ΜΟΥΣΙΚΗ

Βάβλα, Vavla Rustic Retreat, 8.30μ.μ. H Eleni Era , μια εξαιρετική κύπρια καλλιτέχνης η οποία έχει έδρα της το Βερολίνο τα τελευταία 17 χρόνια, θα τραγουδήσει στη Βάβλα στο πλαίσιο του προγράμματος «Avli Sessions» το οποίο περιλαμβάνει μια καινούρια σειρά υπαίθριων συναυλιών σε παραδοσιακές αυλές. Πληροφορίες & Κρατήσεις: vavlavibes@gmail.com/ 99495431

παρουσιάζει έργα πέντε νέων Κύπριων συνθετών που συνδυάζουν παραδοσιακή μουσική με σύγχρονη κλασική δημιουργία, προσφέροντας μία μοναδική ακουστική εμπειρία στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Είσοδος ελεύθερη Λάρνακα, Πλατεία Ζουχουρί, 8.30μ.μ. Με την παρουσία του διεθνούς φήμης σαξοφωνίστα, συγγραφέα και ακτιβιστή Γκίλαντ Ατζμόν να ξεχωρίζει, το Larnaka Jazz Festival προτείνει μια ακομη βραδιά υψηλής αισθητικής. Πρόγραμμα: Gilad Atzmon Quartet (Bebop – Hardbop). The Nonets feat. Ελεονώρα Ρούσου (Swing – Latin). Είσοδος ελεύθερη.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Λάρνακα, Μουσείο Πιερίδη, 11π.μ. Σε ένα ξεχωριστό ταξίδι στον κόσμο των μύθων και της φαντασίας, μέσα από το εργαστήριο «Μύθοι της Κύπρου – Θέατρο και Χαρτί: Καλικάντζαροι» προσκαλεί τους μικρούς του φίλους το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους. Θεατρικοπαιδαγωγική επιμέλεια: Κυριακή Μανώλη. Εικαστική παρέμβαση: Λήδα Σολομωνίδου. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη την ηλεκτρονική εγγραφή.

ΟΠΕΡΑ

Πάφος, Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου, 7.30μ.μ. Η δεύτερη και τελευταία από τις παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας με την «Κάρμεν» του Ζορζ Μπιζέ, παρουσιάζεται απόψε στο πλαίσιο του 23ου Pafos Aphrodite Festival. Εισιτήρια: Ticketmaster.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Πάρκο Ακαδημίας Αγλαντζιάς, 2-8 Σεπτεμβρίου, 7μ.μ. Το 14ο Septemberfest Nicosia Beer Fun Festival προτείνει και φέτος για μια ολόκληρη εβδομάδα ένα θελκτικό για όλους line-up. Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου Κωστής Μαραβέγιας και Πάνος Μουζουράκης ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα και χιούμορ. septemberfest.com.cy, 22485420, ticketbox.com.cy

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Τελευταίο καλοκαίρι» σε σκηνοθεσία Αντονέτα Άλαματ Κουσιγιάνοβιτς. Η 16χρονη Τζούλια ζει με τον αυταρχικό πατέρα της και τη μητέρα της σε ένα απομονωμένο νησί της Κροατίας. Η ζωή τους αναστατώνεται με την άφιξη ενός παλιού φίλου της οικογένειας, του Χαβιέρ, ο οποίος φέρνει μαζί του υποσχέσεις για μια καλύτερη ζωή. 22348203, theatroena.com.cy

Λευκωσία, Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου προαύλιος χώρος. Προβολή της ταινίας Kung fu Panda 4, 7.45μ.μ. είσοδος ελεύθερη.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Έρης Παπαδοπούλου. Μέχρι 13/9

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Caught Stealing (σκηνοθεσία Darren Aronofsky με τους Austin Butler, Regina King, Zoe Kravitz), The Conjuring: Last Rites (σκηνοθεσία Michael Chaves με τους Vera Farmiga, Patrick Wilson, Elliot Cowan), The Bad Guys 2 (ταινία animation σε σκηνoθεσία Pierre Perifel, JP Sans)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.