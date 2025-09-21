ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 8μ.μ. Η σειρά συναυλιών Technopolis 20 Classics συνεχίζεται με ρεσιτάλ της 17χρονης Κύπριας πιανίστριας Άννας Αβραμίδου που συναντά τον Ρουμάνο τσελίστα Αντρέι Ιονίτσα και τον Ρώσο πιανίστα Ιγκόρ Αντρέεφ σε ένα πρόγραμμα με έργα Φρεντερίκ Σοπέν, Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν και Γιοχάνες Μπραμς. 70002420 Εισιτήρια: technopolis20.com

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Στη μουσική συναυλία «Arias of Desire & Destiny» οι λάτρεις της όπερας θα απολαύσουν τις σοπράνο Ζώη Νικολαΐδου, Έλενα Πατσαλίδου και Αγγελική Σάββα και τον βαρύτονο Κωνσταντίνος Γιαννούδης, με την Γκεργκάνα Γκεοργκίεβα στο πιάνο να ζωντανεύουν εμβληματικές άριες και ντουέτα του λυρικού ρεπερτορίου. Είσοδος ελεύθερη

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 28ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος βιολιστής και συνθέτης Μιχάλης Κουλουμής παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κυπριακό κοινό πρόγραμμα βασισμένο σε δικές του πρωτότυπες συνθέσεις, συνοδευόμενος από το Michalis Kouloumis Quintet, 8.30μ.μ. 22894531

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας», 8μ.μ. Στην Κύπρο παρουσιάζεται η θεατρική παραγωγή «Η Θάλασσα και ο γέρος» , που σκηνοθετεί η Μαρλέν Καμίνσκι και πρωταγωνιστεί ο Τάσος Νούσιας. Μεταφέρει στη σύγχρονη εποχή το κλασικό και βραβευμένο έργο του Έρνεστ Χέμινγουεϊ «Ο γέρος και η θάλασσα» και συνδυάζει κείμενο με χορό και 3D animation προβολές. Συμμετέχει η χορεύτρια Φαίδρα Σούτου. Ticketmaster. Διάρκεια: 90’.

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, 11π.μ. & 3μ.μ. Η θεατρική παράσταση «Το Γκρούφαλο», βασισμένη στην ομώνυμη σειρά εικονογραφημένων βιβλίων των Τζούλια Ντόναλντσον και Άξελ Σέφλερ, περιοδεύει στην Κύπρο. Η παραγωγή που σκηνοθετεί η Ολίβια Τζέικομπς παρουσιάζεται σε μετάφραση/ σκηνοθετική επιμέλεια των Άγγελου Κλωνάρη και Ιωάννας Γεωργαντά, με τους Νίκο Θάνο, Ιφιγένεια Σταμπουλή και Ελισάβετ Νικολαΐδου επί σκηνής. Sold Out Tickets. Επόμενες: 27/9 Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, 28/9 Λανίτειο Θέατρο Λεμεσού

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, NiMAC, 7μ.μ. 12– 21 Σεπτεμβρίου. 6ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Queer Wave. Η μέρα ξεκινά με εκδήλωση με τη φιλιππινέζικη κοινότητας Λευκωσίας. Στις 3μ.μ. προβάλλεται το «Asog» του Φιλιππινο-Καναδού Σεάν Ντέβλιν– μια τραγικωμωδία με αληθινούς επιζώντες του τυφώνα Χαϊγιάν. Στις 6μ.μ. πραγματοποιείται η δεύτερη ανάγνωση «Learning Palestine» των fisherwomxn. Στις 7μ.μ. προβάλλεται η ταινία της Μαρί Λουίζ Λένερ «If You Are Afraid You Put Your Hand Into Your Mouth and Smile», βραβευμένη με το Βραβείο Κριτικής Επιτροπής Teddy 2025 στην Μπερλινάλε– μια τρυφερή ιστορία για την αναπηρία, την αυτονομία του σώματος, την οικογένεια και τη φιλία. Στις 9μ.μ., το Queer Wave 2025 ολοκληρώνεται με το λυρικό και θρυλικό «The Elephant Man» του Ντέιβιντ Λιντς.

Λευκωσία, Πάνθεον, 5.30μ.μ. & 8.30μ.μ. Προβολή της συναυλίας του Ντέιβιντ Γκίλμουρ «Live At The Circus Maximus, Rome», pantheon-theatre.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Γκλόρια (22762605). Ιωάννης Μαχαιριώτης «Νεκρή Φύση». Μέχρι 30/9

Λεμεσός

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: A Big Bold Beautiful Journey (σκηνοθεσία: Kogonada, με τους Κόλιν Φάρελ, Μάρκο Ρόμπι), Relay (σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μακένζι, με τους Ριζ Άχμεντ, Λίλι Τζέιμς, Σαμ Γουόρθινγκτον)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: The Long Walk, Dowton Abbey: The Grand Finale, Demon Slayer: Infinity Castle, Sketch, Caught Stealing, The Conjuring: Last Rites, The Bad Guys 2, Smurfs

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410, Κ- Σίνεπλεξ (Λάρνακα, Λευκωσία, Λεμεσός, Πάφος) 7778383