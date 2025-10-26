ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Αποθήκες Παπαδάκη, 11.00π.μ. έως 6.00μ.μ. Δυο εκθέσεις, στο πλαίσιο του Art Explora Festival, που αφορούν στην προσωπική συλλογή των έργων τέχνης όπως και τον προσωπικό της χώρο και το έργο της Κύπριας συγγραφέως, Ήβης Μελεάγρου ανοίγουν στη Λεμεσό. «Η πρόφαση της ζωγραφικής»: Παραλλαγές από τη Συλλογή της Ήβης Μελεάγρου (1928–2019), αποτελείται από έργα κορυφαίων Κυπρίων καλλιτεχνών, καθώς και χαρακτικά, αναπαραγωγές και κεντήματα από την προσωπική της συλλογή, που αντικατοπτρίζουν την ουσιαστική συνομιλία της συγγραφέως με τους εικαστικούς καλλιτέχνες και τους διανοούμενους της εποχής της και τη μοναδική της προσέγγιση στη συλλεκτική πρακτική.

Λεμεσός, Ξυδάδικο, Το Δωμάτιο της Ήβης Μελεάγρου, προσκαλεί το κοινό σε μια εμβυθιστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας γύρω από τον προσωπικό χώρο και το έργο της σημαντικής συγγραφέως, με έμφαση στο εμβληματικό μυθιστόρημά της, «Ανατολική Μεσόγειος» (1969). Κυριακή 26 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λάρνακα, Χώρος Δημιουργίας και Πολιτισμού, Λάρνακα, 6μ.μ. – 11μ.μ. Μέσα από ένα συμμετοχικό εργαστήριο υφαντικής και μια μεγάλης κλίμακας δημόσια γιορτή, το έργο Weaving Unity επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει συμβολικά την «Πράσινη Γραμμή». Την Κυριακή 26/11, το κοινό προσκαλείται σε μια ζωντανή γιορτή, όπου θα παρουσιαστεί το τελικό έργο σε μια δυναμική ατμόσφαιρα ήχου, εικόνας, κίνησης. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ζωντανές παραστάσεις της Τουρκοκύπριας περφόρμερ Tahini Molasses, των μουσικών καλλιτεχνών Alejjos, Vanesha και Νικόλα Λοΐζου, παραδοσιακή μουσική Νέι από τον Βασίλη Φιλίππου, καθώς και εικαστικές παρεμβάσεις από τους Cyprus Surreal και Charizart, με την πρώτη προβολή mapping και στις δύο όψεις ιστορικού δημόσιου κτηρίου στη Λάρνακα. Ανοιχτό σε άτομα 18+ από όλες τις κοινότητες.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Καϊμακλί. Με περισσότερους από 90 τοπικούς και διεθνείς καλλιτέχνες και οργανισμούς, το φεστιβάλ Πάμε Καϊμακλί, ολοκληρώνεται σήμερα με τις πιο κάτω δράσεις: OPU. Ποδηλασία, 3μ.μ.– 4μ.μ. Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Παρουσιάσεις | 3-7μ.μ. Bahces. Οικογενειακό Εργαστήριο, 3.30 μ.μ.–4.30μ.μ. Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Παρουσιάσεις, 3μ.μ.–5μ.μ. Δήμητρα Καλλίτση. Καφεμαντεία, 4μ.μ.–6μ.μ. Γιούλα Μάλλιου. Αφηγήσεις, 4.30μ.μ.-5.30μ.μ. Αλέξια Βασιλείου. Μουσική Παράσταση, 5.30μ.μ.–6.30μ.μ. Αντωνία Κάττου. Ηχητικό Τοπίο, 6.30 μ.μ.–6.50μ.μ. Έλενα Ιωαννίδου. Παρουσίαση, 7μ.μ.–7.30μ.μ. Gaia Zaccagni & Παναγιώτης Μιτίδης. Διαδραστική Αφήγηση, 7.45μ.μ.–8.45 μ.μ. Nabu Pera (Δημήτρης Γιασεμίδης, Νατάσα Χατζηανδρέου & Σάββας Θωμά). 9μ.μ.–10μ.μ. Μουσική Παράσταση – Παρουσίαση Νέου Δίσκου. pame-kaimakli.org

Λεμεσός. Το Art Explora Festival και το μοναδικό στο είδος του μουσειακό σκάφος «δένουν» στη Λεμεσό. Μέσα από μουσική, θέατρο, εικαστικές τέχνες, χορό και κινηματογράφο, μεταξύ άλλων, το Art Explora Festival προβάλλει την ποικιλομορφία των κοινοτήτων της Λεμεσού, επιδιώκοντας παράλληλα να αναμετρηθεί με τις προκλήσεις του μεταβαλλόμενου παρόντος της. Μέχρι 4/11.

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

A+ Event space, Ερμού 266. «Διάφανη γλυπτική» του υαλουργού Σταύρου Κοφτερού. Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 13:00 & 15:00 – 20:00. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση». Μέχρι 10/11

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση της Λάρα Σόφι Βενιαμίν με τίτλο «Ίχνη αναμνήσεων». Μέχρι 8/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7 /11.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.

Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

Ρουάν. «Γη – Σώμα- Φόρεμα» της Τούλας Ολυμπίου. Μέχρι 1/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11

Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Shelby Oaks (σκηνοθεσία Chris Stuckmann, παίζουν Keith David, Michael Beach, Brendan Sexton III), Kiss of the Spider Woman (σκηνοθεσία Bill Condon, παίζουν Diego Luna, Tonatiuh, Jennifer Lopez), Springsteen: Deliver me from Nowhere (σκηνοθεσία Scott Cooper, παίζουν Stephen Graham, Jeremy Allen White, Odessa Young), Tom and Jerry (ταινία animation σε σκηνοθεσία Gang Zhang), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (ταινία adult animation σε σκηνοθεσία Tatsuya Yoshihara).

Λευκωσία, Πάνθεον. Η ταινία Springsteen: Deliver Me from Nowhere μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μία από τις πιο εσωστρεφείς και σκοτεινές περιόδους του Bruce Springsteen, με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Jeremy Allen White στον ρόλο του θρυλικού καλλιτέχνη. Καθημερινά στις 8. 30μ.μ. Σάββατο και Δευτέρα προβολές στις 6.30μ.μ και 8.30μ.μ. Μέχρι 5/11