ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο. 10.30π.μ. & 4.30μ.μ. Ένα έργο που μας θυμίζει ότι παιδικότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ο «Τρελαντώνης» της Πηνελόπης Δέλτα που παρουσιάζεται σε παραγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Λάρκου και μουσική Γιώργου Χατζηπιερή. Παραστάσεις: 16, 23 Νοεμβρίου 10.30π.μ. & 4μ.μ. Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 4.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: more.com και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-13:00).

Λευκωσία, Σατιρικό. «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ σε διασκευή και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. 11π.μ. Κάθε Κυριακή. satirikotheatro.com

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Σκηνή 018. Κάθε Κυριακή 10.30π.μ. Μια διασκευή του έργου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» σε διασκευή των Παρασκευά Καρασούλου και Νίκανδρου Σαββίδη και σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. thoc.org.cy 77772717

Λευκωσία: ΘΟΚ – Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους», 6μ.μ. Με αφορμή αφορμή τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το Θέατρο Βαλίτσα φτάνει στο ΘΟΚ με το έργο «Μαργαρίτα forever», σε διασκευή- σκηνοθεσία Νικολέττας Βερύκιου και Έλενας Παυλίδου. thoc.org.cy 77772717. Οργανωμένες μαθητικές παραστάσεις για τη Μέση Εκπαίδευση: Πληροφορίες / Κρατήσεις: τηλ. 22864330

Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. 3.30μ.μ. Η παραγωγή «Μια φορά και… μια χώρα» του Θεάτρου Piccolo ζωντανεύει επί σκηνής τρία παραμύθια από την Ιταλία (Το Καπέλο του Πεπίτο), την Ινδία (Το Τύμπανο) και την Κίνα (Ο Σπόρος). Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Βασιλική Ανδρέου και Μάριος Στυλιανού. Παραστάσεις 9, 15, 16, 23, 30 Νοεμβρίου και 6, 7 Δεκεμβρίου, Σάββατο 3.30μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. 94409100. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, 3.30μ.μ. Παραλίμνι, Αμφιθέατρο Ξένιον, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, 3.30μ.μ. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, 11π.μ. Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmaster

Λεμεσός, Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, 7.30μ.μ. Επιστρέφει στην Κύπρο η θεατρική παράσταση «18/9» με τη Δώρα Χρυσικού, που εστιάζει στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και την ιστορική δίκη της ναζιστικής οργάνωσης. Οι παραστάσεις φιλοξενούνται στην παρουσία της Μάγδας Φύσσα. 99877282. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Λεμεσός, Θέατρο ΕΘΑΛ. Αθέατες πτυχές της ζωής και των τραυμάτων των δύο κύριων κοινοτήτων του νησιού κατά την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας, είναι το «Νησί», που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου και παραγωγή της ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την Point To Contemporary. Παραστάσεις: 9/11, 6.30μ.μ. Λευκωσία, WhereHaus 612. Παραστάσεις: 13, 14, 20, 21, 24, 27, 28/11 & 1/12. Ώρα: 8.30μ.μ. 16, 23, 30/11, 6.30μ.μ. Κατάλληλο άνω των 15 ετών. Εισιτήρια: Sold Out Tickets.

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το έργο του βραβευμένου Βρετανού συγγραφέα Ντάνκαν ΜακΜίλαν «People, Places & Things», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου, από τη ΣΕΖΟΝ Γυναίκες. Παραστάσεις: 10, 13 & 14 Νοεμβρίου, 8μ.μ. 9 & 16 Νοεμβρίου, 7μ.μ. Εισιτήρια: more.com – πληροφορίες: 22254657/ 99047021

Λευκωσία, WhereHaus612. 8.30μ.μ. Η παράσταση «Το Έντομο» του Τρέισι Λετς, ανεβαίνει από τους θεατρικούς φορείς Point To Contemporary Theater, AnyHow Theatre Ensemble και Θεατρική Στέγη Κύπρου σε σκηνοθεσία Ευαγγελίας Ονουφρίου. Παραστάσεις: 31 Οκτωβρίου και 9 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, ΕΘΑΛ, 12, 13, 14 και 15 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: more.com

Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι. «Ποια Ευρώπη» του Μιχάλη Παπαδόπουλου σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. Κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, 8μ.μ. Πληροφορίες 99251331, Soldout tickets

Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. «Δείπνο Ηλιθίων» από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Παραλίμνι, Αμφιθέατρο «Ξένιον», Τρίτη 18 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.

