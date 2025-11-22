ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Η χορογράφος Χλόη Μπέλλου, παρουσιάζει στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025, την παράσταση με τίτλο «Στιγμές». Η ποίηση του Μόντη γίνεται πηγή έμπνευσης, μεταμορφώνοντας την παράσταση σε ένα ζωντανό έργο τέχνης. Εισιτήρια more.com

Λευκωσία, Στέγη Χορού, 8μ.μ. Η Μαρία Καμπέρη χορογραφεί και ερευνά τον τρόπο με τον οποίο ανασύρονται οι μνήμες που χάθηκαν, στην παράσταση «Λήθη», που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος Τερψιχόρη 2025. Χορευτές και δημιουργία κινησιολογικού λεξιλογίου: Απόλλωνας Αναστασιάδης, Γιάννης Οικονομίδης, Μαρία Χρυσοστόμου. Επόεμενη: Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 8μ.μ. Είσοδος δωρεάν, με απαραίτητη κράτηση, τηλ. 99349669

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Λεμεσός, Χαρουπόμυλοι Λανίτη. Με 114 εκθέτες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, πάνω από 120 εκδηλώσεις και περισσότερους από 150 ομιλητές από την Κύπρο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή επιστρέφει η 4η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού φέρνοντας μαζί της μια τριήμερη γιορτή πολιτισμού, γνώσης και έμπνευσης. 21 εως 23 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα: limassolbookfair.com

ΒΙΒΛΙΟ

Λεμεσός, Χαρουπόμυλοι Λανίτη, 4η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, Σκηνή 4, 7μ.μ. Το νέο μυθιστόρημα του Σταύρου Χριστοδούλου «Έξι λεπτά ακόμα» παρουσιάζουν σε Λεμεσό και Λευκωσία οι Εκδόσεις Καστανιώτη. Στη Λεμεσό, σήμερα Σάββατο 22 Νοεμβρίου. Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει ο καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σταύρος Καραγιάννης. Στη Λευκωσία, η παρουσίαση θα γίνει τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στο Θέατρο Δέντρο.

Λεμεσός, Χαρουπόμυλοι Λανίτη, 4η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Σκηνή 3 στις 4μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «Πολύπαθο Νησί: Ταξιδιωτικά της Κύπρου». Η Κύπρος με τα μάτια του Ρώσου περιηγητή Μιχάηλ Περβούχιν, σε μετάφραση επιμέλεια του Μπάμπη Αναγιωτού.

Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Το νέο τετράγλωσσο βιβλίο «Ο Σπανός τζαι οι σαράντα δράτζιοι» μαζί με το επίσης νέο δίγλωσσο βιβλίο του Χαμπή «Καλικάντζαροι σκαλαπούνταροι της Κύπρου» παρουσιάζονται σήμερα από τον χαράκτη και συγγραφέα 6μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός – Θέατρο ΕΘΑΛ, πρεμιέρα 3μ.μ. «Η επιστροφή των παραμυθιών» της Γεωργίας Παρασκευά, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κολοκοτρώνη, με τις Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble. 29 Νοεμβρίου 3μ.μ. και 30 Νοεμβρίου, 11π.μ. τηλ. 25877827

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 3μ.μ. Μια διασκευή του έργου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» σε διασκευή των Παρασκευά Καρασούλου και Νίκανδρου Σαββίδη και σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη που παρουσιάζεται από τον ΘΟΚ. thoc.org.cy 77772717

Λευκωσία: ΘΟΚ – Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους», 22 και 23 Νοεμβρίου 6μ.μ. Ένα νέο κείμενο, βασισμένο στο διήγημα «Μαργαρίτα Περδικάρη» του Δημήτρη Χατζή παρουσιάζεται σε δυο τελευταίες παραστάσεις. Με αφορμή αφορμή τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το Θέατρο Βαλίτσα φτάνει στο ΘΟΚ με το έργο «Μαργαρίτα forever», σε διασκευή- σκηνοθεσία Νικολέττας Βερύκιου και Έλενας Παυλίδου. thoc.org.cy 77772717. Οργανωμένες μαθητικές παραστάσεις για τη Μέση Εκπαίδευση: Πληροφορίες / Κρατήσεις: τηλ. 22864330

Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, κάθε Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Το έργο του Μπέρναρντ Πόμερανς «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας» προτείνει το Σατιρικό Θέατρο και η Audere Productions, σε διασκευή Φρίξου Μασούρα και σκηνοθεσία Ανδρέα Κυριάκου. Επιπλέον παραστάσεις: Παρασκευή 5 & 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. ticket.satirikotheatro.com Διάρκεια: 120’

Λευκωσία, Flea Theater (Καϊμακλί), 21, 22, 23 & 25 Νοεμβρίου. 7:45 μ.μ. Η «Γιαλλουρού» του Μιχάλη Πασιαρδή σε σκηνοθεσία Γιώργου Κωνσταντίνου, ζωντανεύει στη σκηνή του Flea Theater στο Καϊμακλί, στο πλαίσιο του 38ου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ (εκτός συναγωνισμού). Κρατήσεις: 99337587.

