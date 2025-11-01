ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Εγκαίνια: 7μ.μ. Στη νέα του πρόταση, με τίτλο «Relocations» ο ΖήνωνΤζέπρας διερευνά το θέμα της μετακίνησης και αναπροσαρμογής του ανθρώπου, είτε ως αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής είτε ως αναγκαστική πράξη. Μέχρι 17/11 Νοεμβρίου.

Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Εγκαίνια: 7μ.μ.-9μ.μ. Μια αναδυόμενη (Pop up) ομαδική έκθεση σπουδαίων ζωγράφων από την Ελλάδα, υπό τον τίτλο «Crossing Horizons» (Διασχίζοντας Ορίζοντες). Παρουσιάζονται 16 εικαστικοί και 50 σημαντικά και ιστορικά έργα τέχνης από την ιδιωτική συλλογή της ιστορικής γκαλερί Σκουφά των Αθηνών. Μέχρι 14/11.

Λευκωσία, Οίκημα ΕΚΑΤΕ. Η νέα έκθεση της Λίζας Πετρίδου με τίτλο «Nicely Cut, thanks» είναι μια εικαστική προσέγγιση πάνω στη διαδικασία του κολλάζ ως πράξης τομής, ανασύνθεσης, αφήγησης και αντίληψης πραγμάτων και καταστάσεων μέσα από μια νέα οπτική. Εγκαίνια: 7μ.μ. Μέχρι 18/11

Λευκωσία, The Picnic (Ασκληπιού 36). Έναρξη: 7μ.μ. Μια τριήμερη δικοινοτική έκθεση που επανεξετάζει τις πλούσιες παραδόσεις της Κύπρου μέσα από τον φακό της βιώσιμης σύγχρονης μόδας και σχεδιασμού είναι το «Crafting Continuity» που διοργανώνει το Fashion Heritage Network Cyprus (FHNC).

Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ (22250652/ 99651799). Κοινή έκθεση ζωγραφικής της Μαρίνας Ανδρέου Πέρδικου και της Χριστοθέας (Christie) Χάρπα με τίτλο: «Εκφράσεις». Εγκαίνια 7.30μ.μ. Μέχρι 9/11

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΕΦΕΡΗ

Αγία Νάπα, Πολιτιστικό Κέντρο «Γιώργος Σεφέρης». 7-9 Νοεμβρίου, 22893825. Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, φιλόλογοι και μελετητές λαμβάνουν μέρος στο Ζ’ Συμπόσιο Σεφέρη. Στην τελετή έναρξης, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν ποιητικές αναγνώσεις από τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη και τον Αχιλλέα Γραμματικόπουλο, ενώ η τελετή θα ολοκληρωθεί με μουσικό πρόγραμμα από την Αφροδίτη Μάνου.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Συναυλία της Έλενας Χατζηαυξέντη «Μνήμες και Όνειρα» – ένα ταξίδι μνήμης και ονείρων που συνδυάζει μουσική, ποίηση και αφήγηση με τη συνοδεία του Ανδρέα Παπαπέτρου στο πιάνο και το ακορντεόν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Χειμώνα Λάρνακας. ticketmaster.cy.

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Έργα Μότσαρτ και Μπρίτεν παρουσιάζει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου η οποία συμπράττει με δυο διεθνούς φήμης καλλιτέχνες: τον βιολιστή και μαέστρο Τόμας Τσεχετμάιρ και τη λαμπρή βιολίστα Ρουτ Κίλιους. cyso.interticket.com

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Μόλος. 1ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ArtCargo Στις 2.30μ.μ. ο Murmuyo (Χιλή) «διαταράσσει» την καθημερινή ροή της οδού Ανεξαρτησίας και γεμίζει το Αμφιθέατρο του Μόλου με ταραχώδεις παρεμβάσεις κλόουν. Παράλληλα η Shadowdance (Βέλγιο) μεταμορφώνει τις δεξαμενές του Μόλου σε ονειρικό τοπίο από φως, σκιές και αντανακλάσεις του νερού. Εως τις 9 Νοεμβρίου. Επίσης, στις 8μ.μ. η Monad (Γαλλία) παρουσιάζει στο Παττίχειο Θέατρο την παράσταση «Yin», μια μαγνητική σύνθεση ζογκλερικών και χορού.

Λεμεσός. Το φεστιβάλ «Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος», συνεχίζεται σήμερα με τις πιο κάτω δράσεις: Εργαστήρι: Διαγενεακοί χώροι συνάντησης 2. Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων. Με την Ελένη Πασιά και το ΙΗ’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου (Mαρία Ιζαμπέλλα Αχιλλέως, Deha Özkemal, Γιάννα Ροδίκη) 7μ.μ.-8μ. – Το Πάμε Καϊμακλί @ Σίνε Βόλος. Από τους Urban Gorillas σε συνεργασία με τους People of Cyprus Μαγειρική και προσωπικές ιστορίες. Πάρκο Σίνε Βόλος (Πλατεία Φιλελλήνων) από το Interwoven Narratives σε σκηνοθεσία Joy of Origins, στο πλαίσιο του Shifting Shores

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο. 12ο Φεστιβάλ Αφήγησης με τίτλο Οδύσσειες. technodromio.org. Μέχρι 15/11.

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 17/11. www.kapopoulosfinearts.com

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση». Μέχρι 10/11

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση της Λάρα Σόφι Βενιαμίν με τίτλο «Ίχνη αναμνήσεων». Μέχρι 8/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7/11.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11

Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Bugonia (σκηνοθεσία Γιώργος Λάνθιμος με τους Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis), Christy (σκηνοθεσία David Michod με τους Sydney Sweeney, Coleman Pedigo, Merritt Wever), The Surrender (σκηνοθεσία Julia Max με τους Colby Minifie, Kate Burton, Chensea Alden), Predator: Badlands (σκηνοθεσία Dan Trachtenberg με τους Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Reuben de Jong), Grand Prix of Europe (ταινία animation σε σκηνοθεσία Waldemar Fast),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia), του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Προβολές καθημερινά στις 8.30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ. Μέχρι 19/11.