Λευκωσία, Θέατρο Ένα. Μουσικοποιητική παράσταση με τίτλο «Βρες τρόπους να καθυστερήσουμε τη νύχτα» η οποία είναι μια συν-δημιουργία της ηθοποιού Σαλώμης Ιεροπούλου και του συνθέτη Σάββα Σάββα, εμπνευσμένη και βασισμένη σε επιλογές ποιημάτων του απόλυτα ερωτικού ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου. 9 Νοεμβρίου 7.30μ.μ. Κρατήσεις: 97 745520

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. «Χρόνια πολλά κύριε Σκρουτζ» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τηλεμάχου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια Soldoutickets, τηλ. 70007721

Παραλίμνι: Χώρος Υποδοχής Σχολείου Ξένιον Κυριακή, 9 Νοεμβρίου: παραστάσεις στις 11.30 και στις 15.00 ticketmaster.cy / 7777 7040 / ACS Courier. «Η Τελευταία Συνεδρία του Φρόιντ» από την Alpha Square. Οι Βαρνάβας Κυριαζής και Ανδρέας Αραούζος σκηνοθετούν και ενσαρκώνουν τον συγγραφέα Σι Ες Λιούις και τον Σίγκμουντ Φρόιντ.

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο 7μ.μ. «Η Ελεγκού η Σιεροκουτάλα» της Ρεβέκκας Αποστολοπούλου από το Θεατρικό Εργαστήρι Γεροσκήπου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Πληροφορίες: 96 608 495

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον 5.30 μ.μ. Την ταινία Coming Out του Heiner Carow προβάλλει το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου σε συνεργασία με το Queer Wave και τη στήριξη του STYX Film Encounters. Η ταινία Coming Out, η μόνη επίσημη ταινία για την ομοφυλοφιλία που έχει παραχθεί στην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας (ΛΔΓ) από την DEFA, έκανε πρεμιέρα στις 9 Νοεμβρίου 1989, την ίδια βραδιά που έπεσε το Τείχος του Βερολίνου. Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από την πρεμιέρα της, το θέμα της παραμένει επίκαιρο. Την προβολή πλαισιώνει μια συζήτηση μεταξύ του Diego Aparicio (Queer Wave) και Ανδρέα Καραγιάν. 22 674606

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, ΘέατροΈνα/ Versus, 8.30μ.μ. Η Sadahzinia, με πορεία 30 χρόνων στη hip hop ελληνική σκηνή, αφηγείται την ιστορία του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας, μέσα από μελωδίες και beats που συνδυάζουν το πάθος του κλασικού κειμένου με την ένταση και τον ρυθμό του σήμερα. Εισιτήρια: ticketbox.com.cy

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8μ.μ. Στο πλαίσιο της σειράς Μουσικής Δωματίου που προτείνει η ΣΟΚ παρουσιάζεται η συναυλία του Τρίο Μιλονγκέρο. Το σχήμα θα εκτελέσει έργα του Αργεντινού συνθέτη Μάξιμο Ντιέγκο Πουχόλ, στα οποία συνδυάζει το παραδοσιακό τανγκό με κλασικές και σύγχρονες επιρροές. 22410181 cyso.interticket.com

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος (Ευρωπαϊκός Πολιτιστικός Χειμώνας), 8.30μ.μ. Ο «Ευαγγελιστής» Μάρκος Βαμβακάρης συναντά τον «Αρχάγγελο» Μιχαήλ Γενίτσαρη στην παράσταση του Τάκη Χρυσικάκου «Τα Κατά Μάρκον». Ticketmaster.com Ticketmaster.com

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΕΦΕΡΗ

Αγία Νάπα, Πολιτιστικό Κέντρο «Γιώργος Σεφέρης». 7-9 Νοεμβρίου, 22893825. Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, φιλόλογοι και μελετητές λαμβάνουν μέρος στο Ζ’ Συμπόσιο Σεφέρη. Το διοργανώνουν ο Δήμος Αγίας Νάπας, το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Μόλος. Το 1ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ArtCargo προτείνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πάνω από 30 παραστάσεις από 12 διεθνείς ομάδες. Η Shadowdance (Βέλγιο) μεταμορφώνει τις δεξαμενές του Μόλου σε ονειρικό τοπίο από φως, σκιές και αντανακλάσεις του νερού. Εως τις 9 Νοεμβρίου. Παράλληλα με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, οι καλλιτέχνες Murmuyo, Kamchatka και Βίκυ Κάλλα προσφέρουν δωρεάν, ανοιχτά σε όλους (όχι μόνο σε επαγγελματίες) εργαστήρια κίνησης, αυτοσχεδιασμού και θεάτρου. artcargofest.com

