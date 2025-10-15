ΜΠΙΕΝΑΛΕ
- Λάρνακα, Δημοτική Πινακοθήκη, 7.30μ.μ. Υπό την επιμέλεια της Σάνα Λόπεθ Αμπεγιάν και υπό τη θεματική «Ακολουθώντας Ίχνη και Γραμμές», η φετινή 4η Μπιενάλε Λάρνακας συγκεντρώνει 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. Μετά την τελετή έναρξης στις 7.30μ.μ. στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, η κύρια έκθεση θα παρουσιαστεί στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά.
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8μ.μ. Το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου παρουσιάζει το φετινό Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει και 17 ταινίες Κυπρίων δημιουργών. isffc.com.cy
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος, 8.30μ.μ. Η πασίγνωστη, ξεκαρδιστική γαλλική κωμωδία του Φρανσίς Βεμπέρ «Δείπνο Ηλιθίων» ανεβαίνει από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Ηθοποιοί: Παναγιώτης Κυριάκου, Μαρία Μασώνου, Χρήστος Γιάγκου, Άγγελος Χατζημιχαήλ, Αντρέας Βούλγαρης, Αθηνά Σάββα, Παναγιώτης Λάρκου. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το βραβευμένο με Βραβείο Obie έργο «Μια Ιλιάδα» των Αμερικανών Λίζα Πίτερσον και Ντένις Ο’ Χέαρ παρουσιάζεται σε Πανελλήνια Πρώτη σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη. Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 8.30μ.μ. μέχρι 22 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: satirikotheatro.com 22312940
- Λευκωσία, Θέατρο Ένα. 8μ.μ. Η θεατρική ομάδα άrtegω παρουσιάζει την πρώτη της παραγωγή με τίτλο: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα σε σκηνοθεσία Γιάννη Χατζηπαρασκευά. Παραστάσεις: 15, 17, 18 & 19 Οκτωβρίου. Τηλ. 99989043
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη απο το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή του Γιώργου Τσιάκκα. Παραστάσεις: 15, 16 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
- Πολεμίδια, Πολιτιστική Αίθουσα «Μίκης Θεοδωράκης», 8μ.μ. Θεατρικό εργαστήρι με τίτλο «Την υπογραφούλα σας εδώ…» της Γεωργίας Παπανικολάου Ζεβεδαίου στο πλαίσιο του Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Πληροφορίες: 99 975 148, 99 798 838
ΔΙΑΛΕΞΗ
- Λευκωσία, Λεβέντειος Πινακοθήκη, Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Λεβέντης, 7.30μ.μ. Διάλεξη με τίτλο «Ο ρόλος των μουσείων σε μια εποχή κρίσεων και μετασχηματισμών» δίνει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) Κατερίνα Γρέγου. Η διάλεξη θα δοθεί στην ελληνική. Είσοδος δωρεάν. Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες 22668838.
ΠΡΟΒΟΛΗ
- Λευκωσία, Premier Cinemas Nicosia στο Nicosia Mall. Την avant premiere του καθηλωτικού θρίλερ «Black Phone 2» διοργανώνει ο Kiss FM στις 7.30μ.μ. Η ταινία βγαίνει κανονικά στις αίθουσες την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11
- ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11
- Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.
- Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11
- Διάτοπος (22766117) & Άρτος (22445455). Έκθεση «Διαπλεκόμενες Συνδέσεις/ Intertwined Connections». Στον χώρο του ARTos παρουσιάζεται η δουλειά του Ματιέ Ντεβαβρί, ενώ στον Διάτοπο εκτίθενται τα έργα της Μαρίας Τριλλίδου και του Μιχάλη Παπαμιχαήλ. Στην έκθεση συμμετέχει η ποιήτρια Δάφνη Νικήτα, η οποία χρησιμοποιεί τα έργα ως αφετηρία για τη δημιουργία ποίησης. Μέχρι 19/10
- Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.
- Γκλόρια (22762605). Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Ιωακείμ. Μέχρι 18/10.
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12
- Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
- 3 Angels Modern Art Gallery (99664290). Έκθεση ζωγραφικής του Αντρέα Ιωαννίδη και γλυπτικής της Άντρεας Χαραλαμπίδου. Μέχρι 17/10
- Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Μύριας Ευθυμίου Μέχρι 18/10.
Λεμεσός
- Kapopoulos Fine Arts (25360066). Έκθεση της Έλενας Σαρρή Βαρνάβα και Μαρίνας Εμφιετζή. Μέχρι 18/10.
- 125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Roofman (σκηνοθεσία Derek Cianfrace με τους Channing Tatum, Kirsten Dunst, LaKeith Stabfield), Dead of Winter (σκηνοθεσία Brian Kirk με τους Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca), Tron: Ares (σκηνοθεσία Joachim Ronning με τους Evan Peters, Greta Lee, Jeff Bridges), Pets on a Train (ταινία animation σε σκηνοθεσία Benoit Daffis, Jean-Christian Tassy),
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.