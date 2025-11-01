ΜΟΥΣΙΚΗ

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο, 8μ.μ. Επτά υψηλών προδιαγραφών παραστάσεις από Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Ουγγαρία και Ολλανδία προτείνει φέτος το Dance Waves Festival, που διοργανώνει το Dance Lab Nicosia. Ολοκληρώνεται σήμερα με τις πιο κάτω παραστάσεις: NO IM NOT του Πάνου Μαλακτού (Κύπρος). RAKKE(Γαλλία) των Louis Thuriot και Patricia George , επιλεγμένο από το Ολλανδικό φεστιβάλ RIDCC . Chained της Χριστιάνας Κοσιάρη (Ελλάδα). Obsidian της Ιωάννας Χρυσομάλλη (Ελλάδα) 22781104 Εισιτήρια: Ticketmaster

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός. Το 1ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ArtCargo προτείνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πάνω από 30 παραστάσεις από 12 διεθνείς ομάδες. Η Don Gnu (Δανία) εγκαινιάζει το φεστιβάλ αυτό το σαββατοκύριακο με την «Two Men & A Plank» , μια κωμική μάχη ισορροπίας που σήμερα στις 5μ.μ. παρουσιάζεται στην παραλία Παρεκκλησιάς (Malindi), ένα παραθαλάσσιο σημείο που προτιμάται από οικογένειες για διακοπές και αποδράσεις. Ελεύθερη είσοδος για όλες τις ηλικίες.

ΘΕΑΤΡΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΠΙΕΡΗ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Παύλου, 7.30μ.μ. Με αφορμή το ανέβασμα του θεατρικού έργου Το Σπίτι από τη Θεατρική Ομάδα «Αντι-Δρώντες», διοργανώνεται τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον ποιητή, σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Μιχάλη Πιερή. Ο Βασίλης Χατζηστυλλής θα παρουσιάσει τη σκηνοθετική του προσέγγιση στο έργο Το Σπίτι, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του 38ου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 11π.μ. Θεατρική παράσταση σκιών και εργαστήριο για οικογένειες με τίτλο «Σκιές Κυπριακής Μνήμης: Η φιγούρα που θυμάται» παρουσιάζεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Στιγμές στο Μουσείο». Κατάλληλο για ηλικία 8+/ Κράτηση Απαραίτητη στο 22128175 – Δωρεάν Συμμετοχή.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, πλατεία παλιάς Αγλαντζιάς Hybuild, 5μ.μ. Παρουσίαση του δοκιμίου «Το χρονικό του πένθους» (Επίμετρο, 2025) του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου. Το βιβλίο παρουσιάζει η Δρ Πολυξένη Στυλιανού, πιστοποιημένη θανατολόγος από το Association for Death Education and Counseling.

ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Λευκωσία, Nestopia (οδός Αισχύλου 77Ζ). 6μ.μ.- 11μ.μ. Ο νέος δημιουργικός χώρος Nestopia, που εγκαινιάζεται σήμερα έχει στόχο να στηρίξει και να προβάλλει την εγχώρια καλλιτεχνική κοινότητα, να ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα σε δημιουργούς διαφορετικών πεδίων και να φέρει το κοινό πιο κοντά στη σύγχρονη τέχνη του τόπου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον χώρο, να ενημερωθούν για τις επερχόμενες δράσεις, να συναντήσουν δημιουργούς και καλλιτέχνες και να απολαύσουν μουσική, από το καφενείο 7 Κλειδιά. Στον χώρο θα υπάρχει η έκθεση – σύσταση των πρώτων προβεβλημένων καλλιτεχνών (featured artists). Το ίδιο βράδυ από τις 18:00 εως τις 20:00 θα πραγματοποιηθεί το Creative Traces, μια διαδραστική εμπειρία εξερεύνησης και συνεργασίας στην καρδιά της παλιάς πόλης της Λευκωσίας. Τηλ. 99065962.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Λεμεσός, πλατεία παλιού λιμανιού. 10π.μ. – 10μ.μ. Εκδήλωση με θέμα «Οι Καλλιτέχνες Ενάντια στη Βία Κατά των Γυναικών», οργανώνουν ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων και η Πολιτιστική Κίνηση Επιλογή, με τη στήριξη του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών, των Δήμων Λεμεσού, Αμαθούντας, Κουρίου, Πολεμιδιών και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει: Καλλιτεχνική αγορά εικαστικών και χειροτεχνίας, θεατρικά και χορευτικά δρώμενα στην πλατεία, προβολή μικρού φιλμ με δηλώσεις νέων και καταξιωμένων καλλιτεχνών για τη βία κατά των γυναικών, μουσική από γυναίκες DJs

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Σάββατο: 01/11/2025: 10πμ. – 9μ.μ. Κυριακή 02/11/2025: 10π.μ. – 9μ.μ. Μέχρι 17/11. kapopoulosfinearts.com

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση». Μέχρι 10/11

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση της Λάρα Σόφι Βενιαμίν με τίτλο «Ίχνη αναμνήσεων». Μέχρι 8/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7 /11.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

Ιστορικό Κέντρο. Στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού Limassol Art Walks 23 καλλιτεχνικοί χώροι, οργανισμοί, γκαλερί και pop-up projects, ανοίγουν ταυτόχρονα για ένα τριήμερο στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, από τις 31 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. Ώρες: 31 Οκτωβρίου 5μ.μ.-10μ.μ., 1 Νοεμβρίου 11π.μ.-8μ.μ., 2 Νοεμβρίου 11π.μ.-8μ.μ

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Αποθήκες Παπαδάκη. «Η πρόφαση της ζωγραφικής»: Παραλλαγές από τη Συλλογή της Ήβης Μελεάγρου (1928–2019) με έργα κορυφαίων εικαστικών παρουσιάζεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Art Explora. Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, 10.00 π.μ. έως 6μ.μ. Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, 10π.μ.-10μ.μ. Σάββατο 1, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, 11π.μ. έως 8μ.μ. Τρίτη 4 Νοεμβρίου, 10π.μ. -6μ.μ.

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

Ρουάν. «Γη – Σώμα- Φόρεμα» της Τούλας Ολυμπίου. Μέχρι 1/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11

Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Regretting You (σκηνοθεσία Josh Boone, παίζουν Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco), 13 Days, 13 Nights (σκηνοθεσία Martin Bourboulon, παίζουν Roschdy Zem, Lyna Khourdi, Sidse Babett Knudsen), The Jester 2 (σκηνοθεσία Colin Krawchuk, παίζουν Michael Sheffield, Kaitlyn Trentham, Jessica Ambuehl), Tafiti – Across the Desert (ταινία animation σε σκηνοθεσία Timo Berg, Nina Wels).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η ταινία Springsteen: Deliver Me from Nowhere μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μία από τις πιο εσωστρεφείς και σκοτεινές περιόδους του Bruce Springsteen, με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Jeremy Allen White στον ρόλο του θρυλικού καλλιτέχνη. Καθημερινά στις 8. 30μ.μ. Σάββατο και Δευτέρα προβολές στις 6.30μ.μ και 8.30μ.μ. Μέχρι 5/11