ΘΕΑΤΡΟ

ΧΟΡΟΣ

Πάφος, Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου, 8μ.μ. Ορόσημο για τα πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου αποτελεί η μεγάλης κλίμακας παραγωγή με το παγκοσμίου φήμης μπαλέτο «Ζορμπάς ο Έλληνας». Παρουσιάζεται από το μπαλέτο του Εθνικού Θεάτρου Σλοβενίας του Μάριμπορ, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Ειδική συμμετοχή της Άλκηστης Πρωτοψάλτη. Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου μαέστρου Λουκά Καρυτινού. Φωνητικό Σύνολο «Διάσταση». Sold Out Tickets Επόμενη: 27/9

Λάρνακα, Κεντρική Εξέδρα των Φοινικούδων, 8.30μ.μ. Το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ζεϊμπέκικου και Ελληνικών Λαϊκών Χορών Cyprus Zorba Dance Festival επιστρέφει δυναμικά στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας, από τις 26 μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Στη μεγάλη λαϊκή μουσικοχορευτική συνάντηση συμμετέχουν 400 και πλέον χορευτές και συγκροτήματα από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Είσοδος ελεύθερη.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 8.15μ.μ. Το ρεσιτάλ κλασικού τραγουδιού «Ταξίδι στον Άνθρωπο και τον Κόσμο», με τη διακεκριμένη Κύπρια σοπράνο Κατερίνα Βασιλειάδου, προτείνει ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου, στο πλαίσιο της πρώτης διοργάνωσης του τριήμερου φεστιβάλ «Μέρες Πολιτισμού». Είσοδος ελεύθερη, 22444879

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας. Μια μουσικοχορευτική σκηνική δημιουργία που διαρρηγνύει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασιακού είναι ο «Αιθέρας», που παρουσιάζει το σχήμα Όγμιος, με τους μουσικούς Παναγιώτη Μηνά και Άντη Σκορδή στο πλαίσιο του 28ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. 8.30μ.μ. 22894531

Πισσούρι, Αμφιθέατρο Πισσουρίου 8.30μ.μ. Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ολοκληρώνει το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι στην Κύπρο. Μαζί του επί σκηνής οι Κύπριοι μουσικοί Μάριος Τακούσιης (πλήκτρα), Λευτέρης Μουμτζής (μπάσο), Γιάννης Κουτής (ούτι, κιθάρα, κρουστά), Νικόλας Τσαγγάρης (τύμπανα), οι οποίοι δίνουν στα τραγούδια μια διαφορετική προσέγγιση. Sold Out Tickets. Επόμενη: 27/9 Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου

Κυπερούντα, Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 7.30μ.μ. Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Η γυναικεία χορωδία Amalgamation, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Βασιλικής Αναστασίου, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χώμα· Νερό· Αέρας» εμπνευσμένη από την πλαστικότητα του πηλού και τη δύναμη της συλλογικής έκφρασης. Είσοδος ελεύθερη.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως), 4.30μ.μ. Πέραν των 40 ακαδημαϊκών και μελετητών από την Κύπρο και την Ελλάδα θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις στο διήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Γιάννης Ρίτσος: Νέες ψηφίδες», που διοργανώνει στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. olk.com.cy

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πάφος, Πινακοθήκη Χάνι του Ιμπραήμ. Την έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Περιπλανώμενη– Στάση στην Πάφο» παρουσιάζει η Ανθούλα Σημαδιακού. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 28/9.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Παλιό Ξυδάδικο. Το διεθνές διαθεματικό φεστιβάλ λογοτεχνίας «Σαρδάμ», συνεχίζεται σήμερα με το εργαστήριο Ηχητικής Ποίησης και Φωνής με Maja Jantar (Φινλανδία) / 3μ.μ. – 7μ.μ.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 22- 27 Σεπτεμβρίου. 5μ.μ.- 10.30μ.μ. 20ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου «Χρυσή Αφροδίτη» και το 5ο Φεστιβάλ Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στη Τηλεόραση-Κύπρος (WIFT CYPRUS).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Γκλόρια (22762605). Ιωάννης Μαχαιριώτης «Νεκρή Φύση». Μέχρι 30/9

Λεμεσός

HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: One Battle After Another (σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson με τους Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro), The Strangers: Chapter 2 (σκηνοθεσία Penny Harlin με τους Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Ema Horvath), Gabby’s Dollhouse: The Movie (σκηνοθεσία Ryan Crego με τους Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Carla Tassara)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