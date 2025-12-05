ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λεμεσός. Το 12ο Cyprus Jazz & World Music Showcase, παρουσιάζει μια σφαιρική και δυναμική εικόνα της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας από τις 5 έως 7 Δεκεμβρίου στη Λεμεσό. Το πρόγραμμα σήμερα: Θέατρο Ριάλτο: Nābu Pēra, Alexis Kasinos Quintet, Andreas Krambias Quintet, Moca The Band. ART STUDIO: Kanapes, Jam Session. Ώρα: 7μ.μ. Ταμείο: 77 77 77 45 E-tickets στην σελίδα του Ριάλτο. www.rialto.com.cy
- Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο, 8.30μ.μ. Μια ενδιαφέρουσα μουσική συνύπαρξη επί σκηνής, από την Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου και τον Χρήστο Θηβαίο, σε Λευκωσία και Λεμεσό, στην παράσταση «200 κιθάρες με τον Χρήστο Θηβαίο». Καλλιτεχνικός διευθυντής: Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση Ορχήστρας: Αντώνης Μυτακίδης. 99430654. Εισιτήρια: Tickethour Επόμενη: Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ.
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λεμεσός, 125 Space. Η έκθεση «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light», συγκεντρώνει έργα των Φερνάντο ντε Άνα, Αντόνια Φιγκειρέδο, Ντέιβιντ Χάνλεϊ (DaHexd) και Κιάμα Λισάνι, επιχειρώντας μια εικαστική συνομιλία μέσα από κοινά πεδία. Εγκαίνια από 11.30π.μ.-7.30μ.μ. Διάρκεια έως 28/2. Τρίτη – Σάββατο 11π.μ.-6μ.μ. Τηλ. 25733994, 99008867
- Λεμεσός, Γκαλερί Ρουάν (25350845). Στην έκθεση με τίτλο «Αταξία – (P)HAOS», η εικαστικός Ηλέκτρα Βαρνάβα εξερευνά τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό. Εγκαίνια 8μ.μ. Μέχρι 15/12 (Δευτέρα– Σάββατο 10.30π.μ.– 1μ.μ. & 4μ.μ.– 7μ.μ.)
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, 8μ.μ. Το αυτοβιογραφικό αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου Η Άλλη Εποχή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθετική επιμέλεια της εγγονής της, Μαγδαλένας Ζήρα, φωτίζοντας μια ξεχωριστή πτυχή της ελληνικής και κυπριακής ιστορίας. Παραστάσεις: 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. 7 και 14 Δεκεμβρίου 6μ.μ. Εισιτήρια: more.com
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Ο «Γυάλινος Κόσμος» του Τένεσι Ουίλιαμς ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Θανάση Γεωργίου, σε συνεργασία με την Open Arts. 3/12, 5/12, 6/12, 7/12,13/12. Ώρα: 8.30 μ.μ. Κυριακή 7μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 9/1. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος 14/1. Πάφος Μαρκίδειο, 16/1. Εισιτήρια: Soldout Tickets, στα Καταστήματα STEPHANIS και στο τηλ. 99520835.
- Σατιρικό Θέατρο. Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το θεατρικό «Η γυναίκα με τα μαύρα» του Στήβεν Μαλατράτ, μια συμπαραγωγή της Aris Pro και του Σατιρικού Θεάτρου, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου. Παραστάσεις: Παρασκευή 5/12, 8.30μ.μ. Σάββατο 6/12, 8.30μ.μ. Κυριακή 7/12, 6.30μ.μ. soldoutticketbox.com και όλα τα καταστήματα STEPHANIS. Πληροφορίες: 22312940, 22421609. Δωρεάν για θεατές με κινητικά προβλήματα.
- Λευκωσία – Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». 8.30μ.μ. «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Πάφος – Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στις 8.30μ.μ.
- Λευκωσία ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους» 8μ.μ. Το θεατρικό «Festen» του David Eldridge παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Χάρη Κκολού από τη Θεατρική Ομάδα ΑΔΩΝΙΣ Ιδαλίου. Το έργο πήρε το Α΄ Βραβείο στο 38ο Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η παράσταση κρίνεται ακατάλληλη για παιδιά και εφήβους κάτω των 16 ετών. Είσοδος ελεύθερη. tickets.thoc.org.cy
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Κάθε Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Το έργο του Μπέρναρντ Πόμερανς «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας» προτείνει το Σατιρικό Θέατρο και η Audere Productions, σε διασκευή Φρίξου Μασούρα και σκηνοθεσία Ανδρέα Κυριάκου. Επιπλέον παραστάσεις: Παρασκευή 5 & 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. ticket.satirikotheatro.com Διάρκεια: 120’
ΧΟΡΟΣ
- Λευκωσία, Στέγη Χορού, 8μ.μ. Ανοικτή παρουσίαση του προγράμματος φιλοξενίας Artists in Process: Collaboration. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Melissa Garcia Carro και Λεόντιος Τουμπουρής, Μαρία Παπαγεωργίου και Κωνσταντίνα Σκαλιώντα, καθώς και Μαρία Χαραλάμπους. Από οι δημιουργοί αναπτύσσουν την καλλιτεχνική τους έρευνα, διερευνώντας τη δραματουργία ως συνεργατική πρακτική μέσα από εργαστήρια και διαδικτυακές συζητήσεις με τον Χρήστο Πολυμενάκο. Είσοδος Ελεύθερη
ΒΙΒΛΙΟ
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου 7μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου CYMURIA της Σοφίας Αγγελίδου (εκδ. Επιφανίου). Το βιβλίο θα συστήσει η επιμελήτρια Δέσποινα Πυρκεττή.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
- Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Στέλιος Ιωάννου. Επτά χρόνια προσφοράς γνώσης και πληροφόρησης συμπληρώνει φέτος το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Με την ευκαιρία αυτή προσκαλεί το κοινό σε ένα μικρό, ευχάριστο κέρασμα για να γιορτάσουν μαζί αυτό το σημαντικό ορόσημο. 10π.μ.- 12μ. 22895175
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026
Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.
Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12
Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.
Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.
Πρόζακ (22104244). Έκθεση του Γιώργου Α. Κωνσταντίνου με τίτλο «Σπαράγματα». Μέχρι 2/12
Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Sign Language for Common People» Φίλιππου Θεοδωρίδη Μέχρι 6/12
Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.
Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026
Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12
Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12
Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λεμεσός
Lumiere (25344141). « Whispers on Glass, της Liubov M. Μέχρι 6/12
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Die My Love (σκηνοθεσία Lynne Ramsay με τους Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek), Τα κάλαντα των Χριστουγέννων (σκηνοθεσία Χρήστος Κανάκης με τους Γιούλικα Σκαφίδα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Δάφνη Αλεξάντερ), Μπαμ FC (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Σαουλίδη, Κωστή Κυριάκου), Five Nights at Freddy’s 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Emma Tammi), The Proud Prinsess (ταινία animation σε σκηνοθεσία Radek Beran, David Lisy).
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Πάνθεον. «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Από τις 27 Νοεμβρίου εως τις 11 Δεκεμβρίου. 8μ.μ.