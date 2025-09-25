ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8μ.μ. Το συγκλονιστικό θεατρικό έργο «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη προτείνει από σήμερα το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή του Γιώργου Τσιάκκα. Μια δυνατή ιστορία που εξερευνά τα όρια της αγάπης και της θυσίας αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης ύπαρξης ξετυλίγεται με τις καθηλωτικές ερμηνείες της Χριστίνας Παυλίδου, του Αντρέα Παπαμιχαλόπουλου, του Βασίλη Χαραλάμπους και της Σταυριάνας Καδή. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Επόμενες: 26 Σεπτεμβρίου, 7, 8, 9, 14, 15, 16 Οκτωβρίου στις 8μ.μ. 28 Σεπτεμβρίου στις 6μ.μ.

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο «Γιώργος Λυκούργος», 8.30μ.μ. Η παράσταση «Ιφιγένεια εν Ταύροις», η κυπριακή παραγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, έρχεται για μια μοναδική τελευταία παράσταση. Η παραγωγή της Θεατρικής Στέγης Κύπρου και της Anyhow Theatre Ensemble, σε σκηνοθεσία Ονησίφορου Ονησιφόρου, επιστρέφει για να συγκινήσει ξανά. Sold Out Tickets tinyurl.com/29rypvbd 99174195 & 99468382

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Παλιό Ξυδάδικο. Το διεθνές διαθεματικό φεστιβάλ λογοτεχνίας «Σαρδάμ», επιστρέφει για 13η χρονιά φέρνοντας το κοινό σε επαφή με συγγραφείς- περφόρμερ και άλλους καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι μοιράζονται πρωτότυπους τρόπους συγγραφής, ανάγνωσης και επιτέλεσης της λογοτεχνίας, μέσα από περφόρμανς, εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει το Εργαστήριο ποίησης με Danez Smith (HΠΑ) – Guest of Honour 2025, «Personal Machines: Invented Form», 5:30μ.μ. – 9:30μ.μ. Το εργαστήριο μάς προσκαλεί να εξερευνήσουμε παραδοσιακές αλλά και πολύ σύγχρονες μορφές ποίησης πριν δοκιμάσετε να δημιουργήσετε τις δικές σας ποιητικές φόρμες και τα δικά σας ποιήματα. *γλώσσα επικοινωνίας: αγγλικά.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, HAUTEART (96663553). Στην ατομική έκθεση ζωγραφικής του με τίτλο «Η διπλή όψη της νεωτερικότητας» (The Double Edge of Modernity) ο Βαλεντίνος Βασιλείου προσκαλεί το κοινό σε ένα σύμπαν δυαδικοτήτων, όπου το παράδοξο γίνεται πραγματικότητα. Εγκαίνια 7μ.μ. Μέχρι 9/10 (Δευτέρα– Παρασκευή 12μ.- 7μ.μ.)

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Λευκωσία, Αμφιθέατρο παλαιού ΓΣΠ, 9μ.μ. Μουσική παράσταση «Η πάλη των στοισ̆ειών», μια σύνθεση του Γιάννη Λαουτάρη, εμπνευσμένη από το ομώνυμο πεζογράφημα του Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Ένα έργο αφιερωμένο στον έρωτα και την παρεμβολή του αναπόφευκτου θανάτου.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Πάρκο Ακρόπολης, 8μ.μ. Αφιέρωμα σε αγαπημένα διαχρονικά λαϊκά τραγούδια με την Ευδοκία Καδή και τον Μωυσή Παπαμωυσέως. Συμμετέχει Λαογραφικός Όμιλος Δήμου Στροβόλου.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 22- 27 Σεπτεμβρίου. 5μ.μ.- 10.30μ.μ. 20ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου «Χρυσή Αφροδίτη» και το 5ο Φεστιβάλ Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στη Τηλεόραση-Κύπρος (WIFT CYPRUS).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Γκλόρια (22762605). Ιωάννης Μαχαιριώτης «Νεκρή Φύση». Μέχρι 30/9

Λεμεσός

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: One Battle After Another (σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson με τους Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro), The Strangers: Chapter 2 (σκηνοθεσία Penny Harlin με τους Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Ema Horvath), Gabby’s Dollhouse: The Movie (σκηνοθεσία Ryan Crego με τους Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Carla Tassara)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Οκτωβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