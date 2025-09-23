ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λύμπια, Γήπεδο Ολυμπιάδας, 9μ.μ. Ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει στην Κύπρο μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη και τη μπάντα του, για μια μοναδική συναυλία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Εισιτήρια: more.com
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
- Λεμεσός, Κέντρο Λόγου και Τεχνών «Τεχνοδρόμιο, 7.30μ.μ. Με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία του βιβλίου της Ρωξάνης Νικολάου υπό τον τίτλο «Οι ερχόμενοι», ο συγγραφέας Κυριάκος Μαργαρίτης προβαίνει σε μια ξενάγηση στο σύμπαν της ποιήτριας, 99526772
- Λευκωσία, Υπαίθριο Θεατράκι Πλατείας Ελευθερίας, 7μ.μ. Παρουσιάζεται το νέο μυθιστόρημα της Κωνσταντίας Σωτηρίου «Η κεφαλή του Τσάτσγουερθ». Παρουσιάζουν και συνομιλούν με τη συγγραφέα η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους και καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Ίλια Χατζηπαναγιώτη- Ζανγκμάιστερ
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 22- 27 Σεπτεμβρίου. 5μ.μ.- 10.30μ.μ. 20ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου «Χρυσή Αφροδίτη» και το 5ο Φεστιβάλ Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στη Τηλεόραση-Κύπρος (WIFT CYPRUS).
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12
- Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
- Γκλόρια (22762605). Ιωάννης Μαχαιριώτης «Νεκρή Φύση». Μέχρι 30/9
Λεμεσός
- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10
- 125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11
Λάρνακα
- St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: A Big Bold Beautiful Journey (σκηνοθεσία: Kogonada, με τους Κόλιν Φάρελ, Μάρκο Ρόμπι), Relay (σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μακένζι, με τους Ριζ Άχμεντ, Λίλι Τζέιμς, Σαμ Γουόρθινγκτον)
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: The Long Walk, Dowton Abbey: The Grand Finale, Demon Slayer: Infinity Castle, Sketch, Caught Stealing, The Conjuring: Last Rites, The Bad Guys 2, Smurfs
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410, Κ- Σίνεπλεξ (Λάρνακα, Λευκωσία, Λεμεσός, Πάφος) 7778383