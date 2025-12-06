ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λευκωσία, Αριάδνης 26, Παλιά Πόλη. Η έκθεση «Since Then», παρουσιάζει μια νέα ζωγραφική ενότητα, στην οποία ο καλλιτέχνης Κώστας Νεοφυτίδης συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής εξέλιξης και προσωπικών μετατοπίσεων. Εγκαίνια: 6μ.μ. Μέχρι 17/12 (εκτός 13/12 & 14/12). Ώρες: 2.30μ.μ.-6.30μ.μ.
- Λευκωσία, Phaneromenis 70. Η Ιζαμπέλα Μπράνσκιλ ολοκλήρωσε δίμηνο πρόγραμμα φιλοξενίας (resident artist) στο Phaneromenis 70 και παρουσιάζει το Σάββατο τη σειρά σχεδίων «Geographical Timestamps». 4-6μ.μ.
- Λευκωσία, Diatopos Art Centre (22766117). H έκθεση με τίτλο «Self-fulfiling Prophecy: Flat Ontology» περιλαμβάνει νέα έργα της Ξένια Κουντάσοβα, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της φιλοξενίας RELATE, υπό την καθοδήγηση της Ευαγόριας Δαπόλα. Εγκαίνια 7μ.μ. Μέχρι 12/12.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο. Το 12ο Cyprus Jazz & World Music Showcase παρουσιάζει μια σφαιρική και δυναμική εικόνα της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας από τις 5 έως 7 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα σήμερα: Εργαστήρι με τον Λευτέρη Μουμτζή, The Sustaining Artist: Building a Resilient Career in the Cypriot Landscape. Ώρα: 11π.μ.-1μ.μ. Ριάλτο: Marios Takoushis Trio, Marios Charalampous Quartet, Erika Soteri Collective. ART STUDIO: Sonic Punishment, Tatadana, Jam Session. Ώρα 7μ.μ. Ταμείο: 77 77 77 45. E-tickets στην σελίδα του Ριάλτο.
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Μια ενδιαφέρουσα μουσική συνύπαρξη επί σκηνής, από την Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου και τον Χρήστο Θηβαίο, σε Λευκωσία και Λεμεσό, στην παράσταση «200 κιθάρες με τον Χρήστο Θηβαίο». Καλλιτεχνικός διευθυντής: Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση Ορχήστρας: Αντώνης Μυτακίδης. 99430654. Εισιτήρια: Tickethour
- Λεμεσός, Παλιό Ξυδάδικο. Toyful Music Festival 2025 11π.μ.. Το Toyful Music Festival επιδιώκει να επαναφέρει το «παιχνίδι» στο κέντρο της μουσικής δημιουργίας και απόλαυσης, στοχεύοντας στο να «παίξει» με την έννοια του «παίζω» μουσική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια, δραστηριότητες χαρτογράφησης ήχου, ηχοπεριπάτους και μία συναυλία με νέους συνθέτες από όλο τον κόσμο. Ιστοσελίδα φεστιβάλ atheras.eu
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Ο «Γυάλινος Κόσμος» του Τένεσι Ουίλιαμς ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Θανάση Γεωργίου, σε συνεργασία με την Open Arts. Εισιτήρια: Soldout Tickets, στα Καταστήματα STEPHANIS και στο τηλ. 99520835. Επόμενες: 7/12,13/12. Ώρα: 8.30 μ.μ. Κυριακή 7μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 9/1. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος 14/1. Πάφος Μαρκίδειο, 16/1.
- Σατιρικό Θέατρο. Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, 8.30μ.μ.. Το θεατρικό «Η γυναίκα με τα μαύρα» του Στήβεν Μαλατράτ, μια συμπαραγωγή της Aris Pro και του Σατιρικού Θεάτρου, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου. soldoutticketbox.com και όλα τα καταστήματα STEPHANIS. Πληροφορίες: 22312940, 22421609. Επόμενες: Κυριακή 7/12, 6.30μ.μ.
