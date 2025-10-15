ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Λεμεσός, Σινεμά Ταξίμ / Απόλλων, 10π.μ. (ηχητικός περίπατος), & 4.30μ.μ. διαθεματικές δράσεις. Tην ιστορία του κινηματογράφου Ταξίμ– μετέπειτα Απόλλων– ο οποίος καταστράφηκε από πυρκαγιά τον Μάιο του 2024, ανασύρει στη μνήμη το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ μέσα από τη δράση «Ο Σινεμάς» που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Art Explora. Μέσα από ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ, μουσική και μαγειρική, η δράση ενεργοποιεί τον ίδιο τον χώρο του σινεμά, ανασυνθέτοντας τις αφηγήσεις των κατοίκων και τις συλλογικές μνήμες μιας γειτονιάς που μεταβάλλεται. Σε επιμέλεια της Έλενας Αγαθοκλέους, το έργο λειτουργεί ως τελετουργικό αποχαιρετισμού και ταυτόχρονα ως πράξη κατανόησης και κριτικής: διερευνά κατά πόσο οι κοινωνικές αφηγήσεις και η συλλογική μνήμη μπορούν να μετατραπούν σε ενεργό εργαλείο επαναπροσδιορισμού της πόλης και των ιστοριών της. 96597733. Κρατήσεις academy.artexplora.org

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, 8μ.μ. more.com. Από το Όκλαντ της Καλιφόρνιας στους New York Times κι από τη σκηνή του Conan στο TIME Magazine, ο διάσημος κωμικός Σάμι Ομπέιντ καταφτάνει στην Κύπρο για δυο μοναδικές βραδιές ασταμάτητου γέλιου. Ο Αμερικανός κωμικός και συγγραφέας είναι γνωστός για τις κωμικές του παραστάσεις όπου συχνά συνδυάζει αυτοσαρκασμό, παρατηρήσεις για την καθημερινή ζωή και κοινωνικά ζητήματα. Λεμεσός, Κύκλος Μουσική, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, 8μ.μ. more.com

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το έργο του βραβευμένου Βρετανού συγγραφέα Ντάνκαν ΜακΜίλαν «People, Places & Things», ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Κύπρο σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου, από τη ΣΕΖΟΝ Γυναίκες, επιχειρώντας να απαντήσει σε καίρια θέματα που αφορούν στην απελευθέρωση του σύγχρονου ανθρώπου από κάθε είδους εξάρτηση και εθισμό. Παραστάσεις: 28, 30, 31 Οκτωβρίου, 3 & 4 Νοεμβρίου, 8μ.μ. 2 Νοεμβρίου 6μ.μ. Εισιτήρια: more.com – πληροφορίες: 22254657/ 99047021

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

A+ Event space, Ερμού 266. «Διάφανη γλυπτική» του υαλουργού Σταύρου Κοφτερού. Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 13:00 & 15:00 – 20:00. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση». Μέχρι 10/11

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση της Λάρα Σόφι Βενιαμίν με τίτλο «Ίχνη αναμνήσεων». Μέχρι 8/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7 /11.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.

Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Αποθήκες Παπαδάκη. «Η πρόφαση της ζωγραφικής»: Παραλλαγές από τη Συλλογή της Ήβης Μελεάγρου (1928–2019) με έργα κορυφαίων εικαστικών παρουσιάζεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Art Explora. Τετάρτη 29, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, 10.00 π.μ. έως 6μ.μ. Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, 10π.μ.-10μ.μ. Σάββατο 1, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, 11π.μ. έως 8μ.μ. Τρίτη 4 Νοεμβρίου, 10π.μ. -6μ.μ.

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

Ρουάν. «Γη – Σώμα- Φόρεμα» της Τούλας Ολυμπίου. Μέχρι 1/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11

Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Shelby Oaks (σκηνοθεσία Chris Stuckmann, παίζουν Keith David, Michael Beach, Brendan Sexton III), Kiss of the Spider Woman (σκηνοθεσία Bill Condon, παίζουν Diego Luna, Tonatiuh, Jennifer Lopez), Springsteen: Deliver me from Nowhere (σκηνοθεσία Scott Cooper, παίζουν Stephen Graham, Jeremy Allen White, Odessa Young), Tom and Jerry (ταινία animation σε σκηνοθεσία Gang Zhang), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (ταινία adult animation σε σκηνοθεσία Tatsuya Yoshihara).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η ταινία Springsteen: Deliver Me from Nowhere μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μία από τις πιο εσωστρεφείς και σκοτεινές περιόδους του Bruce Springsteen, με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Jeremy Allen White στον ρόλο του θρυλικού καλλιτέχνη. Καθημερινά στις 8. 30μ.μ. Σάββατο και Δευτέρα προβολές στις 6.30μ.μ και 8.30μ.μ. Μέχρι 5/11