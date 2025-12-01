ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. Ένα φαντασμαγορικό ταξίδι στη μαγεία των γιορτών υπόσχονται για 10η συνεχή χρονιά, τα «Βιεννέζικα Χριστούγεννα». Μέλη της διάσημης βιεννέζικης ορχήστρας Vienna Classic Orchestra ταξιδεύουν ειδικά από τη Βιέννη στην Κύπρο για τη συναυλία αυτή, μαζί με την υψίφωνο Χρύσω Μακαρίου. SoldOut Tickets και στην είσοδο του θεάτρου

Λευκωσία, Κινηματοθέατρο Παλλάς, 7μ.μ. Η συναυλία μουσικής δωματίου «Σιγή» για πιάνο, βιολί και κρουστά που ερμηνεύει το Τρίο Οστινάτο (Άντρη, Βίκη και Νατάσα Χατζηανδρέου), ξεδιπλώνεται ως ένα πλούσιο μωσαϊκό μυθολογίας, μουσικής και συνεχιζόμενου αγώνα για να ακουστούν οι γυναικείες φωνές. Θα παρουσιαστούν έργα του Ιγκόρ Στραβίνσκι και του Χάρη Σοφοκλέους. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Λεμεσός. Το 12ο Cyprus Jazz & World Music Showcase παρουσιάζει μια σφαιρική και δυναμική εικόνα της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας από τις 5 έως 7 Δεκεμβρίου στη Λεμεσό. Το πρόγραμμα σήμερα: Ριάλτο: The Nonets Featuring Eleonora Roussou, Island Seeds, Vassilis Philippou Nest, Soulful Groove Collective. ART STUDIO: Panic Screen Jam Session. Ώρα: 7μ.μ. Ταμείο: 77 77 77 45. E-tickets στην σελίδα του Ριάλτο.

Λευκωσία, Nicosia Mall. Ο Χρίστος Τελεβάντος παρουσιάζει συναυλία του με τίτλο “Christmas Nostalgia Concert: Jazz, Swing & Broadway Magic”, 4 έως 6 μ.μ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λάρνακα, Youth Makerspace (24201777). Mε την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων των δημιουργών σε μια έκθεση ολοκληρώνεται τo πρόγραμμα φιλοξενίας δημιουργών «MAKERsHOUSE 2025» του Youth Makerspace Larnaka του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, που πραγματοποιείται για 5η χρονιά. Στην έκθεση συμμετέχουν οι δημιουργοί Κυριάκος Γρηγόρη, Εΐσα Μπαντούρ και Μαρία Χαραλάμπους. Εγκαίνια:, 6μ.μ. Μέχρι 14/12. Οι παραστάσεις του resident θα πραγματοποιηθούν στις 7/12 στις 7μ.μ. και 13/12 και 14/12 στις 5μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Σατιρικό. «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ σε διασκευή και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. 11π.μ. Κάθε Κυριακή. satirikotheatro.com

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Σκηνή 018. Κάθε Κυριακή 10.30π.μ. Μια διασκευή του έργου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» σε διασκευή των Παρασκευά Καρασούλου και Νίκανδρου Σαββίδη και σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. thoc.org.cy 77772717

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Ο «Γυάλινος Κόσμος» του Τένεσι Ουίλιαμς ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Θανάση Γεωργίου, σε συνεργασία με την Open Arts. 6/12, 7/12,13/12. Ώρα: 8.30 μ.μ. Κυριακή 7μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 9/1. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος 14/1. Πάφος Μαρκίδειο, 16/1. Εισιτήρια: Soldout Tickets, στα Καταστήματα STEPHANIS και στο τηλ. 99520835.

Σατιρικό Θέατρο. Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το θεατρικό «Η γυναίκα με τα μαύρα» του Στήβεν Μαλατράτ, μια συμπαραγωγή της Aris Pro και του Σατιρικού Θεάτρου, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου. Παραστάσεις: Σάββατο 6/12, 8.30μ.μ. Κυριακή 7/12, 6.30μ.μ. www.soldoutticketbox.com και όλα τα καταστήματα STEPHANIS. Πληροφορίες: 22312940, 22421609. Δωρεάν για θεατές με κινητικά προβλήματα.

