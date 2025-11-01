ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο. Επτά υψηλών προδιαγραφών παραστάσεις από Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Ουγγαρία και Ολλανδία προτείνει φέτος το Dance Waves Festival, που διοργανώνει το Dance Lab Nicosia. 1η Νοεμβρίου: Until its too late των Κώστα Χαραλάμπους και Zsofia Temesvari (Ελλάδα, Ουγγαρία). OPENFIELD των Romane Postel και Πάνη Γεωργίου (Κύπρος, Γαλλία). I am a poem, there is no way out των Anna Jacobs, Hanna van der Meer (Ολλανδία). Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Νοεμβρίου, 8μ.μ. 22781104 Εισιτήρια: Ticketmaster

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός. Το 1ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ArtCargo προτείνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πάνω από 30 παραστάσεις από 12 διεθνείς ομάδες. Η Don Gnu (Δανία) εγκαινιάζει το φεστιβάλ αυτό το σαββατοκύριακο με την «Two Men & A Plank», μια κωμική μάχη ισορροπίας που θα παρουσιαστεί το Σάββατο στις 5μ.μ. στην ιστορική πλατεία του Παλιού Λιμανιού και την Κυριακή την ίδια ώρα στην παραλία Παρεκκλησιάς (Malindi), ένα παραθαλάσσιο σημείο που προτιμάται από οικογένειες για διακοπές και αποδράσεις. Ελεύθερη είσοδος για όλες τις ηλικίες.

ΑΦΗΓΗΣΗ

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο. 12ο Φεστιβάλ Αφήγησης με τίτλο Οδύσσειες. Μέχρι 15/11.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 7μ.μ. Το Τεχνόπολις 20 γιορτάζει τα 11 χρόνια της πολιτιστικής του πορείας και παρουσιάζει μια ξεχωριστή συναυλία- γέφυρα ανάμεσα σε Αργεντινή, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα και Κύπρο. Στο «Τhe concert» η κλασική φωνή συναντά σύνολο επτά ορχηστρικών οργάνων. Συμμετέχουν οκτώ σπουδαίοι μουσικοί. 70002420 technopolis20.com

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λάρνακα, Youth Makerspace Larnaka, δωρεάν, στα Αγγλικά 15:00–15:50. Στο πλαίσιο της Μπιενάλε Λάρνακας παρουσιάζεται ο περίπατος Tracing Stass ο οποίος αποτελεί φόρο τιμής στον εμβληματικό Κύπριο καλλιτέχνη Στας Παρασκό, ο οποίος γεννήθηκε στην Αναφωτία δυτικά της Λάρνακας. Οι καλλιτέχνες Αιμίλιος Κουτσουφτίδης και Simon Pruciak περπατούν στα χνάρια του, μέσα από τα τοπία που ενέπνευσαν το έργο του.

Λεμεσός, Ιστορικό Κέντρο. Στους ρυθμούς του 4ου Limassol Art Walks κινείται για ένα τριήμερο η Λεμεσός. 23 καλλιτεχνικοί χώροι, οργανισμοί, γκαλερί και pop-up projects, ανοίγουν ταυτόχρονα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, καλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τον καλλιτεχνικό παλμό της πόλης. Η φετινή διοργάνωση προτείνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων, προβολών, περφόρμανς, open studios και site-specific δράσεων, ενώ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το περιοδεύον Art Explora Festival. Είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Λάρνακα, πρώην Larnaka College (υπόγειο), ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους, 7μ.μ.-8μ.μ. Η συμμετοχική παράσταση Ιχνηλάτ(ρ)ης από την ομάδα Ex-Piercing Arts μεταμορφώνει τον υπόγειο χώρο στάθμευσης ενός υπό ανέγερση ξενοδοχείου σε τόπο αναζήτησης, σύγκρουσης και αποκάλυψης. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της Μπιενάλε Λάρνακας.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Σάββατο: 01/11/2025: 10πμ. – 9μ.μ. Κυριακή 02/11/2025: 10π.μ. – 9μ.μ. Μέχρι 17/11. kapopoulosfinearts.com

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση». Μέχρι 10/11

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση της Λάρα Σόφι Βενιαμίν με τίτλο «Ίχνη αναμνήσεων». Μέχρι 8/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7 /11.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.

Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

Ιστορικό Κέντρο. Στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού Limassol Art Walks 23 καλλιτεχνικοί χώροι, οργανισμοί, γκαλερί και pop-up projects, ανοίγουν ταυτόχρονα για ένα τριήμερο στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, από τις 31 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. Ώρες: 31 Οκτωβρίου 5μ.μ.-10μ.μ., 1 Νοεμβρίου 11π.μ.-8μ.μ., 2 Νοεμβρίου 11π.μ.-8μ.μ

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Αποθήκες Παπαδάκη. «Η πρόφαση της ζωγραφικής»: Παραλλαγές από τη Συλλογή της Ήβης Μελεάγρου (1928–2019) με έργα κορυφαίων εικαστικών παρουσιάζεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Art Explora. Σάββατο 1, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, 11π.μ. έως 8μ.μ. Τρίτη 4 Νοεμβρίου, 10π.μ. -6μ.μ.

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

Ρουάν. «Γη – Σώμα- Φόρεμα» της Τούλας Ολυμπίου. Μέχρι 1/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11

Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Regretting You (σκηνοθεσία Josh Boone, παίζουν Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco), 13 Days, 13 Nights (σκηνοθεσία Martin Bourboulon, παίζουν Roschdy Zem, Lyna Khourdi, Sidse Babett Knudsen), The Jester 2 (σκηνοθεσία Colin Krawchuk, παίζουν Michael Sheffield, Kaitlyn Trentham, Jessica Ambuehl), Tafiti – Across the Desert (ταινία animation σε σκηνοθεσία Timo Berg, Nina Wels).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η ταινία Springsteen: Deliver Me from Nowhere μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μία από τις πιο εσωστρεφείς και σκοτεινές περιόδους του Bruce Springsteen, με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Jeremy Allen White στον ρόλο του θρυλικού καλλιτέχνη. Καθημερινά στις 8. 30μ.μ. Σάββατο και Δευτέρα προβολές στις 6.30μ.μ και 8.30μ.μ. Μέχρι 5/11