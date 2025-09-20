ΘΕΑΤΡΟ

Δάλι, Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 8μ.μ. Στην Κύπρο παρουσιάζεται η θεατρική παραγωγή «Η Θάλασσα και ο γέρος», που σκηνοθετεί η Μαρλέν Καμίνσκι και πρωταγωνιστεί ο Τάσος Νούσιας. Μεταφέρει στη σύγχρονη εποχή το κλασικό και βραβευμένο έργο του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και συνδυάζει κείμενο με χορό και 3D animation προβολές. Συμμετέχει η χορεύτρια Φαίδρα Σούτου. Ticketmaster. Διάρκεια: 90’. Επόμενη: 21/9 Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού «Μάριος Τόκας»,

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 3μ.μ. & 5.30μ.μ. Η θεατρική παράσταση «Το Γκρούφαλο», βασισμένη στην ομώνυμη σειρά εικονογραφημένων βιβλίων των Τζούλια Ντόναλντσον και Άξελ Σέφλερ, περιοδεύει στην Κύπρο. Η παραγωγή που σκηνοθετεί η Ολίβια Τζέικομπς παρουσιάζεται σε μετάφραση/ σκηνοθετική επιμέλεια των Άγγελου Κλωνάρη και Ιωάννας Γεωργαντά, με τους Νίκο Θάνο, Ιφιγένεια Σταμπουλή και Ελισάβετ Νικολαΐδου επί σκηνής. Sold Out Tickets. Επόμενες: 21/9 Δημοτικό Θέατρο Λατσιών 11π.μ. & 3μ.μ., 27/9 Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, 28/9 Λανίτειο Θέατρο Λεμεσού

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 7μ.μ. To ανερχόμενο σχήμα πιάνου τεσσάρων χεριών Duo Immersio (Μουτζιέ Γιαν και Δαυίδ Αναστασίου), με έδρα τη Σκωτία, πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στην Κύπρο, προτείνοντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με έργα Σούμπερτ, Σκριάμπιν, Σαρμπριέ, Μότσαρτ, Μουσόργκσκι, Ντονάνι, ΜακΝτάουελ και Ντικά. Sold Out Tickets & καταστήματα Stephanis

Ύψωνας, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Η συναυλία με τίτλο «Αγγέλων ήχοι» , με τους διεθνούς φήμης σολίστ και ερμηνευτές της βυζαντινής μουσικής Ριμπάλ Ουέχμπε και Μάριο Χαραλάμπους και τη βυζαντινή χορωδία «Ασμάτων Χορός», προτείνει ένα απάνθισμα ύμνων από τον ανεξάντλητο πλούτο της ορθόδοξης εκκλησιαστικής μουσικής παράδοσης. 22894531.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Παιδικό Τμήμα Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου, 10π.μ. Παραμυθοσάββατο στη Βιβλιοθήκη παρέα με τον «Μελή τον Νταή» και τον συγγραφέα Ανδρέα Καπανδρέου. 22894136

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. 10π.μ.- 6μ.μ. Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα– ASSITEJ Κύπρου. Εργαστήρι θεατρικής γραφής για εφήβους 13-17 ετών με τίτλο «Γράψε μου στο στόρι σου». Εμψυχωτές: Ελένη Ξένου, Μιχάλης Παπαδόπουλος και Αλεξία Παπαλαζάρου.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, NiMAC, 7μ.μ. 12– 21 Σεπτεμβρίου. 6ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Queer Wave. Σήμερα, στις 3μ.μ. ξεκινά masterclass ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κοινού και συζήτηση με τον Παναγιώτη Ευαγγελίδη. Στις 5μ.μ. στρογγυλή τράπεζα με συμμετέχοντες δημιουργούς. Στις 7μ.μ. προβάλλεται το queer cult classic «Taxi zum Klo» του Φρανκ Ρίπλο (1981), με εισαγωγικό σημείωμα από τον Ανδρέα Καραγιάν. Στις 9μ.μ. ακολουθεί το σετ «Shorts VIII: Focus on La Fémis», σε συνεργασία με την περίφημη κινηματογραφική σχολή του Παρισιού. Από τις 11μ.μ. η βραδιά κορυφώνεται με συναυλία των Stranger in the Body- τελετή λήξης του φεστιβάλ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Γκλόρια (22762605). Ιωάννης Μαχαιριώτης «Νεκρή Φύση». Μέχρι 30/9

Λεμεσός

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: A Big Bold Beautiful Journey (σκηνοθεσία: Kogonada, με τους Κόλιν Φάρελ, Μάρκο Ρόμπι), Relay (σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μακένζι, με τους Ριζ Άχμεντ, Λίλι Τζέιμς, Σαμ Γουόρθινγκτον)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: The Long Walk, Dowton Abbey: The Grand Finale, Demon Slayer: Infinity Castle, Sketch, Caught Stealing, The Conjuring: Last Rites, The Bad Guys 2, Smurfs

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410, Κ- Σίνεπλεξ (Λάρνακα, Λευκωσία, Λεμεσός, Πάφος) 7778383