Λεμεσός. Το φεστιβάλ «Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος», συνεχίζεται σήμερα με τις πιο κάτω δράσεις: 10.30π.μ. – 12.30μ.μ. Ηχητικό ντοκιμαντέρ & κεραμική «Ο Σινεμάς» . Σωματείο Προσφύγων Αναγέννηση. Δήλωση συμμετοχής: 97648394. Δράσεις στο Πάρκο Σίνε Βόλος (Πλατεία Φιλελλήνων): 3μ.μ.- 4μ.μ. Παιδική παράσταση «Λατρεύω τα Σύννεφα», από την ομάδα κουκλοΙστορίες/ 4μ.μ.- 6μ.μ. Εργαστήρι κεραμικής για παιδιά από το Φωσάκι /Εργαστήρι texture hunting για παιδιά με τον Χρίστο Λοΐζου. 6μ.μ.- 7.30μ.μ. Τραγούδια του Σινεμά από τα παιδιά της γειτονιάς. ΙΗ’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού / Κοινοτική Μουσική σε δράση από τη Μουσική Πολυχρωμία Δήμου Λεμεσού / Παραδοσιακοί χοροί από το Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων/ Η καρδιά της γειτονιάς χτυπά στους ρυθμούς των Ρομά. 8μ.μ.- 9μ.μ. Τόμπολα για τη γειτονιά με τη Γιολάντα Χριστοδούλου

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο. 12ο Φεστιβάλ Αφήγησης με τίτλο Οδύσσειες. technodromio.org. Μέχρι 15/11.

Ύψωνας, Πλατεία Μάριου Τόκα, 4μ.μ.-8μ.μ. Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ Δρόμου, με θέμα «Ανθεκτικές Ρίζες, Κοινό Μέλλον» (Resilient Roots, Shared Future) οργανώνει ο Δήμος Κουρίου. Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει εργαστήρια, γαστρονομία, παιχνίδια δρόμου, εκθέσεις και παραστάσεις.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Λευκωσία, Γκαράζ. Η «Κατάληψη Συγγραφέων», είναι μια λογοτεχνική έκθεση αφιερωμένη στον πεζό λόγο και το μυθιστόρημα που οργανώνεται από την ARTrat Collective. Συμμετέχουν: Νάσια Διονυσίου, Ανδρέας Καπανδρέου, Κώστας Λυμπουρής, Λουίζα Παπαλοΐζου. Ώρες: 13:00 – 21:00

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λάρνακα, πρώην Larnaka College (υπόγειο), ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. 19:00-20:00. Στην παράσταση «Ιχνηλάτρης» της ομάδας Ex-Piercing Arts, μέσα από κίνηση, λόγο και χώρο, το κοινό καλείται να συμμετέχει και να αποφασίσει αν θα παρατηρήσει ή θα δράσει, αν θα αφήσει άλλους να καθορίσουν τη διαδρομή του ή αν θα χαράξει αυτόνομα την πορεία του. 9 Νοεμβρίου.

ΒΙΒΛΙΟ

Παραλίμνι, Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικού Μεγάρου Παραλιμνίου Δερύνειας. Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής “Σταγόνα” της Στέλλας Γεωργιάδου Θεοφάνους. Παρουσίαση από τον Νίκο Ορφανίδη 11π.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.

Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Relocations» του Ζήνωνα Τζέπρα. Μέχρι 17/11 Νοεμβρίου.

Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 14/11.

Λευκωσία, Οίκημα ΕΚΑΤΕ. «Nicely Cut, thanks» της Λίζας Πετρίδου. Μέχρι 18/11

Λευκωσία, The Picnic (Ασκληπιού 36). Δικοινοτική έκθεση με τίτλο «Crafting Continuity» που διοργανώνει το Fashion Heritage Network Cyprus (FHNC). Κυριακή 9 Νοεμβρίου 5- 11 μ.μ.

Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ (22250652 / 99651799). Κοινή έκθεση ζωγραφικής της Μαρίνας Ανδρέου Πέρδικου και της Χριστοθέας (Christie) Χάρπα με τίτλο: «Εκφράσεις». Μέχρι 9/11

Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 17/11. www.kapopoulosfinearts.com

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση». Μέχρι 10/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 14/11

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Πάφος

Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Bugonia (σκηνοθεσία Γιώργος Λάνθιμος με τους Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis), Christy (σκηνοθεσία David Michod με τους Sydney Sweeney, Coleman Pedigo, Merritt Wever), The Surrender (σκηνοθεσία Julia Max με τους Colby Minifie, Kate Burton, Chensea Alden), Predator: Badlands (σκηνοθεσία Dan Trachtenberg με τους Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Reuben de Jong), Grand Prix of Europe (ταινία animation σε σκηνοθεσία Waldemar Fast),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia), του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Προβολές καθημερινά στις 8.30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ. Μέχρι 19/11.