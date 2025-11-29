ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λευκωσία, Γκαράζ (22001508). Την έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», διοργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Λευτέρη Οικονόμου. Η έκθεση συγκεντρώνει το αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου, δύο σημαντικών δημιουργών που διαμόρφωσαν την οπτική κουλτούρα της Κύπρου κατά τον 20ό αιώνα. Εγκαίνια 7μ.μ. Μέχρι 18/12. Τρίτη – Σάββατο, 17:00-20:00
- Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου «Of Monumental», με επίκεντρο τη μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Ο εικαστικός PASHIAS σε μια εν εξελίξει διακοινοτική καλλιτεχνική και ερευνητική πρωτοβουλία, προσεγγίζει τα μνημεία ως πολυφωνικά, συμμετοχικά και κοινωνικά αντικείμενα ενσωματωμένα στη δημόσια σφαίρα και παρουσιάζει τη δράση σε μορφή συλλογικής εγκατάστασης. Από 29 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου
- Λεμεσός, Pylon Art & Culture, 5μ.μ. Η εκδήλωση «Death Is Not The End», είναι μια ηχητική εμπειρία γύρω από το θάνατο και την μεταμόρφωση από τον Λοΐζο Ολύμπιο. Mια ατμοσφαιρική εμπειρία γύρω από τη μεταμόρφωση, τη μνήμη και την ανανέωση. Η εκδήλωση σηματοδοτεί το κλείσιμο της έκθεσης 1953: Nυχτερινά Έργα και Άλλες Μελέτες του Βαλεντίνου Ιωσήφ. Σήμερα Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, η έκθεση δεν θα λειτουργήσει κατά τις συνήθεις πρωινές ώρες (11:00–13:00). Αντ’ αυτού, θα ισχύσουν ειδικές ώρες λειτουργίας: 16:00–19:00. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το The Island Club στο Pylon Art & Culture, Aθηνών 1Α, 3041 Λεμεσός. (διάρκεια 60 λεπτά).
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Λεμεσός, Ριάλτο. Το Flash Art Festival 2025 ολοκληρώνεται σήμερα με τις πιο κάτω παραστάσεις: 19:00 | 50’ | «Different From the Others (1919)» Σε συνεργασία με το Queer Wave και το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου. 20:15 | 30’ | «The New Buffer Zone» – Ηλίας Κλάρκ. 21:30 | 70’ | «Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης». Πληροφορίες & εισιτήρια: 77777745 rialto.interticket.com
ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο. Η οπτικοακουστική περφόρμανς «AND/DNA» της Άννας Φωτιάδου παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Ηθοποιοί: Άθως Αντώνιου, Βασιλική Κυπραίου, Άννη Χούρη. Διάρκεια:70΄. Ηλικίες: 18+Δύο παραστάσεις στις 8μ.μ. και 10μ.μ. Εισιτήρια more.com, τηλ. 22797979
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, ArtosHouse. Τη συναυλία-παράσταση «Παραµυθκιών Ήχοι – Η Καρκιά της Ρήγαινας», ένα µουσικο-αφηγηµατικό ταξίδι εµπνευσµένο από την άυλη πολιτιστική κληρονοµιά της Κύπρου παρουσιάζει η Cyprus Chamber Orchestra (CCO). Η παράσταση συνδυάζει τη ζωντανή αφήγηση του Σταύρου Λούρα µε την πρωτότυπη µουσική σύνθεση και επιµέλεια του Ανδρέα Παπαπέτρου. Σάββατο 29/11, Κυριακή 30/11 και Σάββατο 6/11, Κυριακή 7/11 στις 5μ.μ. τηλ. 97804219
ΘΕΑΤΡΟ
- Λεμεσός – Θέατρο ΕΘΑΛ, «Η επιστροφή των παραμυθιών» της Γεωργίας Παρασκευά, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κολοκοτρώνη, με τις Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble. 29 Νοεμβρίου 3μ.μ. και 30 Νοεμβρίου, 11π.μ. τηλ. 25877827
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Κάθε Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Το έργο του Μπέρναρντ Πόμερανς «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας» προτείνει το Σατιρικό Θέατρο και η Audere Productions, σε διασκευή Φρίξου Μασούρα και σκηνοθεσία Ανδρέα Κυριάκου. Επιπλέον παραστάσεις: Παρασκευή 5 & 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. ticket.satirikotheatro.com Διάρκεια: 120’
- Σατιρικό Θέατρο. Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το θεατρικό «Η γυναίκα με τα μαύρα» του Στήβεν Μαλατράτ, μια συμπαραγωγή της Aris Pro και του Σατιρικού Θεάτρου, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου. Παραστάσεις: Σάββατο 29/11, 8.30μ.μ. Κυριακή 30/11, 6.30μ.μ Παρασκευή 5/12, 8.30μ.μ. Σάββατο 6/12, 8.30μ.μ. Κυριακή 7/12, 6.30μ.μ. soldoutticketbox.com και όλα τα καταστήματα STEPHANIS. Πληροφορίες: 22312940, 22421609. Δωρεάν για θεατές με κινητικά προβλήματα.
