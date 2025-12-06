ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Αριάδνης 26, Παλιά Πόλη. Η έκθεση «Since Then», παρουσιάζει μια νέα ζωγραφική ενότητα, στην οποία ο καλλιτέχνης Κώστας Νεοφυτίδης συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής εξέλιξης και προσωπικών μετατοπίσεων. Εγκαίνια: 6μ.μ. Μέχρι 17/12 (εκτός 13/12 & 14/12). Ώρες: 2.30μ.μ.-6.30μ.μ.

Λευκωσία, Phaneromenis 70. Η Ιζαμπέλα Μπράνσκιλ ολοκλήρωσε δίμηνο πρόγραμμα φιλοξενίας (resident artist) στο Phaneromenis 70 και παρουσιάζει το Σάββατο τη σειρά σχεδίων «Geographical Timestamps». 4-6μ.μ.

Λευκωσία, Diatopos Art Centre (22766117). H έκθεση με τίτλο «Self-fulfiling Prophecy: Flat Ontology» περιλαμβάνει νέα έργα της Ξένια Κουντάσοβα, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της φιλοξενίας RELATE, υπό την καθοδήγηση της Ευαγόριας Δαπόλα. Εγκαίνια 7μ.μ. Μέχρι 12/12.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο. Το 12ο Cyprus Jazz & World Music Showcase παρουσιάζει μια σφαιρική και δυναμική εικόνα της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας από τις 5 έως 7 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα σήμερα: Εργαστήρι με τον Λευτέρη Μουμτζή, The Sustaining Artist: Building a Resilient Career in the Cypriot Landscape. Ώρα: 11π.μ.-1μ.μ. Ριάλτο: Marios Takoushis Trio, Marios Charalampous Quartet, Erika Soteri Collective. ART STUDIO: Sonic Punishment, Tatadana, Jam Session. Ώρα 7μ.μ. Ταμείο: 77 77 77 45. E-tickets στην σελίδα του Ριάλτο.

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Μια ενδιαφέρουσα μουσική συνύπαρξη επί σκηνής, από την Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου και τον Χρήστο Θηβαίο, σε Λευκωσία και Λεμεσό, στην παράσταση «200 κιθάρες με τον Χρήστο Θηβαίο». Καλλιτεχνικός διευθυντής: Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση Ορχήστρας: Αντώνης Μυτακίδης. 99430654. Εισιτήρια: Tickethour

Λεμεσός, Παλιό Ξυδάδικο. Toyful Music Festival 2025 11π.μ.. Το Toyful Music Festival επιδιώκει να επαναφέρει το «παιχνίδι» στο κέντρο της μουσικής δημιουργίας και απόλαυσης, στοχεύοντας στο να «παίξει» με την έννοια του «παίζω» μουσική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια, δραστηριότητες χαρτογράφησης ήχου, ηχοπεριπάτους και μία συναυλία με νέους συνθέτες από όλο τον κόσμο. Ιστοσελίδα φεστιβάλ atheras.eu

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Μαζωτός, Μουσείο Κώστα Αργυρού 4μ.μ. Θεατρικό εργαστήρι «Ταξίδι στη Νύχτα της Γέννησης». Το εργαστήρι, διάρκειας 90 λεπτών, απευθύνεται σε παιδιά 6–12 ετών και πραγματοποιείται με αφήγηση στην ελληνική και την κυπριακή διάλεκτο. Με την καθοδήγηση της θεατροπαιδαγωγού Κυριακής Μανώλη, τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της Γέννησης του Χριστού. Η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη φωταγώγηση του Δέντρου του Μουσείου, με συνοδεία της Χορωδίας του Πολιτιστικού Ομίλου Μαζωτού, στις 5.30μ.μ. 24433335



ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026

Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.

Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12

Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.

Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Sign Language for Common People» Φίλιππου Θεοδωρίδη Μέχρι 6/12

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026

Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12

Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.

Λεμεσός, Γκαλερί Ρουάν (25350845). «Αταξία – (P)HAOS», της Ηλέκτρας Βαρνάβα. Μέχρι 15/12

Lumiere (25344141). « Whispers on Glass, της Liubov M. Μέχρι 6/12

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Die My Love (σκηνοθεσία Lynne Ramsay με τους Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek), Τα κάλαντα των Χριστουγέννων (σκηνοθεσία Χρήστος Κανάκης με τους Γιούλικα Σκαφίδα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Δάφνη Αλεξάντερ), Μπαμ FC (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Σαουλίδη, Κωστή Κυριάκου), Five Nights at Freddy’s 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Emma Tammi), The Proud Prinsess (ταινία animation σε σκηνοθεσία Radek Beran, David Lisy).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Πάνθεον. «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου. 8μ.μ.