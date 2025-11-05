ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου, 3μ.μ. Το 1ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ArtCargo προτείνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πάνω από 30 παραστάσεις από 12 διεθνείς ομάδες. Απόψε και αύριο ο Murmuyo (Χιλή) «διαταράσσει» την καθημερινή ροή της οδού Ανεξαρτησίας και γεμίζει το Αμφιθέατρο του Μόλου με ταραχώδεις παρεμβάσεις κλόουν, που μετατρέπουν τις αυθόρμητες επαφές με το κοινό σε ζωντανό θέατρο. Επίσης η ομάδα Shadowdance (Βέλγιο) με την παράσταση «Sacred Places» μεταμορφώνει τις δεξαμενές του Μόλου σε ονειρικό τοπίο από φως, σκιές και αντανακλάσεις του νερού από σήμερα έως τις 9 Νοεμβρίου.

Λεμεσός. Το φεστιβάλ «Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος», συνεχίζεται σήμερα με τις πιο κάτω δράσεις: 09:30–11:30 | Κουβέντες στον καφενέ 1: Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα. Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων. Σε συνεργασία με το Τμ. Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου, ΤΕΠΑΚ. Εργαστήρι: Διαγενεακοί χώροι συνάντησης 1. Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων. Με την Ελένη Πασιά και το ΙΗ' Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου (Mαρία Ιζαμπέλλα Αχιλλέως, Deha Özkemal, Γιάννα Ροδίκη). Στις 6.30μ.μ. στην αυλή του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Αναμονές» των Μιχάλη Χαραλάμπους, Άντρης Τσιουτή, Γιώργου Στυλιανού, Στέφανου Παπαδά. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους Θεόδωρο Κούρο, Γιώργο Σερβετά και Γιώργο Στυλιανού στην αυλή του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο. 12ο Φεστιβάλ Αφήγησης με τίτλο Οδύσσειες. technodromio.org. Μέχρι 15/11.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Κτήριο 53, 8.30μ.μ. Η θεατρική παράσταση «Φλατ Παπούτσια» του Γιώργου Παπακωνσταντίνου είναι μια τολμηρή, εξομολογητική performance, ένα one-woman show που συνδυάζει λόγο, μουσική και τραγούδι. 99065962 Επόμενες: Τετάρτη 5, 12, 19 και 26 Νοεμβρίου, Παρασκευή 14 και 21 Νοεμβρίου, 28/11 & 5/12 Λεμεσός, Καφενείο Χουζούρι

Λευκωσία, Θέατρο Ένα. Μουσικοποιητική παράσταση με τίτλο «Βρες τρόπους να καθυστερήσουμε τη νύχτα» η οποία είναι μια συν-δημιουργία της ηθοποιού Σαλώμης Ιεροπούλου και του συνθέτη Σάββα Σάββα, εμπνευσμένη και βασισμένη σε επιλογές ποιημάτων του τολμηρού, καυστικού και απόλυτα ερωτικού ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου. 5 & 8 Νοεμβρίου 8.30μ.μ., 9 Νοεμβρίου 7.30μ.μ. Κρατήσεις: 97 745520

Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το βραβευμένο με Βραβείο Obie έργο «Μια Ιλιάδα» των Αμερικανών Λίζα Πίτερσον και Ντένις Ο’ Χέαρ παρουσιάζεται σε Πανελλήνια Πρώτη σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη. Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 8.30μ.μ. Μέχρι 6/11. Εισιτήρια: satirikotheatro.com 22312940

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 8.30μ.μ. Θέατρο Ανεμώνα. «Χρόνια πολλά κύριε Σκρουτζ» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τηλεμάχου. Sold Out Tickets 70007721

Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. «Δείπνο Ηλιθίων» από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Παραλίμνι, Αμφιθέατρο «Ξένιον», Τρίτη 18 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8μ.μ. Παράταση μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου έχει πάρει η παραγωγή του Θεάτρου Λέξη με το «Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Μια δυνατή ιστορία που εξερευνά τα όρια της αγάπης και της θυσίας αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης ύπαρξης ξετυλίγεται με τις καθηλωτικές ερμηνείες της Χριστίνας Παυλίδου , του Αντρέα Παπαμιχαλόπουλου , του Βασίλη Χαραλάμπους και της Σταυριάνας Καδή . Επόμενες: 6, 11, 12, 13, 19, 20 Νοεμβρίου, στις 8μ.μ. Sold Out Tickets

, του , του και της . Επόμενες: 6, 11, 12, 13, 19, 20 Νοεμβρίου, στις 8μ.μ. Sold Out Tickets Παλαιχώρι, Αίθουσα Θέατρου ΗΡΑΚΛΗ Παλαιχωρίου «Κώστας Ιωακείμ», 8μ.μ. «Η θεία μας η Αμερικάνα… η ρουφιάνα», του Κυριάκου Φλουρή από τον Θεατρικό Όμιλο Νέων Ηρακλής Παλαιχωρίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 17/11. www.kapopoulosfinearts.com

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση». Μέχρι 10/11

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση της Λάρα Σόφι Βενιαμίν με τίτλο «Ίχνη αναμνήσεων». Μέχρι 8/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7 /11.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11

Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Regretting You (σκηνοθεσία Josh Boone, παίζουν Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco), 13 Days, 13 Nights (σκηνοθεσία Martin Bourboulon, παίζουν Roschdy Zem, Lyna Khourdi, Sidse Babett Knudsen), The Jester 2 (σκηνοθεσία Colin Krawchuk, παίζουν Michael Sheffield, Kaitlyn Trentham, Jessica Ambuehl), Tafiti – Across the Desert (ταινία animation σε σκηνοθεσία Timo Berg, Nina Wels).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η ταινία Springsteen: Deliver Me from Nowhere μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μία από τις πιο εσωστρεφείς και σκοτεινές περιόδους του Bruce Springsteen, με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Jeremy Allen White στον ρόλο του θρυλικού καλλιτέχνη. Καθημερινά στις 8. 30μ.μ. Σάββατο και Δευτέρα προβολές στις 6.30μ.μ και 8.30μ.μ. Μέχρι 5/11