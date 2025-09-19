ΜΟΥΣΙΚΗ

Δένεια, Διώνειο Αμφιθέατρο, 8.30μ.μ. Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ολοκληρώνει το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι στην Κύπρο, με πέντε συναυλίες. Μαζί του επί σκηνής οι Κύπριοι μουσικοί Μάριος Τακούσιης (πλήκτρα), Λευτέρης Μουμτζής (μπάσο), Γιάννης Κουτής (ούτι, κιθάρα, κρουστά), Νικόλας Τσαγγάρης (τύμπανα), οι οποίοι δίνουν στα τραγούδια μια διαφορετική προσέγγιση. Sold Out Tickets. Επόμενες: 20/9 Δερύνεια, Δημοτικό Αμφιθέατρο, 24/9 Σκαλί Αγλαντζιάς, 26/9 Αμφιθέατρο Πισσουρίου, 27/9 Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου

Λευκωσία, Πλατεία Ελευθερίας, 8μ.μ. Μια βραδιά ρομαντισμού, κομψότητας και μαγείας με δημοφιλή έργα και βαλς υπόσχεται η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στη συναυλία «Μουσική στην πόλη», υπό τη μουσική διεύθυνση του ανερχόμενου Κύπριου μαέστρου Ανδρέα Ασιήκκη. Είσοδος ελεύθερη. cyso.org.cy

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 8μ.μ. Η σειρά συναυλιών Technopolis 20 Classics επιστρέφει με ρεσιτάλ του Ρουμάνου τσελίστα Αντρέι Ιονίτσα και του Ρώσου πιανίστα Ιγκόρ Αντρέεφ σε έργα Γκλίνκα, Μπετόβεν, Γκλαζούνοφ και Σοστακόβιτς. 70002420 Εισιτήρια: technopolis20.com

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. 28ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου. Η συναυλία με τίτλο «Αγγέλων ήχοι», με τους διεθνούς φήμης σολίστ και ερμηνευτές της βυζαντινής μουσικής Ριμπάλ Ουέχμπε και Μάριο Χαραλάμπους και τη βυζαντινή χορωδία «Ασμάτων Χορός», προτείνει ένα απάνθισμα ύμνων από τον ανεξάντλητο πλούτο της ορθόδοξης εκκλησιαστικής μουσικής παράδοσης. 22894531. Επόμενη: 20/9 Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 7.30μ.μ. Ο θρυλικός τραγουδιστής της αρμενικής διασποράς Χαρούτ Παμπουκτζιάν έρχεται στην Κύπρο για μία μοναδική συναυλία. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Μ’ ένα φαντασμαγορικό υπαρξιακό πάρτι από την Εθνική Λυρική Σκηνή της Ελλάδας, ανοίγει η αυλαία του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025, που παρουσιάζει τη «Χρυσή Εποχή» του Κωνσταντίνου Ρήγου. Ο Διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ δημιουργεί το μανιφέστο μιας γενιάς που εφορμά για να σαρώσει τα πάντα. Διάρκεια: 80’. Εισιτήρια: more.com.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου, 8μ.μ. Η καλλιτεχνική ομάδα Κύπριδες παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Skylight» σε κείμενο της Μαριλένας Αχιλλέως και σκηνοθεσία του Σταύρου Ξ. Πέτρου, η οποία εξερευνά την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης και τη λεπτή ισορροπία μεταξύ αντιφατικών δυνάμεων που μας καθορίζουν. Επί σκηνής οι Στέφανος Κασάπη και Άντζελα Ριζάκη. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: 99713754

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λεμεσός, Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Εγκαίνια: 7μ.μ. 1η αναδρομική έκθεση της γνωστής εικαστικού Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη», σε επιμέλεια του διευθυντή του Κέντρου Γιώργου Ταξιαρχόπουλου. Διάρκεια: μέχρι 11 Οκτωβρίου

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, NiMAC, 7μ.μ. 12– 21 Σεπτεμβρίου. 6ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Queer Wave. Σήμερα, η πρώτη από τις δύο αναγνώσεις των fisherwomxn «Learning Palestine» πραγματοποιείται στις 6μ.μ. Στις 7μ.μ. προβάλλεται το νέο ντοκιμαντέρ της Κύπριας σκηνοθέτιδος Μπεσίρε Παραλίκ «One Homeland Two Homes» με θέμα έξι κουήρ άτομα της κυπριακής διασποράς στο Βερολίνο. Στις 9μ.μ. το σετ ταινιών «Shorts VII: Kings, Queens & In-Betweens» προετοιμάζει το κλίμα για τη συνέχεια. Στις 11μ.μ. οι Drag Kings Karagöza, Melis και Elfis ενώνουν τα μουστάκια τους για πρώτη φορά σ’ ένα καυτό show. Από τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί, το φεστιβάλ συνεργάζεται ξανά με το Trash Your Gender– ένα πολιτικό εργαστήριο για τον πειραματισμό με την έκφραση φύλου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Γκλόρια (22762605). Ιωάννης Μαχαιριώτης «Νεκρή Φύση». Μέχρι 30/9

Λεμεσός

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: A Big Bold Beautiful Journey (σκηνοθεσία: Kogonada, με τους Κόλιν Φάρελ, Μάρκο Ρόμπι), Relay (σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μακένζι, με τους Ριζ Άχμεντ, Λίλι Τζέιμς, Σαμ Γουόρθινγκτον)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: The Long Walk, Dowton Abbey: The Grand Finale, Demon Slayer: Infinity Castle, Sketch, Caught Stealing, The Conjuring: Last Rites, The Bad Guys 2, Smurfs

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410, Κ- Σίνεπλεξ (Λάρνακα, Λευκωσία, Λεμεσός, Πάφος) 7778383