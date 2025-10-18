ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λευκωσία, Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (22300994), 6.30μ.μ. Ένα πολιτιστικό γεγονός που ζωντανεύει την ιστορία μέσα από τη μόδα και το εμπόριο παρουσιάζει το CVAR, σε συνεργασία με το BE OPEN. Η εκδήλωση «Here Come the Cypriots» είναι μια βιωματική εμπειρία που ξετυλίγει την ιστορική πορεία της Κύπρου μέσα από ενδυμασίες, αλλά και τις καθημερινές φιγούρες των πλανόδιων εμπόρων.
- Πάφος, Λόφος Φάμπρικας. Εγκαίνια 5μ.μ. Η Πολιτιστική Κίνηση ex-Artis παρουσιάζει την εικαστική έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου», μια site-specific καλλιτεχνική προσέγγιση με έργα και εγκαταστάσεις σε εξωτερικούς χώρους και υπόγειους θαλάμους του αρχαιολογικού χώρου. Συμμετέχουν: Έλενα Δανιήλ, Μαριάννα Κωνσταντή, Μίριαμ ΜακΚόνον, Θέκλα Παπαδοπούλου, Ανδρέας Σάββα, Ρήνος Στεφανή, Σούζαν Βάργκας. Μέχρι 9 Νοεμβρίου
- Πάφος, Παλιά Ηλεκτρική (97843583). Εγκαίνια: 6.30μ.μ. Στην Πάφο παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Combined», η οποία παρουσιάστηκε με παραλλαγές στην Αθήνα και μετά στο Βόλκερσντορφ της Αυστρίας σε επιμέλεια Βασιλικής Βαγενού και Στρατή Πανταζή. Μέχρι 25 Οκτωβρίου
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου (99172515, 99173820). Η Κύπρια ζωγράφος Σούλα Λειψού-Γιάγκου παρουσιάζει ατομική έκθεση ζωγραφικής. Εγκαίνια: 7 μ.μ. Μέχρι 24/10.
- Πάφος, Blue Iris (99310893). Έκθεση της Λίας Βογιατζή με τίτλο «Great wings must bend to enter a salon». Εγκαίνια στις 7μ.μ. Μέχρι 7/11
ΜΠΑΛΕΤΟ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 4.30μ.μ. Το Μπαλέτο του Μιλάνου παρουσιάζει στην Κύπρο το μπαλέτο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», στη χορογραφική διασκευή του Φεντερίκο Βεράτι. Εισιτήρια: Soldout Tickets. Επόμενη: 19/10 Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο, 7μ.μ.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Πάφος, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 8.30μ.μ. Το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Soundscapes of Nicosia» παρουσιάζει το μουσικό project Nabu Pera, που προέρχεται από τους ζωντανούς δρόμους της Λευκωσίας. Το σχήμα νεοσύστατο τρίο Nabu Pera αποτελείται από τους Σάββα Θωμά (μπεντίρ, φωνητικά), Νατάσα Χατζηανδρέου (βιμπράφωνο, κρουστά) και Δημήτρη Γιασεμίδη (φλάουτο, sylphyo, ηλεκτρονικά). Επόμενες: 19/10 Λεμεσός, Ξυδάδικο, 7μ.μ. 26/10 Λευκωσία, Φεστιβάλ Πάμε Καϊμακλί, 9μ.μ. 29/10 Λάρνακα, Hot Soap Studios, 8μ.μ.
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Κόρνος, Αγγειοπλαστείο Κόρνου. Η κοινότητα φιλοξενεί για 12η χρονιά το Φεστιβάλ Κόκκινου Πηλού, μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση αφιερωμένη στη μακραίωνη αγγειοπλαστική παράδοση του χωριού. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει εργαστήρια, ξεναγήσεις, μουσική και χορό. Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Οκτωβρίου.
- Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο, 7μ.μ. Περφόρμανς, μουσική και εικαστικές εγκαταστάσεις από ντόπιες και ντόπιους δημιουργούς φιλοξενεί το φεστιβάλ +ΑΞΗ. Μέχρι 18/10.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. «Χρόνια πολλά κύριε Σκρουτζ» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τηλεμάχου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια Soldoutickets, τηλ. 70007721
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Το δικαστικό δράμα του Reginald Roze «Οι 12 Ένορκοι» παρουσιάζει η θεατρική ομάδα 3ο κουδούνι σε μετάφραση- διασκευή Χρίστου Τσιαήλη και σκηνοθεσία Μάριου Σαρπετσά. Η παράσταση συμμετέχει στο 38ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ. Για τρεις μόνο παραστάσεις 18, 19, 20 Οκτωβρίου 2025, στις 8:30μ.μ. Για κρατήσεις τηλ. 99687383
- Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι. «Ποια Ευρώπη» του Μιχάλη Παπαδόπουλου σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους από το Θέατρο Αντίλογος και την ομάδα Σόλο για Τρεις. Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, 8μ.μ. Πληροφορίες 99251331, Soldout tickets
- Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. «Δείπνο Ηλιθίων» από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Παραλίμνι, Αμφιθέατρο «Ξένιον», Τρίτη 18 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.
- Λευκωσία, Θέατρο Ένα. 8μ.μ. Η θεατρική ομάδα άrtegω παρουσιάζει την πρώτη της παραγωγή με τίτλο: “Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο”, της Μάρτα Μπουτσάκα σε σκηνοθεσία Γιάννη Χατζηπαρασκευά. Παραστάσεις 18 & 19 Οκτωβρίου. Τηλ. 99989043
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, «Κορίτσια Ημερολογίου» σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσιάκκα από το Θέατρο Λέξη. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 5.30μ.μ. μέχρι 31 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets
- Λεμεσός, Θέατρο Ένα. «Ο φιλάργυρος» του Μολιέρου από το Θεατρικό Εργαστήρι Ιωάννας Στυλιανού, στο πλαίσιο του Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 8μ.μ. τηλ. 99325777
ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Κέντρο Τεχνών Τηλέμαχου Κάνθου, 8μ.μ. Η μουσική και οι αυτοσχεδιασμοί συναντούν την ποίηση, που φέτος εμπνέεται από τα δέντρα, τις ρίζες και τους κύκλους ζωής σε μια εκδήλωση που οργανώνεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης Poetry Moves International Festival 2025. Οι μουσικοί Μιλτιάδης Παπαστάμου (βιολί), Γιάννης Μυράλης (σαξόφωνο) και Σάββας Σάββα (πιάνο), δημιουργούν και μας ταξιδεύουν με τους ήχους τους, ενώ η Δέσποινα Κατσαντώνη ζωντανεύει τα ποιήματα επί σκηνής.
ΗΜΕΡΙΔΑ
- Λευκωσία, Παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, 9.30π.μ. Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «1825–2025: Μία κριτική εξέταση των διαχρονικών προτάσεων ενσωμάτωσης της Κύπρου στην Ελλάδα» διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, σε συνεργασία με την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).
- Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7 /11.
- Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11
- ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11
- Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.
- Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11
- Διάτοπος (22766117) & Άρτος (22445455). Έκθεση «Διαπλεκόμενες Συνδέσεις/ Intertwined Connections». Στον χώρο του ARTos παρουσιάζεται η δουλειά του Ματιέ Ντεβαβρί, ενώ στον Διάτοπο εκτίθενται τα έργα της Μαρίας Τριλλίδου και του Μιχάλη Παπαμιχαήλ. Στην έκθεση συμμετέχει η ποιήτρια Δάφνη Νικήτα, η οποία χρησιμοποιεί τα έργα ως αφετηρία για τη δημιουργία ποίησης. Μέχρι 19/10
- Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.
- Γκλόρια (22762605). Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Ιωακείμ. Μέχρι 18/10.
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12
- Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
- Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.
- Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Μύριας Ευθυμίου Μέχρι 18/10.
Λεμεσός
- Μορφή (25378733). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 20/10
- Kapopoulos Fine Arts (25360066). Έκθεση της Έλενας Σαρρή Βαρνάβα και Μαρίνας Εμφιετζή. Μέχρι 18/10.
- 125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: After the Hunt (σκηνοθεσία Luca Guadagnino με τους Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield), Good Fortune (σκηνοθεσία Aziz Ansari με τους Seth Rogen, Keanu Reeves, Keke Palmer), Black Phone 2 (σκηνοθεσία Scott Derricson με τους Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw), Heidi: Rescue of the Lynx (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz),
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.