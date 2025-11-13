ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Ο πιανίστας Τζούλιαν Τσαν εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο παρουσιάζοντας ένα σπάνιο πρόγραμμα έντονης λυρικότητας και τεχνικής δεξιοτεχνίας με έργα Σοπέν, Μπάρτοκ, Λιστ, Σούμπερτ και Ερλ Γουάιλντ. Τηλ. 22663871 pharosartsfoundation.org

Πάφος, Τεχνόπολις 20, 7.30μ.μ. Τη μουσική παράσταση με τίτλο «Αναμονή», με πιάνο για έξι χέρια, παρουσιάζει το Pythia Trio το πιανιστικό σχήμα από την Ελλάδα. Πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις, κίνηση, λόγος, τραγούδι, αφήγηση και ζωγραφική συνυπάρχουν ως συνέχεια των παραστάσεων που με αφοσίωση υπηρετεί τα τελευταία χρόνια το τρίο. Διάρκεια: 50’. Εισιτήρια: technopolis20.com, 70002420

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, γκαλερί Γκλόρια (22762605). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική». Μέχρι 28/11

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Μόλος. Το 1ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ArtCargo προτείνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πάνω από 30 παραστάσεις από 12 διεθνείς ομάδες. Η site-specific περφόρμανς της ιταλικής ομάδας Tony Clifton Circus «Mission Roosevelt» παρουσιάζεται στις 13 Νοεμβρίου στις 6.30μ.μ. και στις 14 Νοεμβρίου στις 4.30μ.μ. με σημείο εκκίνησης την παλιά πόλη της Λεμεσού. Παράλληλα με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, οι καλλιτέχνες Murmuyo, Kamchatka και Βίκυ Κάλλα προσφέρουν δωρεάν, ανοιχτά σε όλους (όχι μόνο σε επαγγελματίες) εργαστήρια κίνησης, αυτοσχεδιασμού και θεάτρου. artcargofest.com

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο. 12ο Φεστιβάλ Αφήγησης με τίτλο Οδύσσειες. technodromio.org. Μέχρι 15/11.

ΘΕΑΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Σολώνειον Κέντρο Βιβλίου, 7μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «Ο κύριος Νίκος» του Τάκη Μιχαήλ. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο αθλητικογράφος Πέτρος Χατζηχριστοδούλου.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Παραλίμνι, Δημοτικό Θέατρο Σωτήρας 7μ.μ. Διάλεξη με θέμα «Από τα αρχεία στην ιστορική μνήμη: Εισηγήσεις που φωτίζουν τον Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959, 70 χρόνια μετά. Με δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις αφιερωμένες στον Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959, 70 χρόνια από την έναρξή του, αρχίζει η 15η σειρά διαλέξεων του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Στην τελετή έναρξης, θα μιλήσουν ο Δρ. Χρίστος Κυριακίδης, Διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Έφορος του Κρατικού Αρχείου Κύπρου, και η Δρ. Δόξα Κωμοδρόμου, Διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Εκπρόσωπος Τύπου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Παλαιό Δημαρχείο, Κεντρική Έκθεση. Το φεστιβάλ JELO6 PROJECT ξεδιπλώνεται σε διάφορους χώρους – Παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας, CVAR – Severis Foundation, Archtube – υφαίνοντας έναν βιωματικό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, τις εφαρμοσμένες τέχνες και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Μέχρι 16/11

Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.

Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Relocations» του Ζήνωνα Τζέπρα. Μέχρι 17/11 Νοεμβρίου.

Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 14/11.

ΕΚΑΤΕ. «Nicely Cut, thanks» της Λίζας Πετρίδου. Μέχρι 18/11

Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 17/11. www.kapopoulosfinearts.com

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 14/11

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c'est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Running Man (σκηνοθεσία Edgar Wright, παίζουν Glen Powell, Emilia Jones, Josh Brolin), The Surrender (σκηνοθεσία Julia Max, παίζουν Colby Minifie, Kate Burton, Chelsea Alden), Heidi: Rescue of the Lynx (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz), Jujutsu Kaisen: Execution (ταινία animation σε σκηνοθεσία Shouta Goshozomo).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia), του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Προβολές καθημερινά στις 8.30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ. Μέχρι 19/11.