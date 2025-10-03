ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Στη συναυλία «Η Νένα Βενετσάνου στην αυλή της Κλέλιας» η σπουδαία τραγουδοποιός θα ερμηνεύσει τραγούδια ελληνικά, σμυρναίικα, νησιώτικα και Νέο Κύμα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Η συναυλία είναι αφιερωμένη στη μνήμη της μουσικού και αρχιτέκτονος Κλέλιας Πετρίδου. Εισιτήρια: more.com

Λεμεσός, Monte Caputo, 8μ.μ. Η Prime Orchestra, η σύγχρονη ορχήστρα crossover από το Χάρκοβο, παρουσιάζει στην Κύπρο ένα αξέχαστο Rock Sympho Show. Μια δυναμική συνύπαρξη ροκ συγκροτήματος, χορωδίας, εξαιρετικών τραγουδιστών υπό την καθοδήγηση του χαρισματικού μαέστρου Ντένις Ντορόσενκο. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Επόμενες: 4/10 Πάφος, Μαρκίδειο, 5/10 Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου

Λευκωσία, βορειοδυτικός χώρος στάθμευσης στη διασταύρωση της οδού Σταυρού με λεωφ. Ι.Χατζηιωσήφ 8.30μ.μ. Συναυλία «Play that funky music», από το σύνολο πνευστών Windcraft Band, με ορχηστρικές διασκευές διαχρονικών κομματιών της funk, soul και pop μουσικής.

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8μ.μ. cyso.interticket.com. Έργα Μπραμς και Μάλερ προτείνει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών μουσικής δωματίου. Η βιολίστρια της Σ.Ο.Κ. Αϊσέ Καραογλάν και η τσελίστρια Πινάρ Μπαϊρακτάρ ενώνουν δυνάμεις με τον υποκορυφαίο βιολίστα της Σ.Ο.Κ., Βλαντιμίρ Τκατσένκο και τον πιανίστα Μανώλη Νεοφύτου.

Μαζωτός, Μουσείο Κώστα Αργυρού, 8.30μ.μ. Συναυλία – παρουσίαση του ψηφιακού δίσκου «ΣΤΙΓΜΕΣ», στην αυλή του Μουσείου. Η παρουσίαση περιλαμβάνει δέκα τραγούδια σε ποίηση Λεύκιου Ζαφειρίου και μουσική Ευαγόρα Καραγιώργη. Επτά τραγούδια γράφτηκαν το 1991 για τη θεατρική παράσταση «Ο γάμος της Χαρούλας» του Χρίστου Ζάνου, ενώ τρία γράφτηκαν την άνοιξη του 2024. Στη συναυλία συμμετέχουν ο Πάρης Παράσχος (τραγούδι) και η Κλειώ Παπαδιά (πιάνο).

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Συναυλία «Όνειρα του φθινοπώρου» με σολίστ και μουσικά σύνολα της Μουσικής Ακαδημίας και μαέστρο τον Πέτρο Στυλιανού στο πλαίσιο του 28ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τηλ. 22894531

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο. Συναυλία με το Trio Heinz Holliger με ένα πλούσιο πρόγραμμα που εκτείνεται από τον 19ο αιώνα έως τη σύγχρονη δημιουργία, οργανώνει το Τεχνόπολις 20. 8 μ.μ technopolis20.com τηλ. 70002420

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός. Το Διεθνές φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού και Performance Open House συνεχίζεται με δυναμικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας (03/10) ξεκινά στις 7μ.μ. στο Γραμμικό Πάρκο στο Γεφύρι των 4 Φαναριών για το Light Points της Τζούλιας Γεωργιάδου, της Σεβίνας Φλωρίδου και του Βασίλη Πετεινάρη. Ο περίπατος εμπλουτίζεται με τη χορογραφική ματιά των Ζωή Ελευθερίου, Ελισάβετ Παναγιώτου και Γιάννη Οικονομίδη, οι οποίοι μέσα από την κίνηση συνομιλούν με τον χώρο και τον χρόνο, αντανακλώντας το περιβάλλον και τις ιστορίες του. Στις 20:30, ο Πολυχώρος Συνεργείο φιλοξενεί την παράσταση– κονσέρτο the body symphonic του Λιβανέζου χορογράφου Charlie Khalil Prince.