- Λευκωσία – Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». 8.30μ.μ. «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Πάφος – Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στις 8.30μ.μ.
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Κάθε Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Το έργο του Μπέρναρντ Πόμερανς «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας» προτείνει το Σατιρικό Θέατρο και η Audere Productions, σε διασκευή Φρίξου Μασούρα και σκηνοθεσία Ανδρέα Κυριάκου. Επιπλέον παραστάσεις: Παρασκευή 5 & 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. ticket.satirikotheatro.com Διάρκεια: 120’
- Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Η κωμωδία «ART» της Γαλλίδας Γιασμίνα Ρεζά ανεβαίνει από την Alpha Square σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου. Παίζουν: Βαρνάβας Κυριαζής, Φώτης Αποστολίδης και Ανδρέας Αραούζος. 4, 6 (στις 8.00 μμ) και 7 Δεκεμβρίου (στις 6.30 μμ) 2025. ticketmaster.cy / 7777 7040 / ACS Courier
- Λάρνακα, στο θεατράκι της Ροής στο Αμερικανικό πανεπιστήμιο Λάρνακας. Το έργο «20 χρόνια πριν» του Lelio Lecis μια παραγωγή που έγινε στην Ιταλία και είναι μια συνεργασία του θεάτρου Akroama della saline με την Ροή παρουσιάζεται σε τρεις τελευταίες παραστάσεις. Εισιτήρια sold out tickets 6, 7 και 14 Δεκεμβρίου
- Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Η παραγωγή «Μια φορά και… μια χώρα» του Θεάτρου Piccolo ζωντανεύει επί σκηνής τρία παραμύθια από την Ιταλία (Το Καπέλο του Πεπίτο), την Ινδία (Το Τύμπανο) και την Κίνα (Ο Σπόρος). Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Βασιλική Ανδρέου και Μάριος Στυλιανού. Παραστάσεις 6, 7 Δεκεμβρίου, Σάββατο 3.30μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. 94409100. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, 11π.μ. Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmaster
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
- Μαζωτός, Μουσείο Κώστα Αργυρού 4μ.μ. Θεατρικό εργαστήρι «Ταξίδι στη Νύχτα της Γέννησης». Το εργαστήρι, διάρκειας 90 λεπτών, απευθύνεται σε παιδιά 6–12 ετών και πραγματοποιείται με αφήγηση στην ελληνική και την κυπριακή διάλεκτο. Με την καθοδήγηση της θεατροπαιδαγωγού Κυριακής Μανώλη, τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της Γέννησης του Χριστού. Η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη φωταγώγηση του Δέντρου του Μουσείου, με συνοδεία της Χορωδίας του Πολιτιστικού Ομίλου Μαζωτού, στις 5.30μ.μ. 24433335
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026
- Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.
- Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12
- Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.
- Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.
- Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Sign Language for Common People» Φίλιππου Θεοδωρίδη Μέχρι 6/12
- Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026
- Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12
- Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λεμεσός
- 125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.
- Λεμεσός, Γκαλερί Ρουάν (25350845). «Αταξία – (P)HAOS», της Ηλέκτρας Βαρνάβα. Μέχρι 15/12
- Lumiere (25344141). « Whispers on Glass, της Liubov M. Μέχρι 6/12
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Die My Love (σκηνοθεσία Lynne Ramsay με τους Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek), Τα κάλαντα των Χριστουγέννων (σκηνοθεσία Χρήστος Κανάκης με τους Γιούλικα Σκαφίδα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Δάφνη Αλεξάντερ), Μπαμ FC (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Σαουλίδη, Κωστή Κυριάκου), Five Nights at Freddy’s 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Emma Tammi), The Proud Prinsess (ταινία animation σε σκηνοθεσία Radek Beran, David Lisy).
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Πάνθεον. «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου. 8μ.μ.