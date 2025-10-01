ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το βραβευμένο με Βραβείο Obie έργο «Μια Ιλιάδα» των Αμερικανών Λίζα Πίτερσον και Ντένις Ο’ Χέαρ παρουσιάζεται σε Πανελλήνια Πρώτη σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη. Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 8.30μ.μ. μέχρι 22 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: satirikotheatro.com 22312940

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη απο το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή του Γιώργου Τσιάκκα. 16 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8μ.μ. Το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου παρουσιάζει το φετινό Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει και 17 ταινίες Κυπρίων δημιουργών. isffc.com.cy Μέχρι 17/10.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Λεμεσός, Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού Ad Litteram. Διαδραστική παρουσίαση με τίτλο «Θυμόμαστε για σας V» με θέμα «Οι ηθοποιοί της Λεμεσού Κώστας Βήχας και Έλενα Ευσταθίου». Παρουσιάζει ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, ηθοποιός και θεατρολόγος, 7.30μ.μ. τηλ. 99766558

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.

Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11

Διάτοπος (22766117) & Άρτος (22445455). Έκθεση «Διαπλεκόμενες Συνδέσεις/ Intertwined Connections». Στον χώρο του ARTos παρουσιάζεται η δουλειά του Ματιέ Ντεβαβρί, ενώ στον Διάτοπο εκτίθενται τα έργα της Μαρίας Τριλλίδου και του Μιχάλη Παπαμιχαήλ. Στην έκθεση συμμετέχει η ποιήτρια Δάφνη Νικήτα, η οποία χρησιμοποιεί τα έργα ως αφετηρία για τη δημιουργία ποίησης. Μέχρι 19/10

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Ιωακείμ. Μέχρι 18/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

3 Angels Modern Art Gallery (99664290). Έκθεση ζωγραφικής του Αντρέα Ιωαννίδη και γλυπτικής της Άντρεας Χαραλαμπίδου. Μέχρι 17/10

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Μύριας Ευθυμίου Μέχρι 18/10.

Λεμεσός

Kapopoulos Fine Arts (25360066). Έκθεση της Έλενας Σαρρή Βαρνάβα και Μαρίνας Εμφιετζή. Μέχρι 18/10.

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: After the Hunt (σκηνοθεσία Luca Guadagnino με τους Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield), Good Fortune (σκηνοθεσία Aziz Ansari με τους Seth Rogen, Keanu Reeves, Keke Palmer), Black Phone 2 (σκηνοθεσία Scott Derricson με τους Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw), Heidi: Rescue of the Lynx (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.