CYPRUS COMIC CON 2025

Λευκωσία. Κρατική Έκθεση. Ιππότες, τοξότες, μουσικούς και δημιουργούς από την Κύπρο και το εξωτερικό περιλαμβάνει το Cyprus Comic Con 2025 που αρχίζει σήμερα από τις 6μ.μ. μέχρι αργά το βράδυ. Το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί τον εξωτερικό χώρο των περιπτέρων στην Κρατική Έκθεση όπου θα στηθεί ένα μεγάλο πάρτι για τα εγκαίνια της φετινής εκδήλωσης. Εκεί, θα έχουν την ευκαιρία να δουν το Ιαπωνικό γυναικείο rock συγκρότημα ЯeaL να πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στο Κυπριακό Κοινό. Μετά θα παίξουν οι FUSE. Τέλος, τα ηνία θα αναλάβουν οι Dj Manimal και ο Anime Ράπερ JFX. Το φεστιβάλ συνεχίζεται στο Σαββατοκύριακο 4-5 Οκτωβρίου. cypruscomiccon.org

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λάρνακα, EVOHK. Η δουλειά της διεπιστημονικής καλλιτέχνιδος Ξένια Οξίν με τίτλο «Escapism: A Path of Reflection, Healing, and Exploration» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ RELATE. Παρουσιάζει μια σειρά πορτρέτων με την υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, ζωγραφικών έργων και βίντεο και εξερευνά τις σωματικές και ψυχολογικές διαστάσεις της φυγής, διερευνώντας πώς οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στις αντιξοότητες. Εγκαίνια: 6μ.μ. Μέχρι 13/10. oksin.art

Λάρνακα, γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). Στην έκθεση ζωγραφικής της με τίτλο «Ηλιακό Τοπίο» η Μύρια Ευθυμίου παρουσιάζει έργα από τη σειρά «Solarscape» (2019–2025), στα οποία επιχειρεί να αποδώσει το φως ως άυλη δύναμη ενέργειας, μεταβολής και συνειδητής παρουσίας. Εγκαίνια: 7μ.μ. Μέχρι 18/10. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτου.

Λευκωσία. Ειδικά διαμορφωμένος εκθεσιακός χώρος οδού Βασιλέως Παύλου 15. Οι εικαστικοί Έφη Κκολού και Ανθέμιδα Μελιφρονίδου παρουσιάζουν την έκθεση «Μέσα από τα δικά μου μάτια», στο πλαίσιο του Telethon. Εγκαίνια 7.30μ.μ. Μέχρι 6/10.

Πισσούρι. Το Cyprus Art Week- Pissouri 2025, το πρώτο διεθνούς επιπέδου πολιτιστικό και οικολογικό φεστιβάλ στην Κύπρο, πραγματοποιείται από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου στο Πισσούρι. Υπό τη θεματική «Τέχνη. Φύση. Καινοτομία. Κοινότητα» το φεστιβάλ φέρνει μαζί, 28 συνεργάτες και περισσότερους από 100 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

Λευκωσία, Πολυχώρος Ροές (22250652). 1η ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δανάης Γεωργιάδου με τίτλο «Υποδόρια Συναισθήματα». Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Διάρκεια: μέχρι 6 Οκτωβρίου

ΘΕΑΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Σπηλιές Πάρκου Ακροπόλεως 8μ.μ. Παρουσίαση των ποιητικών συλλογών «Έπεα Πτερόεντα (Ούτις γ’όνομα)» και «Συνταγολόγιο» του Άλεξ Καμούγερου, στη μνήμη του Κλείτου Ιωαννίδη, υπό την αιγίδα της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Dracula: A Love Tale (σκηνοθεσία Luc Besson, παίζουν Caleb Landry Jones, Christoph Valtz, Zoe Bleu), The Smashing Machine (σκηνοθεσία Benny Safdie, παίζουν Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader), Tin Soldier (σκηνοθεσία Brad Furman, παίζουν Scott Eastwood, Jamie Foxx, Nora Arnezeder), Avatar: The Way of Water (σκηνοθεσία James Cameron, παίζουν Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver), Ne Zha 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yu Yang).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