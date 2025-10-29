ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το βραβευμένο με Βραβείο Obie έργο «Μια Ιλιάδα» των Αμερικανών Λίζα Πίτερσον και Ντένις Ο’ Χέαρ παρουσιάζεται σε Πανελλήνια Πρώτη σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου, με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη. Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 8.30μ.μ. μέχρι 6 Νοεμβρίου. Εισιτήρια: satirikotheatro.com 22312940

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8μ.μ. Παράταση μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου έχει πάρει η παραγωγή του Θεάτρου Λέξη με το «Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Μια δυνατή ιστορία που εξερευνά τα όρια της αγάπης και της θυσίας αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης ύπαρξης ξετυλίγεται με τις καθηλωτικές ερμηνείες της Χριστίνας Παυλίδου , του Αντρέα Παπαμιχαλόπουλου , του Βασίλη Χαραλάμπους και της Σταυριάνας Καδή . Επόμενες: 30 Οκτωβρίου, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 19, 20 Νοεμβρίου, στις 8μ.μ. Sold Out Tickets

Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. «Δείπνο Ηλιθίων» από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Παραλίμνι, Αμφιθέατρο «Ξένιον», Τρίτη 18 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Διάρκεια: 90'. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.

Δάλι, Κινηματοθέατρο Πανόραμα, 8μ.μ. Το θεατρικό έργο «Kalpler Bir Olsun – Ας γίνουν οι καρκιές μας ένα!» παρουσιάζει ο Σύνδεσμος «Τέταρτος Τοίχος – Πολιτισμός και Σκέψη». Το έργο μεταφέρει στη σκηνή φιλίες, συγκρούσεις και πόνους που βίωσαν Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι από το 1958 έως το 1974, ενώ παράλληλα μέσα από προβολές θα ταξιδέψει το κοινό σε μια ιστορική διαδρομή.

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8.30μ.μ. Θέατρο Ανεμώνα. «Χρόνια πολλά κύριε Σκρουτζ» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τηλεμάχου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Sold Out Tickets Επόμενες εκτός: 5/11 Μαρκίδειο Πάφου, 19/11 Ριάλτο Λεμεσού

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Λεμεσός, Κύκλος Μουσική, 8μ.μ. Ο διάσημος κωμικός Σάμι Ομπέιντ καταφτάνει στη Λεμεσό για μια βραδιά ασταμάτητου γέλιου. Ο Αμερικανός κωμικός και συγγραφέας είναι γνωστός για τις κωμικές του παραστάσεις όπου συχνά συνδυάζει αυτοσαρκασμό, παρατηρήσεις για την καθημερινή ζωή και κοινωνικά ζητήματα. more.com

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. Η Κοινότητα Νέων της Μητρόπολης Λεμεσού παρουσιάζει το αφιέρωμα στον Στέλιο Πισή «Στις γειτονιές του Ουρανού», μια βραδιά μνήμης και τιμής, με λόγο και μουσική. Ομιλητής ο Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικόλαος Χατζηνικολάου. Χαιρετισμό απευθύνει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος. Στο μουσικό μέρος της εκδήλωσης, ο βαρύτονος Κύρος Πατσαλίδης, ο Δημήτρης Φανής και η Σοφία Πατσαλίδου. Συμμετέχει η Χορωδία Ανατολή της Μητρόπολης Λεμεσού υπό τη διεύθυνση Παναγιώτας Λυμπουρίδου. Καλλιτεχνική διεύθυνση & ενορχηστρώσεις: Κυριάκος Πετούσης Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για το Γεύμα Αγάπης Φοιτητών. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

A+ Event space, Ερμού 266. «Διάφανη γλυπτική» του υαλουργού Σταύρου Κοφτερού. Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 13:00 & 15:00 – 20:00. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση». Μέχρι 10/11

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση της Λάρα Σόφι Βενιαμίν με τίτλο «Ίχνη αναμνήσεων». Μέχρι 8/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7 /11.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.

Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Αποθήκες Παπαδάκη. «Η πρόφαση της ζωγραφικής»: Παραλλαγές από τη Συλλογή της Ήβης Μελεάγρου (1928–2019) με έργα κορυφαίων εικαστικών παρουσιάζεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Art Explora. Τετάρτη 29, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, 10.00 π.μ. έως 6μ.μ. Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, 10π.μ.-10μ.μ. Σάββατο 1, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, 11π.μ. έως 8μ.μ. Τρίτη 4 Νοεμβρίου, 10π.μ. -6μ.μ.

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

Ρουάν. «Γη – Σώμα- Φόρεμα» της Τούλας Ολυμπίου. Μέχρι 1/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11

Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Shelby Oaks (σκηνοθεσία Chris Stuckmann, παίζουν Keith David, Michael Beach, Brendan Sexton III), Kiss of the Spider Woman (σκηνοθεσία Bill Condon, παίζουν Diego Luna, Tonatiuh, Jennifer Lopez), Springsteen: Deliver me from Nowhere (σκηνοθεσία Scott Cooper, παίζουν Stephen Graham, Jeremy Allen White, Odessa Young), Tom and Jerry (ταινία animation σε σκηνοθεσία Gang Zhang), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (ταινία adult animation σε σκηνοθεσία Tatsuya Yoshihara).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η ταινία Springsteen: Deliver Me from Nowhere μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μία από τις πιο εσωστρεφείς και σκοτεινές περιόδους του Bruce Springsteen, με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Jeremy Allen White στον ρόλο του θρυλικού καλλιτέχνη. Καθημερινά στις 8. 30μ.μ. Σάββατο και Δευτέρα προβολές στις 6.30μ.μ και 8.30μ.μ. Μέχρι 5/11