Λευκωσία – Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». 8.30μ.μ. «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Πάφος – Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στις 8.30μ.μ .thoc.org.cy 77772717.

Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. «Δείπνο Ηλιθίων» από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. «Χρόνια πολλά κύριε Σκρουτζ» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τηλεμάχου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια Soldoutickets, τηλ. 70007721

Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι: «Ποια Ευρώπη» του Μιχάλη Παπαδόπουλου σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Πληροφορίες 99251331, Soldout tickets

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, 3.30μ.μ. Η παραγωγή «Μια φορά και… μια χώρα» του Θεάτρου Piccolo ζωντανεύει επί σκηνής τρία παραμύθια από την Ιταλία (Το Καπέλο του Πεπίτο), την Ινδία (Το Τύμπανο) και την Κίνα (Ο Σπόρος). Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Βασιλική Ανδρέου και Μάριος Στυλιανού. Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Παραστάσεις 23, 30 Νοεμβρίου και 6, 7 Δεκεμβρίου, Σάββατο 3.30μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. 94409100. Παραλίμνι, Αμφιθέατρο Ξένιον, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, 3.30μ.μ. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, 11π.μ. Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmaster

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λεμεσός, Alemana Dance House. 12-5μ.μ. Ένα εργαστήρι στην Κύπρο για επαγγελματίες καλλιτέχνες και προχωρημένους σπουδαστές από όλο το φάσμα των παραστατικών τεχνών προσφέρει ο διακεκριμένος Έλληνας σκηνοθέτης και περφόρμερ Ευριπίδης Λασκαρίδης. Το διοργανώνει στη Λεμεσό το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου (CITF) κι έχει θέμα «Γελοιοποίηση και Μεταμόρφωση: Η ποίηση πίσω από το παράλογο» (Ridicule and Transformation– The Poetry Beneath Absurdity). Εισιτήρια μέσω του tickettailor . Το μάθημα διεξάγεται στα αγγλικά. 10% έκπτωση για τα μέλη του CITF Friends Club

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 7μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Ένα ζωντανό συναπάντημα πιάνου με φλαμένκο σηματοδοτεί η παράσταση «El Pulso Secreto» που προτείνουν ο πιανίστας Μανώλης Νεοφύτου και η χορογράφος Φιλίππα Στυλιανούδη. Στο πρόγραμμα θα ακουστούν έργα των Πιατσόλα, Λεκουόντα, Αλμπένιθ, Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Ραχμάνινοφ, Σοστακόβιτς, Δοράντες, Σατί και Ντόγκα. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, 7μ.μ. Εισιτήρια: rialto.interticket.com

Πάφος, Τεχνόπολις 20. 8μ.μ. Συναυλία με τίτλο «Κύπριδας ήχοι» με το Τρίπτυχο Σύνολο. Το πρόγραμμα τους θα παριλαμβάνει παγκόσμιες πρεμιέρες έργων, που γράφτηκαν ειδικά για το Triptycho Ensemble, από τους συνθέτες Εύη Σαμμούτη, Τάσο Στυλιανού, Μιχάλη Ανδρονίκου, Χριστίνα Αθηνοδώρου, Αλέξανδρο Δάρνα και Γιώργο Χριστοφή. Το Τρίπτυχο Σύνολο ιδρύθηκε το 2019 και αποτελείται από τον Ελληνοκύπριο Βασίλειο Αβραάμ (κιθάρα), την Τουρκοκύπρια Sinem Sadrazam (βιόλα) και την Γαλλίδα Virginie Bove (φλάουτο).

ΗΜΕΡΙΔΑ

Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αμφιθέατρο Unesco. Ο ΚΟΕΤ (Κυπριακός Οργανισμός Εκπαίδευσης Μέσω των Τεχνών), διοργανώνει μια στοχευμένη ημερίδα αφιερωμένη στη συνάντηση του πολιτισμού με την επιχειρηματικότητα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της εκπαίδευσης ως βασικού μοχλού ενίσχυσης της δημιουργικής έκφρασης και της βιώσιμης ανάπτυξης. 9π.μ. -1μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Sign Language for Common People» Φίλιππου Θεοδωρίδη Μέχρι 6/12

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/62026

Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12

Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12

Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11

Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 27/11.

Γκλόρια (22762605). Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική» της Σάρα Λι Μιχαηλίδου. Μέχρι 28/11

Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.

Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

Lumiere (25344141). « Whispers on Glass, της Liubov M. Μέχρι 6/12

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Wicked: For Good (σκηνοθεσία Jon M. Chu, παίζουν Ariana Grande, Jeff Goldblun, Cynthia Erivo), Now You See Me: Now You Don’t (σκηνοθεσία Ruben Fleischer, παίζουν Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco), Sisu: Road to Revenge (σκηνοθεσία Jalmari Helander, παίζουν Jorma Tommila, Stephen Lang, Richard Brake), Hola Frida (ταινία animation σε σκηνοθεσία Andre Kadi, Karine Vezina).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. 20, 21, 22, 25 & 26 Νοεμβρίου, 8μ.μ., 23 Νοεμβρίου 8.30μ.μ. Προβολή της ταινίας Τζαφάρ Παναχί «Ένα απλό ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα στο 78ο Φεστιβάλ των Καννών. pantheon-theatre.com