Λευκωσία – Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». 8.30μ.μ. «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Πάφος – Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στις 8.30μ.μ.

Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Κάθε Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Το έργο του Μπέρναρντ Πόμερανς «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας» προτείνει το Σατιρικό Θέατρο και η Audere Productions, σε διασκευή Φρίξου Μασούρα και σκηνοθεσία Ανδρέα Κυριάκου. Επιπλέον παραστάσεις: Παρασκευή 5 & 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. ticket.satirikotheatro.com Διάρκεια: 120’

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Η κωμωδία «ART» της Γαλλίδας Γιασμίνα Ρεζά ανεβαίνει από την Alpha Square σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου. Παίζουν: Βαρνάβας Κυριαζής, Φώτης Αποστολίδης και Ανδρέας Αραούζος. 4, 6 (στις 8.00 μμ) και 7 Δεκεμβρίου (στις 6.30 μμ) 2025. ticketmaster.cy / 7777 7040 / ACS Courier

Λάρνακα, θεατράκι Ροής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Το έργο «20 χρόνια πριν» του Lelio Lecis μια παραγωγή που έγινε στην Ιταλία και είναι μια συνεργασία του θεάτρου Akroama della saline με την Ροή παρουσιάζεται σε τρεις τελευταίες παραστάσεις. Εισιτήρια sold out tickets 6, 7 και 14 Δεκεμβρίου

Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Η παραγωγή «Μια φορά και… μια χώρα» του Θεάτρου Piccolo ζωντανεύει επί σκηνής τρία παραμύθια από την Ιταλία (Το Καπέλο του Πεπίτο), την Ινδία (Το Τύμπανο) και την Κίνα (Ο Σπόρος). Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Βασιλική Ανδρέου και Μάριος Στυλιανού. Παραστάσεις 6, 7 Δεκεμβρίου, Σάββατο 3.30μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. 94409100. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, 11π.μ. Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmaster

Λάρνακα, Θέατρο Ροή. Η παιδική παράσταση «Το αγόρι με το πατίνι» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ναυσικάς Απόστρατου. 7 και 14 Δεκεμβρίου.

Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι. «Ηρακλής χωρίς μπράτσα» σε σκηνοθεσία Μάρκου Ιούλιου Δρουσιώτη, 7, 14, 21 Δεκεμβρίου στις 11π.μ. τηλ. 99485083, 22270420

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Μαζωτός, Μουσείο Κώστα Αργυρού 4μ.μ. Θεατρικό εργαστήρι «Ταξίδι στη Νύχτα της Γέννησης». Το εργαστήρι, διάρκειας 90 λεπτών, απευθύνεται σε παιδιά 6–12 ετών και πραγματοποιείται με αφήγηση στην ελληνική και την κυπριακή διάλεκτο. Με την καθοδήγηση της θεατροπαιδαγωγού Κυριακής Μανώλη, τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της Γέννησης του Χριστού. Η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη φωταγώγηση του Δέντρου του Μουσείου, με συνοδεία της Χορωδίας του Πολιτιστικού Ομίλου Μαζωτού, στις 5.30μ.μ. 24433335

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αριάδνης 26, Παλιά Πόλη. «Since Then», του Κώστα Νεοφυτίδη. Μέχρι 17/12 (εκτός 13/12 & 14/12). Ώρες: 2.30μ.μ.-6.30μ.μ.

Diatopos Art Centre (22766117). «Self-fulfiling Prophecy: Flat Ontology» της Ξένια Κουντάσοβα. Μέχρι 12/12.

Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026

Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.

Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12

Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.

Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 20/12

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.

Ρουάν (25350845). «Αταξία – (P)HAOS», της Ηλέκτρας Βαρνάβα. Μέχρι 15/12

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Die My Love (σκηνοθεσία Lynne Ramsay με τους Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek), Τα κάλαντα των Χριστουγέννων (σκηνοθεσία Χρήστος Κανάκης με τους Γιούλικα Σκαφίδα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Δάφνη Αλεξάντερ), Μπαμ FC (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Σαουλίδη, Κωστή Κυριάκου), Five Nights at Freddy’s 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Emma Tammi), The Proud Prinsess (ταινία animation σε σκηνοθεσία Radek Beran, David Lisy).

Κ- Σίνεπλξ, RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Πάνθεον. «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου. 8μ.μ.