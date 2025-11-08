ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λευκωσία γκαλερί Όμικρον. Η νέα φωτογραφική έκθεση της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes καταγράφει τους ανθρώπους της ερήμου Τουρκάνα, στο βόρειο τμήμα της Κένυας, μέσα στο αυστηρό, ανελέητο τοπίο που τους περιβάλλει. Τα έσοδα δίνονται για τη στήριξη του Σοφία για τα Παιδιά. Από τις 8 μέχρι τις 28 Νοεμβρίου.
- Λευκωσία, Diatopos Art Center (22766117). Στην έκθεση «A Compass without North» (2025), η Κλίτσα Αντωνίου τα έργα της δεν αναπαριστούν τον κόσμο αλλά τον αποσυνδέουν, δημιουργώντας στιγμές αβεβαιότητας και επιβράδυνσης. Εγκαίνια: Σάββατο 8 Νοεμβρίου, 7μ.μ. Μέχρι 28 Νοεμβρίου
- Λευκωσία, Sic. Contemporary Culture (97867289) 11π.μ.- 2μ.μ. Να επανεξετάσουν την περίοδο της συνεργασίας τους το 1989 καλεί το Sic. Contemporary Culture τους Χορστ Βάγιερσταλλ και Χάρη Πελλαπαϊσιώτη. Στο πλαίσιο της δράσης «The Long Journey of Small Acts», καλούνται επίσης να επεκτείνουν την αρχική τους συνάντηση και να ενεργοποιήσουν τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους της γκαλερί μέσω μεθόδων διαλόγου, επανεκτέλεσης και καταγραφής.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. Στην παράσταση «Εrapωτόκριτος», η Sadahzinia, με πορεία 30 χρόνων στη hip hop ελληνική σκηνή, αφηγείται την ιστορία του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας, μέσα από μελωδίες και beats που συνδυάζουν το πάθος του κλασικού κειμένου με την ένταση και τον ρυθμό του σήμερα. Λεμεσός, ΘέατροΈνα/ Versus, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: ticketbox.com.cy
- Λευκωσία, The Shoe Factory 8.30μ.μ. Συναυλία Ινδουστανικής κλασικής μουσικής, η οποία συνενώνει τη βαθιά στοχαστικότητα με τη δεξιοτεχνία, παρουσιάζουν τρεις από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παράδοσης: ο Παντίτ Αρνάμ Τσακραμπάτρι (σαρόντ), η Βιντούσι Ρούπα Πανεσάρ (σιτάρ) και ο Ουστάντ Σαμπάζ Χουσαΐν (τάμπλα). 22663871 pharosartsfoundation.org
- Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8μ.μ. 22410181. Στο πλαίσιο της σειράς Μουσικής Δωματίου που προτείνει η ΣΟΚ παρουσιάζεται η συναυλία του Τρίο Μιλονγκέρο. Το σχήμα θα εκτελέσει έργα του Αργεντινού συνθέτη Μάξιμο Ντιέγκο Πουχόλ, στα οποία συνδυάζει το παραδοσιακό τανγκό με κλασικές και σύγχρονες επιρροές. cyso.interticket.com Επόμενη: 9/11 Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 22410181
- Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8.30μ.μ. Μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση, όπου ήχοι, ρυθμοί και πολιτισμοί συνδιαλέγονται, πραγματοποιείται με τη συμμετοχή δύο σημαντικών κυπριακών μουσικών συνόλων: του φωνητικού συνόλου Κάλεσμα και του μουσικού σχήματος Numina. ticketmaster.cy & ACS Courier 99430654
- Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Ο «Ευαγγελιστής» Μάρκος Βαμβακάρης συναντά τον «Αρχάγγελο» Μιχαήλ Γενίτσαρη στην παράσταση του Τάκη Χρυσικάκου «Τα Κατά Μάρκον». Ticketmaster.com Επόμενη: 9/11 Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος (Ευρωπαϊκός Πολιτιστικός Χειμώνας),
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
- Αγία Νάπα, Πολιτιστικό Κέντρο «Γιώργος Σεφέρης». 7-9 Νοεμβρίου, 22893825. Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, φιλόλογοι και μελετητές λαμβάνουν μέρος στο Ζ’ Συμπόσιο Σεφέρη. Το διοργανώνουν ο Δήμος Αγίας Νάπας, το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Λεμεσός, Μόλος. Το 1ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ArtCargo προτείνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πάνω από 30 παραστάσεις από 12 διεθνείς ομάδες.
