ΒΙΒΛΙΟ
- Λευκωσία, Θέατρο Πόλης- NiMAC 7μ.μ. Μια νέα έκδοση 417 σελίδων, με τίτλο Performance Works of Lia Haraki, παρουσιάζεται σε Λευκωσία και Λεμεσό, γιορτάζοντας δύο δεκαετίες ενσώματης δημιουργίας. Το βιβλίο είναι παραγωγή της μη κερδοσκοπικής εταιρείας PELMA, έκδοση της Λίας Χαράκη, σε σύνταξη και επιμέλεια της Έρικας Χαραλάμπους, με σχεδιασμό της Δέσποινας Καννάουρου και επιμέλεια φωτογραφίας του Παύλου Βρυωνίδη. Επόμενη: Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, 7μ.μ. Για κράτηση θέσης πατήστε τον σύνδεσμο. Είσοδος ελεύθερη.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 8.30μ.μ. Η Κατερίνα Παρπούνα και Μιχάλης Χειλίδης, που αποτελούν το ντουέτο Ivory Echoes, εμφανίζονται σε μια βραδιά αφιερωμένη στον ζεστό, λαμπερό ήχο του κλασικού σαξοφώνου, με τη συνοδεία πιάνου. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα ακουστούν συνθέσεις των Bozza, Iturralde και Piazzolla. Ελεύθερη είσοδος. Τηλ. 22377748
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Το αυτοβιογραφικό αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου «Η άλλη εποχή» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθετική επιμέλεια της εγγονής της, Μαγδαλένας Ζήρα, φωτίζοντας μια ξεχωριστή πτυχή της ελληνικής και κυπριακής ιστορίας. Παραστάσεις: 17, 18, 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. Εισιτήρια: more.com
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. Παίζουν: Χριστίνα Παυλίδου, Βασίλης Χαραλάμπους, Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος, Σταυριάνα Καδή, 17 και 18 Δεκεμβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου Έκθεσης Φωτογραφίας «Σκάβοντας για την Ειρήνη» του Χριστόφορου Σκαρπάρη. Μέχρι 17/12
- NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5.
- Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1.
- Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Electric Dreams». Μέχρι 6/1
- Marginalia. Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου με τίτλο «Συνθήκη». Μέχρι 3/1
- Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Ανέσπερων Σωμάτων Ύλη Πάσχουσα» του Μιχάλη Μανουσάκη. Μέχρι 23/12.
- Golden Gallery by Kapatays (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1
- Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1
- Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1
- Αριάδνης 26, Παλιά Πόλη. «Since Then», του Κώστα Νεοφυτίδη. Μέχρι 17/12 (εκτός 14/12). Ώρες: 2.30μ.μ.-6.30μ.μ.
- Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026
- Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.
- Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12
- Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.
- Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.
- Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1/2026.
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
- Δημοτική Πινακοθήκη. Το Λάρνακα 2030 παρουσιάζει το κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1.
Λεμεσός
- Edit Gallery (25 251710). Η Στέλλα Καπεζάνου παρουσιάζει την έκθεση «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1
- 3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
- Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 20/12
125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.
Πάφος
- CAP St George Hotel & Resort, Αίθουσα Ήρα (26000000). «Where Figures Drift», του Γιάννη Σακέλλη. Μέχρι 11/1
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Silent Night, Deadly Night (σκηνοθεσία Mike P. Nelson, παίζουν Rohan Campbell, Ruby Modine, David Lawrence Brown), Keeper (σκηνοθεσία Osgood Perkins, παίζουν Rossif Sutherland, Tatiana Maslany, Erin Boyes), The King of Kings (ταινία animation σε σκηνοθεσία Seong-ho Jang) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Eπίσης: Nurenberg (σκηνοθεσία James Vanderbilt, παίζουν Michael Shannon, Colin Hanks, Russel Crowe) – RIO Λεμεσού.
Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Νυρεμβέργη». Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου μέχρι 23/12, 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.