ΜΟΥΣΙΚΗ
- Επισκοπειό, Πολιτιστική Σκηνή Μητρόπολης Ταμασού, 9μ.μ. «Άξιος Εστί»: Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννησή του με τους Ρίτα Αντωνοπούλου, Δημήτρη Φανή και Κώστα Χατζηχριστοδούλου. Ticketmaster και ACS Courier
ΧΟΡΟΣ
- Πολιτικό, Πρώην Δημοτικό Σχολείο, 6.30μ.μ. Την site specific παράσταση σύγχρονου χορού «3D» (τρισδιάστατο) παρουσιάζει το Αμφίδρομο Χοροθέατρο, σε χορογραφία Έλενας Χριστοδουλίδου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Αναζητά και αναδεικνύει τα ζωντανά ίχνη πολιτισμού που μοναδικά συνθέτουν το άρρηκτο νήμα της ανθρώπινης παρουσίας στον χώρο και τον χρόνο. Ερμηνεύουν: Ελίνα Καρακώστα, Άννα Νικολάου, Μαρία Μασώνου, Νικόλ Γιάννακα, Ιωάννα Σάββα. Είσοδος ελεύθερη. Επόμενη: 20/9 Κοίλη, Εργαστήρι Παραδοσιακών Γεύσεων
- Λάρνακα, Εξέδρα Φοινικούδων, 12- 14 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ. 18ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, Χορωδιών και Μπαντών με περισσότερους από 1500 καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό και με τη συμμετοχή δεκάδων πολιτιστικών σχημάτων. Είσοδος ελεύθερη
ΘΕΑΤΡΟ
- Ευρύχου, Αμφιθέατρο Δημοτικού Σχολείου, 7.15μ.μ. Μια πρωτότυπη εικαστική παράσταση κουκλοθεάτρου που βασίζεται στο κλασικό έργο του Αντουάν ντε Σεντ- Εξιπερί «Μικρός Πρίγκιπας» παρουσιάζεται σε τέσσερις κοινότητες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία της Κατερίνας Σταύρου και του Βιτόριο Πισακρόια.
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, NiMAC, 7μ.μ. 12– 21 Σεπτεμβρίου. 6ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Queer Wave. Στις 15:00, μια στρογγυλή τράπεζα θα δώσει την ευκαιρία στο κοινό να συναντήσει τους δημιουργούς που συμμετέχουν στο πρώτο σαββατοκύριακο του φεστιβάλ και να συζητήσει μαζί τους για τις ταινίες και τη δημιουργική τους διαδικασία. Στις 17:00 θα προβληθεί η μικρού μήκους ταινία Lloyd Wong, Unfinished της Lesley Loksi Chan, που απέσπασε τόσο Βραβείο Teddy όσο και Χρυσή Άρκτο στη φετινό Berlinale, και θα ακολουθήσει συζήτηση μίας ώρας με το AIDS Solidarity Movement και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού. Στις 19:00 το πρόγραμμα συνεχίζει με Shorts II: Shapes of Masculinity. Στις 21:00 θα προβληθεί το αριστούργημα του 21ου αιώνα Mulholland Drive του David Lynch – με ένα μικρό “Mystery Act” στο τέλος. more.com
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9
- Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λεμεσός
- 125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις» της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9
Λάρνακα
- St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Long Walk (σκην. Francis Lawrence με τους Cooper Hoffman, David Jonsson), Dowton Abbey: The Grand Finale (σκην. Simon Curtis με τους Hugh Bonneville, Michelle Dockery), Demon Slayer: Infinity Castle (σκην. Haruo Sotozaki), Sketch (σκην. Seth Worley)
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Caught Stealing, The Conjuring: Last Rites, The Bad Guys 2, Smurfs, The Fantastic Four,
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.