- Λεμεσός. Το φεστιβάλ «Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος», συνεχίζεται σήμερα με τις πιο κάτω δράσεις: 11π.μ.–12.30μ.μ Κουβέντες στον καφενέ 2: Αρκοντής τζαι Κιαζίμης. Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων. Με τον Αδάμο Κόμπο και τον Γιάννη Πεγειώτη, σε επιμέλεια Ιάνθης Παπαδήμα και σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείου Λεμεσού. 4μ.μ.- 5.30μ.μ. – Περίπατος «Τοπογραφίες: Τα καφενεία» . Εκκίνηση από το Πάρκο Σίνε Βόλος (Πλατεία Φιλελλήνων). Με τους συγγραφείς Ελένη Ξένου, Κωνσταντίνο Μακρή, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Μπάμπη Αναγιωτό και τον αρχιτέκτονα Φειδία Παυλίδη. Δήλωση συμμετοχής: 97648394. 6μ.μ.- 7μ.μ. – Open Mic – Αφηγήσεις κατοίκων της γειτονιάς. Αυλή Κοινωνικού Παντοπωλείου
- Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο. 12ο Φεστιβάλ Αφήγησης με τίτλο Οδύσσειες. technodromio.org. Μέχρι 15/11.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία: ΘΟΚ – Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους», 6μ.μ. Ένα νέο κείμενο, βασισμένο στο διήγημα «Μαργαρίτα Περδικάρη» του Δημήτρη Χατζή ζωντανεύει επί σκηνής στον ΘΟΚ πριν παρουσιαστεί σε οργανωμένες μαθητικές παραστάσεις σε γυμνάσια και λύκεια. Με αφορμή αφορμή τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το Θέατρο Βαλίτσα φτάνει στο ΘΟΚ με το έργο «Μαργαρίτα forever», σε διασκευή- σκηνοθεσία Νικολέττας Βερύκιου και Έλενας Παυλίδου. thoc.org.cy 77772717. Οργανωμένες μαθητικές παραστάσεις για τη Μέση Εκπαίδευση: Πληροφορίες / Κρατήσεις: τηλ. 22864330
- Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Πρεμιέρα: Σάββατο 8 Νοεμβρίου, 3.30μ.μ. Η παραγωγή «Μια φορά και… μια χώρα» του Θεάτρου Piccolo ζωντανεύει επί σκηνής τρία παραμύθια από την Ιταλία (Το Καπέλο του Πεπίτο), την Ινδία (Το Τύμπανο) και την Κίνα (Ο Σπόρος). Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Βασιλική Ανδρέου και Μάριος Στυλιανού. Παραστάσεις 9, 15, 16, 23, 30 Νοεμβρίου και 6, 7 Δεκεμβρίου, Σάββατο 3.30μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. 94409100. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, 3.30μ.μ. Παραλίμνι, Αμφιθέατρο Ξένιον, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, 3.30μ.μ. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, 11π.μ. Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmaster
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. 97747757. Για ακόμη δύο παραστάσεις, επιστρέφει στην Κύπρο η θεατρική παράσταση «18/9» με τη Δώρα Χρυσικού, που εστιάζει στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και την ιστορική δίκη της ναζιστικής οργάνωσης. Οι παραστάσεις φιλοξενούνται στην παρουσία της Μάγδας Φύσσα. Λεμεσός, Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, 7.30μ.μ. 99877282. Εισιτήρια: Sold Out Tickets
- Λευκωσία, WhereHaus612. 8.30μ.μ. Η παράσταση «Το Έντομο» του Τρέισι Λετς, ανεβαίνει από τους θεατρικούς φορείς Point To Contemporary Theater, AnyHow Theatre Ensemble και Θεατρική Στέγη Κύπρου σε σκηνοθεσία Ευαγγελίας Ονουφρίου. Παραστάσεις: 9 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, ΕΘΑΛ, 12, 13, 14 και 15 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: more.com
- Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. «Δείπνο Ηλιθίων» από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Παραλίμνι, Αμφιθέατρο «Ξένιον», Τρίτη 18 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.
