ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο, 10π.μ.- 6μ.μ.. Το Claytopia, το μοναδικό φεστιβάλ στην Κύπρο αφιερωμένο αποκλειστικά στην κεραμική, επιστρέφει για μία μέρα. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει μεγάλη αγορά κεραμικών από 35 καλλιτέχνες, προβολές ντοκιμαντέρ και εργαστήρια για παιδιά.

Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε, 11π.μ. Μετά την έκθεση «Evrovizion.Crossing Stories and Spaces» που παρουσιάστηκε στη Λευκωσία το 2023-24, ετοιμάστηκε και παρουσιάζεται σήμερα ένα τεύχος του περιοδικού Evrovizion.Crossing Nicosia που αντανακλά τα εκτιθέμενα έργα και το τοπικό πλαίσιο. Συντάκτες περιοδικού: Sanja Kojic Mladenov, Ευαγόρας Βανέζης. Συγγραφείς: Ευαγόρας Βανέζης, Esra Plümer Bardak, Έλενα Στυλιανού. Έκθεση: Μαρία Ευσταθίου (επιμελήτρια κυπριακής συμμετοχής), Κυριάκος Θεοχάρους, Nurtane Karagil. Pickle Bar Residency: Ιουλίτα Τουμαζή. Μεταφραστές: Διαμάντω Στυλιανού, Mehmet Ratip. Ελεύθερη είσοδος.

Πάφος Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Γαβριήλ με τίτλο «Αντισυστημική τέχνη». Εγκαίνια 7.30μ.μ. Μέχρι 16/1

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή, 10π.μ.- 1.30μ.μ. Έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το θέατρο του 21ου αιώνα, ιδίως σε μικρές χώρες όπως η Κύπρος, φιλοδοξεί ν’ ανοίξει η συνάντηση με τον Ομότιμο Καθηγητή Θεατρικών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Σάββα Πατσαλίδη, που διοργανώνει ο ΘΟΚ. Η συνάντηση, περιλαμβάνει ομιλία με θέμα «Οι μεγάλες προκλήσεις για το θέατρο του 21ου αιώνα». Είσοδος ελεύθερη, απαραίτητη η προκράτηση tickets.thoc.org.cy. Πληροφορίες στο 97872999

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Λευκωσία, Λεβέντειο Μουσείο. Ένα ξεχωριστό Χριστουγεννιάτικο γευστικό εργαστήρι για ενήλικες με τίτλο «Κουραμπιέδες αλλιώς: γλυκιές παραδόσεις με άχνη και αγάπη», διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φίλων του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και της Λεβεντείου Πινακοθήκης. Καθοδηγήτρια στο εργαστήρι είναι η σεφ Μαριλένα Ιωαννίδου. Επιλογή ανάμεσα σε δυο εργαστήρια: 10.30π.μ.-12.30μ.μ. ή 4μ.μ.-6μ.μ. Κρατήσεις: 22661475.

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5.

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά, Μέχρι 17/1.

Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Electric Dreams». Μέχρι 6/1

Marginalia. Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου με τίτλο «Συνθήκη». Μέχρι 3/1

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Ανέσπερων Σωμάτων Ύλη Πάσχουσα» του Μιχάλη Μανουσάκη. Μέχρι 23/12.

Golden Gallery (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1

ARTos (22 795002). Το έργο του αείμνηστου Δήμου Πρωτοπαπά (1957-2024) παρουσιάζει η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Μόνο τότε!». Μέχρι 14/12

Αριάδνης 26, Παλιά Πόλη. «Since Then», του Κώστα Νεοφυτίδη. Μέχρι 17/12 (εκτός 13/12 & 14/12). Ώρες: 2.30μ.μ.-6.30μ.μ.

Diatopos Art Centre (22766117). «Self-fulfiling Prophecy: Flat Ontology» της Ξένια Κουντάσοβα. Μέχρι 12/12.

Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026

Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.

Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12

Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.

Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Youth Makerspace (24201777). Ομαδική έκθεση καλλιτεχνών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα φιλοξενίας του Youth Makerspace Larnaka του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Μέχρι 14/12.

Δημοτική Πινακοθήκη. Το Λάρνακα 2030 παρουσιάζει το κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1.

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η Στέλλα Καπεζάνου παρουσιάζει την έκθεση «Pretty Little Crimes» της Στέλλας Καπεζάνου. Μέχρι 17/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 20/12

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.

Ρουάν (25350845). «Αταξία – (P)HAOS», της Ηλέκτρας Βαρνάβα. Μέχρι 15/12

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Silent Night, Deadly Night (σκηνοθεσία Mike P. Nelson, παίζουν Rohan Campbell, Ruby Modine, David Lawrence Brown), Keeper (σκηνοθεσία Osgood Perkins, παίζουν Rossif Sutherland, Tatiana Maslany, Erin Boyes), The King of Kings (ταινία animation σε σκηνοθεσία Seong-ho Jang) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Eπίσης: Nurenberg (σκηνοθεσία James Vanderbilt, παίζουν Michael Shannon, Colin Hanks, Russel Crowe) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Νυρεμβέργη». Καθημερινά εκτός Δευτέρας από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου μέχρι 23/12, 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.