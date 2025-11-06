ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφοι Κ- Σίνεπλεξ, Ρίο και Πάνθεον. Στις κυπριακές αίθουσες προβάλλεται από σήμερα η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Βουγονία» (Bugonia). Eίναι εμπνευσμένη από το σύγχρονο μούδιασμα ενός ολόκληρου πλανήτη που χειραγωγείται από ψεύτικες ειδήσεις, ατελείωτη εσχατολογία και μια γενική παράνοια που επιδεινώνεται περαιτέρω από την COVID.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Έργα Μότσαρτ και Μπρίτεν παρουσιάζει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου η οποία συμπράττει με δυο διεθνούς φήμης καλλιτέχνες: τον βιολιστή και μαέστρο Τόμας Τσεχετμάιρ, ιδρυτή του διάσημου κουαρτέτου Zehetmair και πρώην Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Orchestre de Chambre de Paris και τη λαμπρή βιολίστα Ρουτ Κίλιους. cyso.interticket.com Επόμενη: 7/11 Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Μόλος. 1ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ArtCargo Σήμερα 3μ.μ. ο Murmuyo (Χιλή) «διαταράσσει» την καθημερινή ροή της οδού Ανεξαρτησίας και γεμίζει το Αμφιθέατρο του Μόλου με ταραχώδεις παρεμβάσεις κλόουν. Παράλληλα η Shadowdance (Βέλγιο) μεταμορφώνει τις δεξαμενές του Μόλου σε ονειρικό τοπίο από φως, σκιές και αντανακλάσεις του νερού έως τις 9 Νοεμβρίου. Επίσης, στις 7.30μ.μ. η Monad (Γαλλία) παρουσιάζει στο Παττίχειο την παράσταση «Yin», μια μαγνητική σύνθεση ζογκλερικών και χορού, όπου περιστροφές εμπνευσμένες από τους δερβίσηδες τραβούν το κοινό στην τροχιά των χορευτών και το ταξιδεύουν στον χώρο και στο χρόνο.

Λεμεσός. Το φεστιβάλ «Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος», συνεχίζεται σήμερα με τις πιο κάτω δράσεις: 10π.μ.-11.30π.μ. Στρογγυλή Τράπεζα: Εμπειρίες από κοινοτικά έργα: καλές πρακτικές και προκλήσεις. Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων. Μια συνεργασία των Association of the Earth, Famagusta Walled City Association MASDER, ΜΙΤΟΣ. 11.30π.μ.–1μ.μ. – Εργαστήρι Μαγειρικής «Leymosun Dadlısı (Καραόλοι)» με την Kiymet Alibey Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων. Δήλωση συμμετοχής: 97648394. 7μ.μ.-9μ.μ – Προβολή ντοκιμαντέρ «Εν ονόματι της πατρίδος» της Σούλας Χατζηκυριάκου. Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων. Συντονισμός: Θεόδωρος Κούρος. Τοποθετήσεις: Λουκία Δημητρίου και Ιουλίτα Τουμαζή

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο. 12ο Φεστιβάλ Αφήγησης με τίτλο Οδύσσειες. technodromio.org. Μέχρι 15/11.

ΘΕΑΤΡΟ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Φωτοδός 7.30μ.μ. Διάλεξη με θέμα «Αναλογική νοσταλγία και ψηφιακές πραγματικότητες» θα δώσει ο ερευνητής Δρ Λογγίνος Παναγή. Η διάλεξη θα ασχοληθεί με τις καλλιτεχνικές, κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες της μετάβασης από την παραδοσιακή, αναλογική φωτογραφία και τέχνη, στην ψηφιακή πραγματικότητα της εποχής μας. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό με θέμα: η θέση και ο ρόλος του καλλιτέχνη σε ένα «επεξεργασμένο» (“simulated”) κόσμο.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 17/11. kapopoulosfinearts.com

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση». Μέχρι 10/11

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση της Λάρα Σόφι Βενιαμίν με τίτλο «Ίχνη αναμνήσεων». Μέχρι 8/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7/11.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11

Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Bugonia (σκηνοθεσία Γιώργος Λάνθιμος με τους Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis), Christy (σκηνοθεσία David Michod με τους Sydney Sweeney, Coleman Pedigo, Merritt Wever), The Surrender (σκηνοθεσία Julia Max με τους Colby Minifie, Kate Burton, Chensea Alden), Predator: Badlands (σκηνοθεσία Dan Trachtenberg με τους Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Reuben de Jong), Grand Prix of Europe (ταινία animation σε σκηνοθεσία Waldemar Fast),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia), του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Προβολές καθημερινά στις 8.30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ. Μέχρι 19/11.