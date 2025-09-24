ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Με τη μουσικοχορευτική παράσταση «Κυπριακές Φωνές και Μελωδίες» συνεχίζεται το 28ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στο τραγούδι και τη μουσική παράδοση μέσα από ένα προσεκτικά επιλεγμένο ρεπερτόριο, που επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν. 22894531

Λευκωσία, Σκαλί Αγλαντζιάς, 8.30μ.μ. Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ολοκληρώνει το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι στην Κύπρο. Μαζί του επί σκηνής οι Κύπριοι μουσικοί Μάριος Τακούσιης (πλήκτρα), Λευτέρης Μουμτζής (μπάσο), Γιάννης Κουτής (ούτι, κιθάρα, κρουστά), Νικόλας Τσαγγάρης (τύμπανα), οι οποίοι δίνουν στα τραγούδια μια διαφορετική προσέγγιση. Sold Out Tickets. Επόμενες: 26/9 Αμφιθέατρο Πισσουρίου, 27/9 Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Λευκωσία, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, αίθουσα LRC012, 7μ.μ. Παρουσιάζεται η αγγλική μετάφραση του μυθιστορήματος «Ως Αληθώς, η ζωή της Χαρίτας Μάντολες» (As Truly, the life of Harita Mandoles) της Ευρυδίκης Περικλέους Παπαδοπούλου σε ειδική εκδήλωση από τον Πέτρο Παπαπολυβίου και τον μεταφραστή Γιάννη Μηλίδη, 22892008

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 22- 27 Σεπτεμβρίου. 5μ.μ.- 10.30μ.μ. 20ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου «Χρυσή Αφροδίτη» και το 5ο Φεστιβάλ Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στη Τηλεόραση-Κύπρος (WIFT CYPRUS).

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Θέατρο Ένα, 6μ.μ. & 8μ.μ. Το «Finding Home» είναι μια σόλο παράσταση του Δανού κλόουν Denni Dennis. Προσκαλεί το κοινό σε έναν κόσμο που ισορροπεί ανάμεσα στο παράλογο και την αθωότητα, την τραγωδία και την κωμωδία, εξερευνώντας το λεπτό όριο ανάμεσα στην τέχνη και τη ζωή μέσα από έναν διάλογο αγάπης και μοναξιάς. Sold Out Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Γκλόρια (22762605). Ιωάννης Μαχαιριώτης «Νεκρή Φύση». Μέχρι 30/9

Λεμεσός

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: A Big Bold Beautiful Journey (σκηνοθεσία: Kogonada, με τους Κόλιν Φάρελ, Μάρκο Ρόμπι), Relay (σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μακένζι, με τους Ριζ Άχμεντ, Λίλι Τζέιμς, Σαμ Γουόρθινγκτον)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: The Long Walk, Dowton Abbey: The Grand Finale, Demon Slayer: Infinity Castle, Sketch, Caught Stealing, The Conjuring: Last Rites, The Bad Guys 2, Smurfs

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410, Κ- Σίνεπλεξ (Λάρνακα, Λευκωσία, Λεμεσός, Πάφος) 7778383