ΧΟΡΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8.30μ.μ. Ο βραβευμένος με Γκράμι δεξιοτέχνης του βιολιού Μαξίμ Βενγκέροφ και η διακεκριμένη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Οξφόρδης, υπό τη διεύθυνση του Κύπριου ιδρυτή και μουσικού της διευθυντή, Μάριου Παπαδόπουλου, εμφανίζονται σε μια συναυλία που διοργανώνει το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος με έργα του Τσαϊκόφσκι. pharosartsfoundation.org Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. Τον νέο του δίσκο με τίτλο «Parallel Paths» παρουσιάζει ο Κύπριος κιθαρίστας και συνθέτης Αλέξης Κάσινος. Μετά το ντεμπούτο του «Right Place, Right Time» (2019), ο Αλέξης επανέρχεται με το κουιντέτο του και παρουσιάζει οκτώ πρωτότυπες συνθέσεις, σε ένα άλμπουμ που συνδυάζει την ρυθμική πολυμορφία και τον αρμονικό πλούτο με τον λυρισμό και τον αυτοσχεδιασμό. Λεμεσός, μπαρ Στον Δρόμο, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 8.30μ.μ.

Λευκωσία, Σκαλί Αγλαντζιάς, 7μ.μ. Η Κύπρια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Rafaèlla παρουσιάζει το νέο της EP Daughter of Aphrodite με μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, εικόνα και συναίσθημα, όπου το κοινό θα ζήσει για πρώτη φορά το μύθο της «Κόρης της Αφροδίτης» επί σκηνής.

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου 8.30μ.μ. Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ολοκληρώνει το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι στην Κύπρο. Μαζί του επί σκηνής οι Κύπριοι μουσικοί Μάριος Τακούσιης (πλήκτρα), Λευτέρης Μουμτζής (μπάσο), Γιάννης Κουτής (ούτι, κιθάρα, κρουστά), Νικόλας Τσαγγάρης (τύμπανα), οι οποίοι δίνουν στα τραγούδια μια διαφορετική προσέγγιση. Sold Out Tickets.

ΘΕΑΤΡΟ

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 3μ.μ. και 5.30μ.μ. Η θεατρική παράσταση «Το Γκρούφαλο», βασισμένη στην ομώνυμη σειρά εικονογραφημένων βιβλίων των Τζούλια Ντόναλντσον και Άξελ Σέφλερ, περιοδεύει στην Κύπρο. Η παραγωγή που σκηνοθετεί η Ολίβια Τζέικομπς παρουσιάζεται σε μετάφραση/ σκηνοθετική επιμέλεια των Άγγελου Κλωνάρη και Ιωάννας Γεωργαντά, με τους Νίκο Θάνο, Ιφιγένεια Σταμπουλή και Ελισάβετ Νικολαΐδου επί σκηνής. Sold Out Tickets. Επόμενη: 28/9 Λανίτειο Θέατρο Λεμεσού 11π.μ. και 3μ.μ.

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο. 6μ.μ & 9μ.μ. «2:22– A Ghost Story» του Ντάνι Ρόμπινς, σε σκηνοθεσία του Φάνη Μουρατίδη. Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 6μ.μ & 9μ.μ. Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 9μ.μ., Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 6μ.μ & 9μ.μ, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 9μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy & ACS COURIER

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». 8μ.μ. «Ο μικρός Έγιολφ» του Χένρικ Ίψεν, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Στέφαν Λάρσον. Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, Κυριακή 12 Οκτωβρίου. (Κυριακές 5μ.μ.). Εισιτήρια: 77772717, thoc.org.cy

OPEN DAY

Λευκωσία, Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων. Η Μουσική Ακαδημία του Πανεπιστημίου Κύπρου, ένας θεσμός αφιερωμένος στην καλλιέργεια της καλλιτεχνικής αριστείας και της μουσικής εκτέλεσης και ερμηνείας, διοργανώνει Open Day από τις 10:00-13:00. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον καινοτόμο χαρακτήρα της Ακαδημίας μέσα από: παρακολούθηση προβών μουσικών συνόλων, δοκιμαστικά μαθήματα σε όργανα (κοντραμπάσο, βιολοντσέλο, βιολί, βιόλα), συζήτηση με διακεκριμένους καθηγητές/ριες και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως), 4.30μ.μ. Πέραν των 40 ακαδημαϊκών και μελετητών από την Κύπρο και την Ελλάδα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις στο διήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Γιάννης Ρίτσος: Νέες ψηφίδες», που διοργανώνει ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας. Το Φεστιβάλ Αντάμα παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Παράλληλου Προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Για δύο μέρες, το Σάββατο 27/9 (15:00 – 00:00) και την Κυριακή 28/9 (12:00 – 21:30), το φεστιβάλ φιλοξενεί ένα πλούσιο πρόγραμμα με ζωντανή παραδοσιακή μουσική. klisto.com.cy

Λεμεσός, Παλιό Ξυδάδικο. Το διεθνές διαθεματικό φεστιβάλ λογοτεχνίας «Σαρδάμ», συνεχίζεται σήμερα με το διαθεματικό εργαστήριο από Αlev Adil (Kύπρος / ΗΒ) “Catharsis: a creative workshop” / 10:30π.μ. – 2:30μ.μ. Ομαδική Βραδιά ΙΙ (27/9) / 8μ.μ. @Πολυχώρος Συνεργείο (Ελευθερίας 91A, Λεμεσός). Συμμετέχουν: Maja Jantar (Φινλανδία) Τάσος Σαγρής & Whodoes (Ελλάδα), Εύη Λαμπροπούλου (Ελλάδα). Κάλια Μαλιαλή (Κύπρος), Μαρία Φιλίππου (Κύπρος), Stephen James Smith (Ιρλανδία), + συνέχεια εικαστικής εγκατάστασης από Αναστασία Μελανδίνου.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 22- 27 Σεπτεμβρίου. 5μ.μ.- 10.30μ.μ. 20ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου «Χρυσή Αφροδίτη» και το 5ο Φεστιβάλ Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στη Τηλεόραση-Κύπρος (WIFT CYPRUS).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Γκλόρια (22762605). Ιωάννης Μαχαιριώτης «Νεκρή Φύση». Μέχρι 30/9

Λεμεσός

HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

Πάφος

Πινακοθήκη Χάνι του Ιμπραήμ. Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Περιπλανώμενη– Στάση στην Πάφο» της Ανθούλας Σημαδιακού. Μέχρι 28/9.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: One Battle After Another (σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson με τους Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro), The Strangers: Chapter 2 (σκηνοθεσία Penny Harlin με τους Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Ema Horvath), Gabby’s Dollhouse: The Movie (σκηνοθεσία Ryan Crego με τους Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Carla Tassara)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