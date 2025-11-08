ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία γκαλερί Όμικρον. Η νέα φωτογραφική έκθεση της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes καταγράφει τους ανθρώπους της ερήμου Τουρκάνα, στο βόρειο τμήμα της Κένυας, μέσα στο αυστηρό, ανελέητο τοπίο που τους περιβάλλει. Τα έσοδα δίνονται για τη στήριξη του Σοφία για τα Παιδιά. Από τις 8 μέχρι τις 28 Νοεμβρίου.

Λευκωσία, Diatopos Art Center (22766117). Στην έκθεση «A Compass without North» (2025), η Κλίτσα Αντωνίου τα έργα της δεν αναπαριστούν τον κόσμο αλλά τον αποσυνδέουν, δημιουργώντας στιγμές αβεβαιότητας και επιβράδυνσης. Εγκαίνια: Σάββατο 8 Νοεμβρίου, 7μ.μ. Μέχρι 28 Νοεμβρίου

Λευκωσία, Sic. Contemporary Culture (97867289) 11π.μ.- 2μ.μ. Να επανεξετάσουν την περίοδο της συνεργασίας τους το 1989 καλεί το Sic. Contemporary Culture τους Χορστ Βάγιερσταλλ και Χάρη Πελλαπαϊσιώτη. Στο πλαίσιο της δράσης «The Long Journey of Small Acts», καλούνται επίσης να επεκτείνουν την αρχική τους συνάντηση και να ενεργοποιήσουν τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους της γκαλερί μέσω μεθόδων διαλόγου, επανεκτέλεσης και καταγραφής.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Αγία Νάπα, Πολιτιστικό Κέντρο «Γιώργος Σεφέρης». 7-9 Νοεμβρίου, 22893825. Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, φιλόλογοι και μελετητές λαμβάνουν μέρος στο Ζ’ Συμπόσιο Σεφέρη. Το διοργανώνουν ο Δήμος Αγίας Νάπας, το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Μόλος. Το 1ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ArtCargo προτείνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πάνω από 30 παραστάσεις από 12 διεθνείς ομάδες.

Λεμεσός. Το φεστιβάλ «Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος», συνεχίζεται σήμερα με τις πιο κάτω δράσεις: 11π.μ.–12.30μ.μ Κουβέντες στον καφενέ 2: Αρκοντής τζαι Κιαζίμης. Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων. Με τον Αδάμο Κόμπο και τον Γιάννη Πεγειώτη, σε επιμέλεια Ιάνθης Παπαδήμα και σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείου Λεμεσού. 4μ.μ.- 5.30μ.μ. – Περίπατος «Τοπογραφίες: Τα καφενεία» . Εκκίνηση από το Πάρκο Σίνε Βόλος (Πλατεία Φιλελλήνων). Με τους συγγραφείς Ελένη Ξένου, Κωνσταντίνο Μακρή, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Μπάμπη Αναγιωτό και τον αρχιτέκτονα Φειδία Παυλίδη. Δήλωση συμμετοχής: 97648394. 6μ.μ.- 7μ.μ. – Open Mic – Αφηγήσεις κατοίκων της γειτονιάς. Αυλή Κοινωνικού Παντοπωλείου

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο. 12ο Φεστιβάλ Αφήγησης με τίτλο Οδύσσειες. technodromio.org. Μέχρι 15/11.

ΘΕΑΤΡΟ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Λευκωσία, Γκαράζ. Η «Κατάληψη Συγγραφέων», είναι μια λογοτεχνική έκθεση αφιερωμένη στον πεζό λόγο και το μυθιστόρημα που οργανώνεται από την ARTrat Collective. Συμμετέχουν: Νάσια Διονυσίου, Ανδρέας Καπανδρέου, Κώστας Λυμπουρής, Λουίζα Παπαλοΐζου. 8 και 9 Νοεμβρίου. Ώρες: 13:00 – 21:00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λάρνακα, Nima Concept Store. 10:00 – 13:00. Στα πλαίσια της Λάρνακα Μπιενάλε 2025, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Ελένη Ξένου σας προσκαλεί σε ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής, εμπνευσμένο από τη φετινή θεματική «Ακολουθώντας ίχνη και γραμμές». Τηλ 99725590

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λάρνακα, πρώην Larnaka College (υπόγειο), ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. 19:00-20:00. Στην παράσταση «Ιχνηλάτρης» της ομάδας Ex-Piercing Arts, μέσα από κίνηση, λόγο και χώρο, το κοινό καλείται να συμμετέχει και να αποφασίσει αν θα παρατηρήσει ή θα δράσει, αν θα αφήσει άλλους να καθορίσουν τη διαδρομή του ή αν θα χαράξει αυτόνομα την πορεία του. 8 και 9 Νοεμβρίου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Relocations» του Ζήνωνα Τζέπρα. Μέχρι 17/11 Νοεμβρίου.

Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 14/11.

Λευκωσία, Οίκημα ΕΚΑΤΕ. «Nicely Cut, thanks» της Λίζας Πετρίδου. Μέχρι 18/11

Λευκωσία, The Picnic (Ασκληπιού 36). Δικοινοτική έκθεση με τίτλο «Crafting Continuity» που διοργανώνει το Fashion Heritage Network Cyprus (FHNC). Σάββατο 8 Νοεμβρίου 5– 11 μ.μ. Κυριακή 9 Νοεμβρίου 5- 11 μ.μ.

Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ (22250652 / 99651799). Κοινή έκθεση ζωγραφικής της Μαρίνας Ανδρέου Πέρδικου και της Χριστοθέας (Christie) Χάρπα με τίτλο: «Εκφράσεις». Μέχρι 9/11

Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 17/11. www.kapopoulosfinearts.com

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση». Μέχρι 10/11

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση της Λάρα Σόφι Βενιαμίν με τίτλο «Ίχνη αναμνήσεων». Μέχρι 8/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7/11.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11

Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Bugonia (σκηνοθεσία Γιώργος Λάνθιμος με τους Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis), Christy (σκηνοθεσία David Michod με τους Sydney Sweeney, Coleman Pedigo, Merritt Wever), The Surrender (σκηνοθεσία Julia Max με τους Colby Minifie, Kate Burton, Chensea Alden), Predator: Badlands (σκηνοθεσία Dan Trachtenberg με τους Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Reuben de Jong), Grand Prix of Europe (ταινία animation σε σκηνοθεσία Waldemar Fast),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia), του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Προβολές καθημερινά στις 8.30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ. Μέχρι 19/11.