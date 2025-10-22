ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λευκωσία, γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση», διερευνά τις ραγδαίες αλλαγές της εποχής μας μέσα από το ανθρώπινο πρόσωπο. Εγκαίνια: 7.30 μ.μ. Μέχρι 10/11
- Λευκωσία, Κτήριο Αχιλλέα Καϊμακλίου, 6μ.μ. Η παρέμβαση της εικαστικού και ερευνήτριας Κυριακής Κώστα «Head and Hand/ Re-staging» αναστοχάζεται πάνω στο έργο του αείμνηστου αρχιτέκτονα Λούκα Χατζηλούκα (1901–1987) από το Καϊμακλί. Το κτήριο του Αχιλλέα στο Καϊμακλί προσεγγίζεται ως έμβιο αρχείο ύλης και εμπειρίας. Ακολουθεί μουσική βραδιά. 22422040
- Λευκωσία, γκαλερί Αποκάλυψη (22300150). Την 3η ατομική της έκθεση με τίτλο «Ίχνη αναμνήσεων» παρουσιάζει η Λάρα Σόφι Βενιαμίν. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 8/11
- Λεμεσός, γκαλερί Ρουάν. Η Τούλλα Ολυμπίου παρουσιάζει την τελευταία της δουλειά με τίτλο «Γη – Σώμα- Φόρεμα». Η ενότητα περιλαμβάνει έργα με λάδι, ακρυλικά και τέμπερα. Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, τα βασικά θέματα που απασχολούν την καλλιτέχνιδα είναι η φύση και ο άνθρωπος — μια εικαστική αφήγηση για τη σχέση τους, τη μνήμη και την παράδοση. Στα εγκαίνια θα προλογίσει ο εικαστικός Λευτέρης Ολύμπιος. Εγκαίνια 7.30μ.μ. Μέχρι 1/11
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. «Δείπνο Ηλιθίων» του Φρανσίς Βεμπέρ σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου, με τους Παναγιώτη Κυριάκου, Άγγελο Χατζημιχαήλ, Μαρία Μασώνου. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Παραλίμνι, Αμφιθέατρο «Ξένιον», Τρίτη 18 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.
- Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι 8μ.μ. «Νόρα» του Χένρικ Ίψεν από τη θεατρική ομάδα Tabula Rasa στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, τηλ. 96 339 797
- Πάφος Μαρκίδειο Θέατρο. «Κορίτσια Ημερολογίου» σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσιάκκα από το Θέατρο Λέξη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου (99172515, 99173820). Έκθεση ζωγραφικής της Σούλας Λειψού-Γιάγκου Μέχρι 24/10.
Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).
Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7 /11.
Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11
ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11
Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.
Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11
Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.
Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12
Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.
Λεμεσός
125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11
Πάφος
Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11
Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11
Παλιά Ηλεκτρική (97843583). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Combined». Μέχρι 25/10.
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: After the Hunt (σκηνοθεσία Luca Guadagnino με τους Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield), Good Fortune (σκηνοθεσία Aziz Ansari με τους Seth Rogen, Keanu Reeves, Keke Palmer), Black Phone 2 (σκηνοθεσία Scott Derricson με τους Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw), Heidi: Rescue of the Lynx (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz),
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.