ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Μεγάλα χορωδιακά έργα και τραγούδια αφιερωμένα στην ιστορία και τους αγώνες της Κύπρου περιλαμβάνει η συναυλία αφιερωμένη στον σπουδαίο Κύπριο συνθέτη Μιχάλη Χριστοδουλίδη με τίτλο «Μια σπιθαμή μας δώσαν γη». Συμμετέχουν καταξιωμένοι καλλιτέχνες, όπως οι ερμηνευτές Χρύσω Μακαρίου, Κούλης Θεοδώρου και Αντρέας Αροδίτης, ενώ σημαντική είναι η συμμετοχή της Χορωδίας Λέανδρος Σίταρος υπό τη διεύθυνση της Μάρως Σκορδή. Εισιτήρια: Ticketmaster

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Την ομάδα Bodyterranean του Simone Mongelli σε μια σύμπραξη με τον Γιάννη Χαρούλη, στην παράταση «Σώματα και αφηγήματα», παρουσιάζει το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας . Πρόκειται για μία μουσικοκινητική δράση, που φέρνει και στο επίκεντρο το πιο αρχέγονο μουσικό όργανο: το ίδιο το ανθρώπινο σώμα. more.com και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας 22797979.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λάρνακα, Χώρος Δημιουργίας και Πολιτισμού, Λάρνακα. 10π.μ. – 5μ.μ. Μέσα από ένα συμμετοχικό εργαστήριο υφαντικής και μια μεγάλης κλίμακας δημόσια γιορτή, το έργο Weaving Unity επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει συμβολικά την «Πράσινη Γραμμή», μεταμορφώνοντάς την μέσα από την τέχνη και τη μουσική σε ένα νήμα δημιουργίας και συνύπαρξης ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. 25/11 Εργαστήριο υφαντικής με την Ελληνοκύπρια καλλιτέχνιδα αστικής υφαντικής Ιφιγένεια Παπαγεωργίου και τον επιμελητή της εκδήλωσης Κωνσταντίνο Χαριλάου.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Καϊμακλί. Με περισσότερους από 90 τοπικούς και διεθνείς καλλιτέχνες και οργανισμούς, το φεστιβάλ Πάμε Καϊμακλί, που πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο, υπογραμμίζει τη δέσμευσή του στην αστική αναζωογόνηση και διερευνά πώς οι γειτονιές μπορούν να λειτουργήσουν ως ζωντανά εργαστήρια βιώσιμης αστικής ζωής. Το πρόγραμμα σήμερα: OPU. Εργαστήριο Περιπάτου, 3.00μ.μ.-5.00μ.μ. Έλενα Ιωαννίδου. Προβολή – Έρευνα, 4.30μ.μ.–7μ.μ.Χριστιάνα Ξενοφώντος. Ζωντανό Κοινοτικό Podcast (Netcast Zone), 4μ.μ –7μ.μ. Αντριάνα Λαγούδη & Σόφη Φετοκάκη. Ερμηνευτική Εγκατάσταση, 4.30μ.μ–7.30μ.μ. Δήμητρα Καλλίτση. Ερμηνευτική Καφεμαντεία, 4.30μ.μ –6:30μ.μ. ΜΑ*ΓΑΙΑ. Πομπή Κρουστών, 5.30μ.μ –6μ.μ. Γιούλλα Μάλλιου. Αφηγήσεις, 6μ.μ –6.25μ.μ & 6.35μ.μ –7μ.μ. Ox Maló. Συμμετοχική Παράσταση, 6μ.μ –9μ.μ.. Αντωνία Κάττου. Ηχητική Παράσταση, 6.40μ.μ.–7.μ.. Άδωνις Φλωρίδης & Έλενα Καλλινίκου. Θεατρική Παράσταση, 7.20μ.μ.–8.20μ.μ.. Γιαναμανα. Μουσική Παράσταση, 8.30μ.μ.–9.30μ.μ. . pame-kaimakli.org

Λεμεσός. Το Art Explora Festival και το μοναδικό στο είδος του μουσειακό σκάφος «δένουν» στη Λεμεσό από σήμερα 25 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου. Μέσα από μουσική, θέατρο, εικαστικές τέχνες, χορό και κινηματογράφο, μεταξύ άλλων, το Art Explora Festival προβάλλει την ποικιλομορφία των κοινοτήτων της Λεμεσού, επιδιώκοντας παράλληλα να αναμετρηθεί με τις προκλήσεις του μεταβαλλόμενου παρόντος της. Εγκαίνια: Μαρίνα Λεμεσού, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, απόγευμα. Μέχρι 4/11

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Δημαρχείο Στροβόλου, 10π.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «Στον δρόμο για την Κυθρέα» του Αναξαγόρα Παφίτη. Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Νικήτας Κυριάκου, Αρχισυντάκτης ANT1.

ΗΜΕΡΙΔΑ

Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, αίθουσα Β108, Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης. 9.30 π.μ. – 6.30μ.μ. Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: «Σταυροδρόμια Πολυγλωσσίας. Μεταφραστές και Δημιουργοί».

OPEN DAY ΤΗΣ ΣΟΝΚ

Λευκωσία, Λύκειο Ακροπόλεως 9.30-12.30. Οι πόρτες της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου ανοίγουν για το κοινό, που θα μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά δοκιμές της Ορχήστρας, των κλιμακίων και του εκπαιδευτικού συστήματος ΣymphoΠedia, να δει πώς γεννιέται η μουσική μέσα από τη συνεργασία, την έμπνευση και τη χαρά της ομαδικότητας, και να γνωρίσει τις χορωδίες της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου. Θα γίνει επίσης παρουσίαση της νέας καλλιτεχνικής σεζόν της Ορχήστρας.

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

A+ Event space, Ερμού 266. «Διάφανη γλυπτική» του υαλουργού Σταύρου Κοφτερού. Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 13:00 & 15:00 – 20:00. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση». Μέχρι 10/11

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση της Λάρα Σόφι Βενιαμίν με τίτλο «Ίχνη αναμνήσεων». Μέχρι 8/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7 /11.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.

Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

Ρουάν. «Γη – Σώμα- Φόρεμα» της Τούλας Ολυμπίου. Μέχρι 1/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11

Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11

Παλιά Ηλεκτρική (97843583). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Combined». Μέχρι 25/10.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Shelby Oaks (σκηνοθεσία Chris Stuckmann, παίζουν Keith David, Michael Beach, Brendan Sexton III), Kiss of the Spider Woman (σκηνοθεσία Bill Condon, παίζουν Diego Luna, Tonatiuh, Jennifer Lopez), Springsteen: Deliver me from Nowhere (σκηνοθεσία Scott Cooper, παίζουν Stephen Graham, Jeremy Allen White, Odessa Young), Tom and Jerry (ταινία animation σε σκηνοθεσία Gang Zhang), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (ταινία adult animation σε σκηνοθεσία Tatsuya Yoshihara).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η ταινία Springsteen: Deliver Me from Nowhere μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μία από τις πιο εσωστρεφείς και σκοτεινές περιόδους του Bruce Springsteen, με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Jeremy Allen White στον ρόλο του θρυλικού καλλιτέχνη. Καθημερινά στις 8. 30μ.μ. Σάββατο και Δευτέρα προβολές στις 6.30μ.μ και 8.30μ.μ. Μέχρι 5/11