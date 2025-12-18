ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 7μ.μ. Τη σειρά ταινιών μικρού μήκους με τον γενικό τίτλο «#craftingcyprus», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Filep Motwary, παρουσιάζουν το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Οι ταινίες δημιουργήθηκαν κατόπιν ανάθεσης από την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας και το ΓΤΠ και αναδεικνύουν τις τέχνες της Κεντητικής, της Υφαντικής, της Κεραμικής, της Καλαθοπλεκτικής, της Αργυροχρυσοχοΐας, της Επιπλοποιίας, της Ξυλογλυπτικής.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Η κορυφαία αρπίστρια Λαβίνια Μέιγερ και η βραβευμένη με Γκράμι μαέστρος Κάρεν Κάμενσεκ συμπράττουν με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου για να μαγέψουν το κοινό της Κύπρου μέσα από τολμηρές μουσικές εξερευνήσεις, με έργα της Άννα Κλάιν, του Χοακόν Ροδρίγο και του Γιοχάνες Μπραμς. cyso.interticket.com Επόμενη: 19/12 Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Το αυτοβιογραφικό αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου «Η άλλη εποχή» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθετική επιμέλεια της εγγονής της, Μαγδαλένας Ζήρα, φωτίζοντας μια ξεχωριστή πτυχή της ελληνικής και κυπριακής ιστορίας. Επόμενες: 18, 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. Εισιτήρια: more.com

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. Παίζουν: Χριστίνα Παυλίδου, Βασίλης Χαραλάμπους, Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος, Σταυριάνα Καδή. Εισιτήρια: Sold Out Tickets.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5.

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1.

Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Electric Dreams». Μέχρι 6/1

Marginalia. Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου με τίτλο «Συνθήκη». Μέχρι 3/1

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Ανέσπερων Σωμάτων Ύλη Πάσχουσα» του Μιχάλη Μανουσάκη. Μέχρι 23/12.

Golden Gallery by Kapatays (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1

Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026

Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.

Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12

Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1/2026.

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη. Το Λάρνακα 2030 παρουσιάζει το κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1.

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η Στέλλα Καπεζάνου παρουσιάζει την έκθεση «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 20/12

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.

Πάφος

CAP St George Hotel & Resort, Αίθουσα Ήρα (26000000). «Where Figures Drift», του Γιάννη Σακέλλη. Μέχρι 11/1

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Avatar: Fire and Ash (σκηνοθεσία James Cameron με τους Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver), Τα Χριστούγεννα κινδυνεύουν: Ελληνική Οικογένεια (σκηνοθεσία Πανορμίτης Τσουλφάς με τους Πανορμίτη Τσουλφά, Δήμητρα Μπαντούλη), A Mouse Hunt for Christmas (σκηνοθεσία Henrik Martin Dahlsbakken με τους Vivild Falk Berg, Vegard Strand Eide, Flo Fagerli).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Νυρεμβέργη». Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου μέχρι 23/12, 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.