.30μ.μ. Διάλεξη με θέμα «Η Ιστορία της Ελλάδας: Από τον Βενιζέλο στη Μεταπολίτευση |(1910-1974)». Ομιλητής: Απόστολος Στυλιανίδης- Πολιτικός Επιστήμονας. Συντονίζει: Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρώην Ευρωβουλευτής. Είσοδος ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής : 22250652/ 99651799

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Έρης Παπαδοπούλου. Μέχρι 13/9

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Caught Stealing (σκηνοθεσία Darren Aronofsky με τους Austin Butler, Regina King, Zoe Kravitz), The Conjuring: Last Rites (σκηνοθεσία Michael Chaves με τους Vera Farmiga, Patrick Wilson, Elliot Cowan), The Bad Guys 2 (ταινία animation σε σκηνoθεσία Pierre Perifel, JP Sans)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.