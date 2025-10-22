ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση», διερευνά τις ραγδαίες αλλαγές της εποχής μας μέσα από το ανθρώπινο πρόσωπο. Εγκαίνια: 7.30 μ.μ. Μέχρι 10/11

Λευκωσία, Κτήριο Αχιλλέα Καϊμακλίου, 6μ.μ. Η παρέμβαση της εικαστικού και ερευνήτριας Κυριακής Κώστα «Head and Hand/ Re-staging» αναστοχάζεται πάνω στο έργο του αείμνηστου αρχιτέκτονα Λούκα Χατζηλούκα (1901–1987) από το Καϊμακλί. Το κτήριο του Αχιλλέα στο Καϊμακλί προσεγγίζεται ως έμβιο αρχείο ύλης και εμπειρίας. Ακολουθεί μουσική βραδιά. 22422040

Λευκωσία, γκαλερί Αποκάλυψη (22300150). Την 3η ατομική της έκθεση με τίτλο «Ίχνη αναμνήσεων» παρουσιάζει η Λάρα Σόφι Βενιαμίν. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 8/11

Λεμεσός, γκαλερί Ρουάν. Η Τούλλα Ολυμπίου παρουσιάζει την τελευταία της δουλειά με τίτλο «Γη – Σώμα- Φόρεμα». Η ενότητα περιλαμβάνει έργα με λάδι, ακρυλικά και τέμπερα. Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, τα βασικά θέματα που απασχολούν την καλλιτέχνιδα είναι η φύση και ο άνθρωπος — μια εικαστική αφήγηση για τη σχέση τους, τη μνήμη και την παράδοση. Στα εγκαίνια θα προλογίσει ο εικαστικός Λευτέρης Ολύμπιος. Εγκαίνια 7.30μ.μ. Μέχρι 1/11

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. «Δείπνο Ηλιθίων» του Φρανσίς Βεμπέρ σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου, με τους Παναγιώτη Κυριάκου, Άγγελο Χατζημιχαήλ, Μαρία Μασώνου. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Παραλίμνι, Αμφιθέατρο «Ξένιον», Τρίτη 18 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.

Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι 8μ.μ. «Νόρα» του Χένρικ Ίψεν από τη θεατρική ομάδα Tabula Rasa στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, τηλ. 96 339 797

Πάφος Μαρκίδειο Θέατρο. «Κορίτσια Ημερολογίου» σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσιάκκα από το Θέατρο Λέξη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου (99172515, 99173820). Έκθεση ζωγραφικής της Σούλας Λειψού-Γιάγκου Μέχρι 24/10.

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7 /11.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.

Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11

Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11

Παλιά Ηλεκτρική (97843583). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Combined». Μέχρι 25/10.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: After the Hunt (σκηνοθεσία Luca Guadagnino με τους Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield), Good Fortune (σκηνοθεσία Aziz Ansari με τους Seth Rogen, Keanu Reeves, Keke Palmer), Black Phone 2 (σκηνοθεσία Scott Derricson με τους Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw), Heidi: Rescue of the Lynx (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz),

