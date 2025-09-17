ΒΙΒΛΙΟ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8μ.μ. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος συγγραφέας, φιλόσοφος και ιδρυτής του European School of Economics, Έλιο Ντ’ Άννα, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο για να παρουσιάσει τη φιλοσοφία του μέσα από μια κεντρική ομιλία κι ένα live Q&A session με το κοινό. Γλώσσα: αγγλικά (με υποτιτλισμό). Διάρκεια: 150’. Εισιτήρια: rialto.interticket.com

Λευκωσία, Μουσείο Αρχιεπισκόπου Κυπριανού Στροβόλου, 7μ.μ. Παρουσίαση μυθιστορήματος του Κώστα Λεοντίου «Στην άκρη του χρόνου» (εκδ. Αρμίδα). Ομιλητής: Γιώργος Φράγκος, ποιητής– κριτικός λογοτεχνίας. Παρέμβαση: Γιώργος Κουκουμάς, βουλευτής, εκπρόσωπος Τύπου ΑΚΕΛ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Δερύνεια, Δημοτικό Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Μουσική παράσταση με τίτλο «Η πάλη των στοισειών», μια σύνθεση του συνθέτη Γιάννη Λαουτάρη, εμπνευσμένη από το ομώνυμο πεζογράφημα του ποιητή και συγγραφέα Γιώργου Παπακωνσταντίνου παρουσιάζει η ARTrat Collective. 99065962 klisto.com.cy. Επόμενη: 25/9 Λευκωσία, Αμφιθέατρο παλιού ΓΣΠ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Ο Freedom Candlemaker (Λευτέρης Μουμτζής) οδηγεί το κοινό του σ’ ένα ταξίδι μέσα από τις συνθέσεις τού πιο πρόσφατου άλμπουμ του «Ageless» (2025), στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, 22894531

Έγκωμη, Παλιός Πυρήνας. Εκδήλωση «Ρόδες και Νότες» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025. Ξεκινά στις 4μ.μ. με οργανωμένη ποδηλατική διαδρομή από την Πλατεία Ελευθερίας και θα καταλήξει στην πλατεία του Παλιού Πυρήνα της Έγκωμης. Μετά το τέλος της ποδηλασίας, η πλατεία θα φιλοξενήσει μουσικό πρόγραμμα με ελληνικά τραγούδια από κύπριους καλλιτέχνες, προσφέροντας ψυχαγωγία σε μικρούς και μεγάλους κάτω από τον έναστρο ουρανό.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, NiMAC, 7μ.μ. 12– 21 Σεπτεμβρίου. 6ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Queer Wave. Σήμερα, στις 7μ.μ. το σετ ταινιών μικρού μήκους «Shorts V: Woman, Life, Freedom for Palestine» αναδεικνύει τον αγώνα για αποαποικιοποίηση ως συλλογικό: το πρόγραμμα πλαισιώνεται από δύο ταινίες από το Ιράν και είναι αφιερωμένο στον παλαιστινιακό αγώνα για ελευθερία. Στις 9μ.μ. προβάλλεται η βραβευμένη δραματική ταινία της Έλενα Όξμαν «Outerlands» (100’), όπου πρωταγωνιστεί ένας non-binary χαρακτήρας, με τη συμμετοχή των Άσια Κέιτ Ντίλον και Λέα ΝτεΛάρια (Orange is the New Black).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Γκλόρια (22762605). Ιωάννης Μαχαιριώτης «Νεκρή Φύση». Μέχρι 30/9

Λεμεσός

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Long Walk (σκην. Francis Lawrence με τους Cooper Hoffman, David Jonsson), Dowton Abbey: The Grand Finale (σκην. Simon Curtis με τους Hugh Bonneville, Michelle Dockery), Demon Slayer: Infinity Castle (σκην. Haruo Sotozaki), Sketch (σκην. Seth Worley)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Caught Stealing, The Conjuring: Last Rites, The Bad Guys 2, Smurfs, The Fantastic Four,

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.