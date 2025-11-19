ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8.30μ.μ. Στη σειρά συναυλιών Premiere 3, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου καλωσορίζει έναν από τους πιο πολυσχιδείς μαέστρους της εποχής μας, διεθνώς αναγνωρισμένο εμπειρογνώμονα στην ιστορικά ενημερωμένη ερμηνεία, τον Άγγλο Πολ Γκούντγουιν. Θα διευθύνει ένα άκρως ενδιαφέρον πρόγραμμα με έργα της οικογένειας Μπαχ και του Χάιντν. cyso.interticket.com Επόμενη: Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8.30μ.μ. 24665794

Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας “Γ. Λυκούργος”, 8.30μ.μ. Το σπουδαίο μουσικό αφιέρωμα «Άξιος Εστί» του Δημήτρη Φανή επιστρέφει για δύο ακόμα μοναδικές συναυλίες, αφιερωμένες στον ανεπανάληπτο Μίκη Θεοδωράκη. Συντελεστές: Ρίτα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Φανής, Κώστας Χατζηχριστοδούλου, Γιώργος Ιωάννου. ticketmaster, τηλ. 99650187

Λευκωσία, Καστελιώτισσα 8.30μ.μ. Συναυλία με το τζαζ τρίο Tango Transit και τους Κύπριους μουσικούς Ερμή Μιχαήλ και Βασίλη Φιλίππου στο πλαίσιο των Εβδομάδων Γερμανικής Γλώσσας. Οι μουσικοί θα εξερευνήσουν την πλούσια παράδοση των λαϊκών και παιδικών τραγουδιών του γερμανόφωνου κόσμου – μελωδίες γνωστές και αγαπητές σε όλη τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία – και θα τις ερμηνεύσουν με εκπληκτικό και πρωτότυπο τρόπο. Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ

Λευκωσία, αίθουσα εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Frederick. Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick αναγορεύεται ο καλλιτέχνης Κώστας Βαρώτσος. Η τελετή θα κλείσει με αντιφώνηση του Βαρώτσου και ομιλία με τίτλο «Η αλήθεια είναι πάντα κάποια άλλη». 7.30μ.μ. 22394496

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Artos House (96365649). Παρουσίαση της νουβέλας «Birds in the rain» της Ράνα Χάνα, 6.30μ.μ.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Λεβέντειος Πινακοθήκη αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Λεβέντης» (22668838) 7.30μ.μ. Το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας οργανώνουν την 34η Ετήσια Διάλεξη εις μνήμην Κωνσταντίνου Λεβέντη με τίτλο «Η αρχαιολογία της ελιάς: από την αρχαιότητα στην προβιομηχανική εποχή». Ομιλητής της βραδιάς είναι ο Δρ Σοφοκλής Χατζησάββας, αρχαιολόγος και επί σειρά ετών Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12

Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12

Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11

Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 27/11.

Γκλόρια (22762605). Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική» της Σάρα Λι Μιχαηλίδου. Μέχρι 28/11

Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.

Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11

Λευκωσία, Οίκημα ΕΚΑΤΕ. «Nicely Cut, thanks» της Λίζας Πετρίδου. Μέχρι 18/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Running Man (σκηνοθεσία Edgar Wright, παίζουν Glen Powell, Emilia Jones, Josh Brolin), The Surrender (σκηνοθεσία Julia Max, παίζουν Colby Minifie, Kate Burton, Chelsea Alden), Heidi: Rescue of the Lynx (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz), Jujutsu Kaisen: Execution (ταινία animation σε σκηνοθεσία Shouta Goshozomo).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia), του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Προβολές καθημερινά στις 8.30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ. Μέχρι 19/11.