- Λευκωσία, Θέατρο Ένα. Μουσικοποιητική παράσταση με τίτλο «Βρες τρόπους να καθυστερήσουμε τη νύχτα» η οποία είναι μια συν-δημιουργία της ηθοποιού Σαλώμης Ιεροπούλου και του συνθέτη Σάββα Σάββα, εμπνευσμένη και βασισμένη σε επιλογές ποιημάτων του απόλυτα ερωτικού ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου. 8 Νοεμβρίου 8.30μ.μ., 9 Νοεμβρίου 7.30μ.μ. Κρατήσεις: 97 745520
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. «Χρόνια πολλά κύριε Σκρουτζ» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τηλεμάχου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια Soldoutickets, τηλ. 70007721
- Αραδίππου, Λύκειο Αραδίππου, 8μ.μ. «Τι έχω γιατρέ;» της Λαμπριάνας Καυκαλιά από το Λαογραφικό Πολιτιστικό Όμιλο Τριδάτα Λιβαδιών, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Πληροφορίες: 99 802 411, 99 870 066
- Λεμεσός, Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, στις 11.30 και 15.00 «Η Τελευταία Συνεδρία του Φρόιντ» από την Alpha Square. Οι Βαρνάβας Κυριαζής και Ανδρέας Αραούζος σκηνοθετούν και ενσαρκώνουν τον συγγραφέα Σι Ες Λιούις και τον Σίγκμουντ Φρόιντ. ticketmaster.cy / 7777 7040 / ACS Courier. Παραλίμνι: Χώρος Υποδοχής Σχολείου Ξένιον Κυριακή, 9 Νοεμβρίου: παραστάσεις στις 11.30 και στις 15.00
- Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι. «Ποια Ευρώπη» του Μιχάλη Παπαδόπουλου σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. Κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, 8μ.μ. Πληροφορίες 99251331, Soldout tickets
- Πυργά, Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικού Σχολείου Πυργών, 8μ.μ. «Ανώμαλη προσγείωση» του Κυριάκου Κυριάκου, από τη Θεατρική Ομάδα Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών, Πληροφορίες: 99 657 990
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- Λευκωσία, Γκαράζ. Η «Κατάληψη Συγγραφέων», είναι μια λογοτεχνική έκθεση αφιερωμένη στον πεζό λόγο και το μυθιστόρημα που οργανώνεται από την ARTrat Collective. Συμμετέχουν: Νάσια Διονυσίου, Ανδρέας Καπανδρέου, Κώστας Λυμπουρής, Λουίζα Παπαλοΐζου. 8 και 9 Νοεμβρίου. Ώρες: 13:00 – 21:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
- Λάρνακα, Nima Concept Store. 10:00 – 13:00. Στα πλαίσια της Λάρνακα Μπιενάλε 2025, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Ελένη Ξένου σας προσκαλεί σε ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής, εμπνευσμένο από τη φετινή θεματική «Ακολουθώντας ίχνη και γραμμές». Τηλ 99725590
ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ
- Λάρνακα, πρώην Larnaka College (υπόγειο), ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. 19:00-20:00. Στην παράσταση «Ιχνηλάτρης» της ομάδας Ex-Piercing Arts, μέσα από κίνηση, λόγο και χώρο, το κοινό καλείται να συμμετέχει και να αποφασίσει αν θα παρατηρήσει ή θα δράσει, αν θα αφήσει άλλους να καθορίσουν τη διαδρομή του ή αν θα χαράξει αυτόνομα την πορεία του. 8 και 9 Νοεμβρίου.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Relocations» του Ζήνωνα Τζέπρα. Μέχρι 17/11 Νοεμβρίου.
Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 14/11.
Λευκωσία, Οίκημα ΕΚΑΤΕ. «Nicely Cut, thanks» της Λίζας Πετρίδου. Μέχρι 18/11
Λευκωσία, The Picnic (Ασκληπιού 36). Δικοινοτική έκθεση με τίτλο «Crafting Continuity» που διοργανώνει το Fashion Heritage Network Cyprus (FHNC). Σάββατο 8 Νοεμβρίου 5– 11 μ.μ. Κυριακή 9 Νοεμβρίου 5- 11 μ.μ.
Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ (22250652 / 99651799). Κοινή έκθεση ζωγραφικής της Μαρίνας Ανδρέου Πέρδικου και της Χριστοθέας (Christie) Χάρπα με τίτλο: «Εκφράσεις». Μέχρι 9/11
Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 17/11. www.kapopoulosfinearts.com
Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση». Μέχρι 10/11
Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση της Λάρα Σόφι Βενιαμίν με τίτλο «Ίχνη αναμνήσεων». Μέχρι 8/11
Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).
Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7/11.
Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11
Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.
Λεμεσός
NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.
The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11
Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11
The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.
Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11
125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11
Πάφος
Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11
Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Bugonia (σκηνοθεσία Γιώργος Λάνθιμος με τους Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis), Christy (σκηνοθεσία David Michod με τους Sydney Sweeney, Coleman Pedigo, Merritt Wever), The Surrender (σκηνοθεσία Julia Max με τους Colby Minifie, Kate Burton, Chensea Alden), Predator: Badlands (σκηνοθεσία Dan Trachtenberg με τους Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Reuben de Jong), Grand Prix of Europe (ταινία animation σε σκηνοθεσία Waldemar Fast),
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia), του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Προβολές καθημερινά στις 8.30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ. Μέχρι 19/11.