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Ο «Γυάλινος Κόσμος» του Τένεσι Ουίλιαμς ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Θανάση Γεωργίου, σε συνεργασία με την Open Arts. 29/11, 30/11, 3/12, 5/12, 6/12, 7/12,13/12. Ώρα: 8.30 μ.μ. Κυριακή 7μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 9/1. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος 14/1. Πάφος Μαρκίδειο, 16/1. Εισιτήρια: Soldout Tickets, στα Καταστήματα STEPHANIS και στο τηλ. 99520835.
- Λεμεσός, Θέατρο Ένα 29/11. 8μ.μ. Ο μονόλογος «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος», του Ζουζέπ Μαρία Μιρό παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Σταύρου Ποταμάρη, με τον Γρηγόρη Γεωργίου. Εισιτήρια: Sold out Tickets.
- Λευκωσία – Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». 8.30μ.μ. «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Πάφος – Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στις 8.30μ.μ.
- Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. «Δείπνο Ηλιθίων» από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.
- Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι: «Ποια Ευρώπη» του Μιχάλη Παπαδόπουλου σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Πληροφορίες 99251331, Soldout tickets
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. «Χρόνια πολλά κύριε Σκρουτζ» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τηλεμάχου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια Soldoutickets, τηλ. 70007721
- Παραλίμνι, Αμφιθέατρο Ξένιον, 3.30μ.μ. Η παραγωγή «Μια φορά και… μια χώρα» του Θεάτρου Piccolo ζωντανεύει επί σκηνής τρία παραμύθια από την Ιταλία (Το Καπέλο του Πεπίτο), την Ινδία (Το Τύμπανο) και την Κίνα (Ο Σπόρος). Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Βασιλική Ανδρέου και Μάριος Στυλιανού. Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Παραστάσεις: 30 Νοεμβρίου και 6, 7 Δεκεμβρίου, Σάββατο 3.30μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. 94409100. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, 11π.μ. Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmaster
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.
- Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.
- Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου (99595642 και 99627520). Έκθεση της Έλενας Γιωργαλλά και της Νικολέτας Φαρμακαλίδου. Μέχρι 30/11.
- Πρόζακ (22104244). Έκθεση του Γιώργου Α. Κωνσταντίνου με τίτλο «Σπαράγματα». Μέχρι 2/12
- Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Sign Language for Common People» Φίλιππου Θεοδωρίδη Μέχρι 6/12
- Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026
- Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12
- Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12
- Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λεμεσός
- Lumiere (25344141). « Whispers on Glass, της Liubov M. Μέχρι 6/12
- The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11
- Eins (99 522977). Έκθεση της Ραΐσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11
The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Σπασμένη φλέβα (σκηνοθεσία Γιάννης Οικονομίδης, παίζουν Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη), The Devil’s Teardrop (σκηνοθεσία Gonzalo Otero, παίζουν Sydney Amanuel, Mia Rose Kavensky, Hermelinda Lujan), The Exit 8 (σκηνοθεσία Genki Kawamura, παίζουν Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi, Naru Asanuma), Zootopia 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jared Bush, Byron Howard).
Κ- Σίνεπλεξ, RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Πάνθεον. «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Από τις 27 Νοεμβρίου εως τις 11 Δεκεμβρίου. 8μ.μ.