ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Προαύλος χώρος Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Λεμεσού, 7μ.μ. Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη διοργανώνουν η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ και το Αρχείο Έλλης και Πανίκου Παιονίδη, σε συνεργασία με το ΡΙΚ. Στην εκδήλωση «100 Χρόνια Μίκης Θεοδωράκης» θα συμμετάσχουν η θυγατέρα του, Μαργαρίτα Θεοδωράκη, καθώς και ο εγγονός του, Άγγελος Θεοδωράκης- Παπαγγελίδης, ο οποίος θα ερμηνεύσει τραγούδια του συνθέτη. Είσοδος ελεύθερη.

Πάφος, Aphrodite Hills Resort 6μ.μ. Το Oktoberfest επιστρέφει με μουσική, μπύρα και παράδοση από τις 17 εως τις 19 Οκτωβρίου. Η τριήμερη γιορτή θα γεμίσει το Village Square με ήχους και ρυθμούς. Από το δυναμικό set των Fuse Band, στις ζωντανές εμφανίσεις των Koullou Makka Band και Prospectus Band, μέχρι το ξεχωριστό κλείσιμο με Mr. Wilson Band.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Koraï Project Space. Στην έκθεση «Besides» συμμετέχουν ο Σάββας Γερολομίδης (Κύπρος-Ολλανδία), η Νάταλι Γιαξή, ο Χρίστος Κυριακίδης και ο Όθωνας Χαραλάμπους, οι οποίοι συναντήθηκαν στο πλαίσιο μιας επιμελητικής φιλοξενίας στο Koraï, με τον επιμελητή Σον Έλντερ, που έχει βάση το Λονδίνο. Εγκαίνια: 7μ.μ. Μέχρι 22/11

Λευκωσία, γκαλερί Stand In Line (99412000). Στην έκθεση με τίτλο «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) ο Κύπριος εικαστικός, Κωνσταντίνος Κυρτής αντλεί έμπνευση από την Αίαια της Κίρκης. Εγκαίνια: 7μ.μ. Μέχρι 7 /11.

Λεμεσός, γκαλερί Μορφή (25378733). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Μέσα από τον φακό». Συμμετέχουν οι Γκάλια Τάιμελ, Ίρινα Καρατάεβα, Αλίσα Ιβάνοβα, Μαρίνα Κοτίτζε, Αναστασία Μπινξ. Μέχρι 20/10

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο, 7μ.μ. Περφόρμανς, μουσική και εικαστικές εγκαταστάσεις από ντόπιες και ντόπιους δημιουργούς φιλοξενεί το διήμερο 17 και 18 Οκτωβρίου το φεστιβάλ +ΑΞΗ. Το πρόγραμμα σήμερα: Φρεάρ | 20’ – Χορογραφικό έργο της Μαρίας Καμπέρη. «Τσ̃ύκλοι, τσ̃αι χιλϊότσ̃υκλοι» | 50’ – Θεατρικό αναλόγιο σε σκηνοθεσία Ευριπίδη Δίκαιου.

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8μ.μ. Το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου ολοκληρώνεται απόψε με την Τελετή Λήξης και Απονομής Βραβείων, στην παρουσία της Υφυπουργού Πολιτισμού. Προβάλλονται οι τελευταίες ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος. Αμέσως μετά, το φεστιβάλ μεταφέρεται στον εξωτερικό χώρο, στο πίσω μέρος του Ριάλτο (parking ΣΕΚ), όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής και το party λήξης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Λευκωσία, Κέντρο Αριστείας CYENS. Παρουσιάζεται σήμερα η εναρκτήρια εκδήλωση του Ερευνητικού Έργου ClimAid «Κλιματική Ανθεκτικότητα για τα Μουσεία και τους Πολιτιστικούς Φορείς της Κύπρου: Από την Έρευνα στην Πράξη». Το έργο παρουσιάζει η συντονίστρια, ανώτερη ερευνήτρια Μαρία Σιεχτέ, ενώ ο διευθυντής έρευνας της Periopsis Αντρέας Καμηλάρης θα αναπτύξει το θέμα «Η επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής στην Κύπρο: Τάσεις και επιπτώσεις». Ο ερευνητικός συνεργάτης του CYENS Παναγιώτης Ντζερβές θα παρουσιάσει τις ευκαιρίες συμμετοχής για την αξιοποίηση των εργαλείων ClimAid. 11.15π.μ.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα, 8.30μ.μ. Το έργο «Χρόνια πολλά κύριε Σκρουτζ» προτείνει το Θέατρο Ανεμώνα σε θεατρική μεταφορά του αριστουργήματος του Ντίκενς “A Christmas Carol” από την Ιρένε Μαραντέι και σκηνοθεσία Ανδρέα Τηλεμάχου με τον ίδιο στο ρόλο του Εμπενίζερ Σκρουτζ. Παίζουν επίσης οι Μαρίνος Ξενοφώντος, Γιάννα Λευκάτη, Έλια Ιωαννίδου, Ευαγόρας Θεοδοσίου, Ειρήνη Καραγιώργη, Γιώργος Ιωσήφ, Στέλιος Στυλιανού, Παναγιώτης Γεωργίου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια Soldoutickets, τηλ. 70007721

Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι, 8μ.μ. Πρεμιέρα για ένα έργο που αναρωτιέται πού χάθηκε η ελευθερία, η ισότητα, η αποδοχή, η ανθρωπιά, το «Ποια Ευρώπη» του Μιχάλη Παπαδόπουλου. Πραγματεύεται θέματα όπως η δημοκρατία, η ισότητα, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία. Το Θέατρο ΑντίΛογος επιστρέφει στο σανίδι με μια σύμπραξη με τη θεατρική ομάδα Σόλο για τρεις, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Νεοκλή Νεοκλέους. Παίζουν: Χάρης Κκολός, Μέλανη Στέλιου, Φώτης Φωτίου, Χριστίνα Χριστόφια. 99251331, Soldout tickets. Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. 24/10 Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 20/11 Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο

Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. «Δείπνο Ηλιθίων» από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. 18/11 Παραλίμνι, Αμφιθέατρο «Ξένιον», 19/11 Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο

Λευκωσία, Θέατρο Ένα. 8μ.μ. Η θεατρική ομάδα άrtegω παρουσιάζει την πρώτη της παραγωγή με τίτλο: “Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο”, της Μάρτα Μπουτσάκα σε σκηνοθεσία Γιάννη Χατζηπαρασκευά. Παραστάσεις 17, 18 & 19 Οκτωβρίου. Τηλ. 99989043

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, «Κορίτσια Ημερολογίου» σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσιάκκα από το Θέατρο Λέξη. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 5.30μ.μ. μέχρι 31 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ταμασού, 8μ.μ. «Η παλιοκαρκόλα» της Μάγδας Πρωτοπαπά από τη Θεατρική Ομάδα Περαστικοί στο πλαίσιο του Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πληροφορίες: 99 686 847

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.

Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11

Διάτοπος (22766117) & Άρτος (22445455). Έκθεση «Διαπλεκόμενες Συνδέσεις/ Intertwined Connections». Στον χώρο του ARTos παρουσιάζεται η δουλειά του Ματιέ Ντεβαβρί, ενώ στον Διάτοπο εκτίθενται τα έργα της Μαρίας Τριλλίδου και του Μιχάλη Παπαμιχαήλ. Στην έκθεση συμμετέχει η ποιήτρια Δάφνη Νικήτα, η οποία χρησιμοποιεί τα έργα ως αφετηρία για τη δημιουργία ποίησης. Μέχρι 19/10

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Ιωακείμ. Μέχρι 18/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

3 Angels Modern Art Gallery (99664290). Έκθεση ζωγραφικής του Αντρέα Ιωαννίδη και γλυπτικής της Άντρεας Χαραλαμπίδου. Μέχρι 17/10

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Μύριας Ευθυμίου Μέχρι 18/10.

Λεμεσός

Kapopoulos Fine Arts (25360066). Έκθεση της Έλενας Σαρρή Βαρνάβα και Μαρίνας Εμφιετζή. Μέχρι 18/10.

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: After the Hunt (σκηνοθεσία Luca Guadagnino με τους Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield), Good Fortune (σκηνοθεσία Aziz Ansari με τους Seth Rogen, Keanu Reeves, Keke Palmer), Black Phone 2 (σκηνοθεσία Scott Derricson με τους Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw), Heidi: Rescue of the Lynx (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.