ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Εμπνευσμένη από την «Ιεροτελεστία της Άνοιξης» του Ιγκόρ Στραβίνσκι είναι η σύγχρονη χορογραφία της ανερχόμενης Κύπριας χορογράφου Όλγας Μάρκαρη «The Rite of No Return», που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025. Χορεύουν: Όλγα Μάρκαρη, Στέφανο Πιετραγκάλα. Διάρκεια: 40’. Εισιτήρια: more.com.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Μόλος. Το 1ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ArtCargo προτείνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πάνω από 30 παραστάσεις από 12 διεθνείς ομάδες. Παράλληλα με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, οι καλλιτέχνες Murmuyo, Kamchatka και Βίκυ Κάλλα προσφέρουν δωρεάν, ανοιχτά σε όλους (όχι μόνο σε επαγγελματίες) εργαστήρια κίνησης, αυτοσχεδιασμού και θεάτρου. artcargofest.com

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο. 12ο Φεστιβάλ Αφήγησης με τίτλο Οδύσσειες. technodromio.org. Μέχρι 15/11.

ΘΕΑΤΡΟ

Θέατρο Μασκαρίνι, 8μ.μ. Ο μονόλογος του βραβευμένου Καταλανού συγγραφέα Ζουζέπ Μαρία Μιρό «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος», παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο σε σκηνοθεσία Σταύρου Ποταμάρη, με τον Γρηγόρη Γεωργίου να ερμηνεύει και ν’ αποκαλύπτει όλους τους εμπλεκόμενους χαρακτήρες γεγονότων που κόβουν την ανάσα. Εισιτήρια: Sold out Tickets. Επόμενες: 12, 18, 19, 25, 26 Οκτωβρίου

, του , του και της . Επόμενες: 12, 13, 19, 20 Νοεμβρίου, στις 8μ.μ. Sold Out Tickets Λιβάδια, Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Μεγάρου Διαμερίσματος Λιβαδιών, Δήμου Λάρνακας, 8μ.μ. «Γιατρός με το στανιό» του Μολιέρου από το Θεατρικό Όμιλο Κοντεατών και Φίλων Τέρψις, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Πληροφορίες: 24 400 920

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.

Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Relocations» του Ζήνωνα Τζέπρα. Μέχρι 17/11 Νοεμβρίου.

Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 14/11.

Λευκωσία, Οίκημα ΕΚΑΤΕ. «Nicely Cut, thanks» της Λίζας Πετρίδου. Μέχρι 18/11

Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 17/11. www.kapopoulosfinearts.com

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 14/11

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Bugonia (σκηνοθεσία Γιώργος Λάνθιμος με τους Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis), Christy (σκηνοθεσία David Michod με τους Sydney Sweeney, Coleman Pedigo, Merritt Wever), The Surrender (σκηνοθεσία Julia Max με τους Colby Minifie, Kate Burton, Chensea Alden), Predator: Badlands (σκηνοθεσία Dan Trachtenberg με τους Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Reuben de Jong), Grand Prix of Europe (ταινία animation σε σκηνοθεσία Waldemar Fast),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia), του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Προβολές καθημερινά στις 8.30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ. Μέχρι 19/11.