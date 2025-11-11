Πώς θα σου φαινόταν άραγε εάν κάποιος σου ζητούσε να βγεις από το αυτοκίνητο σου και για λίγες ώρες να κινηθείς μέσα στην πόλη καθήμενος σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο;

Το «Mission Roosevelt» της ιταλικής ομάδας Tony Clifton Circus, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, στο πλαίσιο του φεστιβάλ ArtCargo Performing Arts Festival 2025, στις 12, 13 και 14 Νοεμβρίου, καλώντας τους κατοίκους της Λεμεσού να ζήσουν την πόλη τους από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία.

Με τη στήριξη του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (παράρτημα Λεμεσού), η δράση μετατρέπει το αναπηρικό αμαξίδιο σε σύμβολο ισότητας, αντίστασης και επαναδιεκδίκησης του αστικού χώρου, χρησιμοποιώντας για υπαίθρια σκηνή τον δρόμο. Είκοσι συμμετέχοντες κινούνται μέσα στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, γύρω από το Κάστρο, την πλατεία του Παλιού Λιμανιού και τον Μόλο, ολοκληρώνοντας αποστολές, αλληλεπιδρώντας με τους περαστικούς και αφήνοντας πίσω τους ένα συλλογικό αποτύπωμα.

Η ομάδα ξεκινά μαζί να κινείται με αμαξίδια στον δημόσιο χώρο, και μέσα από μικρές προκλήσεις, όπως η αγορά ενός αντικειμένου ή μια σύντομη αλληλεπίδραση με αγνώστους, καλείται να ανακαλύψει την πόλη από την αρχή.

Όπως αναφέρει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Mission Roosevelt, Γιάκοπο Φούλτζι, αυτού του είδους οι αποστολές και οι δράσεις δεν έχουν στόχο και ούτε μπορούν να αλλάξουν τις κοινωνίες σε μία νύχτα, αυτό που επιδιώκουν με τη συλλογική συμμετοχικότητα, είναι να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας και τους άλλους. «Κάπως έτσι μπορεί να προχωρήσουν και οι κοινωνίες».

– Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το Mission Roosevelt; Η ιδέα γεννήθηκε όταν είχα την ευκαιρία να χρησιμοποιήσω ένα αναπηρικό αμαξίδιο για ένα site-specific project πριν από μερικά χρόνια. Αυτό το αντικείμενο, αν και συνηθισμένο και παγκοσμίως αναγνωρίσιμο, είναι στην πραγματικότητα σχεδόν εντελώς άγνωστο στους περισσότερους ανθρώπους. Αυτή η δράση δεν είναι παρά μια ευκαιρία να δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική, αλλά και να δουν εμάς με άλλη οπτική. Είναι μια ευκαιρία να διευρύνουμε τη ματιά μας και να ζήσουμε μια εμπειρία που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας και τους άλλους.

–Το project έχει παρουσιαστεί σε δεκάδες χώρες μέχρι σήμερα. Πώς αντιδρά το κοινό είτε ως συμμετέχοντες είτε ως θεατές; Η παράσταση περιοδεύει εδώ και περίπου δέκα χρόνια και έχει παρουσιαστεί σε πολλές διαφορετικές χώρες- όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Ασία και τη Βόρεια Αφρική. Οι αντιδράσεις, φυσικά, διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τα κοινωνικά συμφραζόμενα και τις τοπικές συνήθειες. Η συμπεριφορά και οι αλληλεπιδράσεις επηρεάζονται επίσης από τις συνθήκες κυκλοφορίας και προσβασιμότητας στις πόλεις που έχουμε «εισβάλει» με το Mission Roosevelt. Ένα στοιχείο που μπορώ ίσως να αναφέρω ως σταθερό είναι ότι όσο πιο περίπλοκες και απροσπέλαστες είναι οι υποδομές, τόσο περισσότερο βλέπουμε αυθόρμητη παρέμβαση και βοήθεια από τους ανθρώπους που συναντούμε, οι οποίοι σπεύδουν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τα διάφορα εμπόδια.

–Το Mission Roosevelt είναι ταυτόχρονα τέχνη και κοινωνικό σχόλιο. Πόσο αλλάζει το κοινό μετά τη συμμετοχή του; Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή την εμπειρία αλλάζουν εξ αιτίας αυτού που έζησαν, αλλά σίγουρα είναι κάτι που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Σκοπός του Mission Roosvelt είναι να ενθαρρύνει τη σκέψη και τον διάλογο, και αυτό επιδιώκουμε μετά το τέλος της παράστασης συζητώντας τις εμπειρίες και τις ιστορίες που έζησε ο καθένας στη διάρκεια της αποστολής.



-Στην Κύπρο, η δράση έρχεται σε μια περίοδο που η προσβασιμότητα και η απρόσκοπτη διακίνηση βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης. Το Mission Roosevelt μπορεί να συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση με θετικό πρόσημο; Δεν μπορώ να μιλήσω με λεπτομέρειες για την Κύπρο ή τη Λεμεσό, καθώς δεν τις γνωρίζω προσωπικά. Αυτό που μπορώ να πω, πιο γενικά, είναι ότι για να κατανοήσουμε πραγματικά κάτι, χρειάζεται μερικές φορές να αφιερώσουμε χρόνο και να έχουμε το θάρρος να το βιώσουμε οι ίδιοι.

–Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με τοπικούς φορείς και εθελοντές για την επιτυχία του Mission Roosevelt; Το Mission Roosevelt είναι μια παράσταση που παίρνει μορφή και «χτίζεται» μέσα από τη στενή της σύνδεση με τον χώρο, την κοινότητα και την τοπική κοινωνία που τη φιλοξενεί. Ο διάλογος και η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, όπως και η στήριξη των εθελοντών, είναι θεμελιώδη και απολύτως απαραίτητα στοιχεία για να πάρει ζωή το Mission Roosevelt.

-Μετά το τέλος του project, στις 14 Νοεμβρίου, θα ακολουθήσει μια συζήτηση όπου οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν όσα έζησαν και ένιωσαν. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να αποκαλύψει αυτή η στιγμή; Αυτό το μοίρασμα που γίνεται στο τέλος του project είναι κάτι θεμελιώδες και το ανακαλύψαμε κι εμείς σταδιακά, με τον καιρό. Δεν ήταν κάτι που είχαμε προγραμματίσει εξαρχής, αλλά προέκυψε ως μια αυθεντική ανάγκη των ίδιων των συμμετεχόντων να πουν και να μοιραστούν όσα συνέβησαν και όσα έζησαν κατά τη διάρκεια της αποστολής. Η παράσταση ακροβατεί ανάμεσα στα φανταστικά θεατρικά στοιχεία που εκτελεί η ομάδα μας και στην καθημερινή πραγματικότητα των χώρων όπου κινούμαστε. Θεωρώ πως το πιο δυνατό και συγκινητικό κομμάτι όλης αυτής της εμπειρίας συμβαίνει μέσα στον ίδιο τον συμμετέχοντα. Μακριά απ’ όσα έχει συνηθίσει, καλείται να αντιμετωπίσει την πόλη καθισμένος σε ένα αμαξίδιο βιώνοντας καταστάσεις τις οποίες μπορεί να είχε ακούσει, αλλά ποτέ δεν χρειάστηκε να βιώσει ο ίδιος. Μια πληθώρα από μικρές ιστορίες, βλέμματα και τυχαίες συναντήσεις συνθέτουν το ταξίδι του καθενός, και είναι πραγματικά όμορφο να τα μοιράζεσαι όλα αυτά με τους άλλους.