ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσό, Θέατρο Ριάλτο 8.30μ.μ. Τη γιορτινή παράσταση «Have Yourself a Very Big Band Christmas» με το Cyprus Collective Big Band παρουσιάζει το Ριάλτο. Η 16μελής μπάντα ανεβάζει στη σκηνή μια ζωντανή χριστουγεννιάτικη συναυλία με τζαζ εκδοχές αγαπημένων γιορτινών έργων. Εισιτήρια: rialto.com.cy | 77777745

Λευκωσία, Κτήριο 53, Xρυσαλινιώτισσα, 7.30μ.μ. Μετά τις πρόσφατες συναυλίες της στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες, η Βάκια Σταύρου φτάνει στην Κύπρο με τραγούδια στο πνεύμα των γιορτών. Τη συνοδεύει με την κιθάρα του ο Άγγελος Χεϊπέλογλου. Εισιτήρια: more.com

ΜΠΑΛΕΤΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 7μ.μ. Tο κλασικό αριστούργημα του Σεργκέι Προκόφιεφ «Σταχτοπούτα» ερμηνεύει επί σκηνής το Μπαλέτο Νέων Λευκωσίας, σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου. Με περισσότερους από 65 ταλαντούχους νέους χορευτές, εντυπωσιακά κοστούμια και σκηνικά, καθηλωτική χορογραφία και τη ζωντανή συνοδεία 70 μουσικών της ΣΟΝΚ. Ticketmaster.cy ACS Courier

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, ARTos House, 19–20 Δεκεμβρίου. Ολοκληρώνεται σήμερα το διήμερο πρόγραμμα τέχνης, διαλόγου και συλλογικής διερεύνησης με αφορμή τα 20 χρόνια από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ που προτείνει η ομάδα ABR (Alternative Brains Rule). Καλλιτέχνες, ερευνητές, ακτιβιστές και πολίτες συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει δημόσιες συζητήσεις, περφόρμανς, προβολές και συμμετοχικά εργαστήρια. Γλώσσες: Ελληνικά (με Αγγλική μετάφραση & διερμηνεία στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα). Δηλώστε συμμετοχή εδώ: docs.google.com/forms.

Λεμεσός, παλιά πόλη, 11π.μ. – 9μ.μ. Η οδός Άγκυρας μεταμορφώνεται σε μια ανοιχτή διαδρομή τέχνης. Για πρώτη φορά, οι καλλιτέχνες της γειτονιάς ενώνουν τις δυνάμεις τους και ανοίγουν τα στούντιό τους στο κοινό για μία ολοήμερη πολιτιστική εμπειρία. Τηλ. 96718196 Βαλεντίνος.

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5.

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1.

Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Electric Dreams». Μέχρι 6/1

Marginalia. Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου με τίτλο «Συνθήκη». Μέχρι 3/1

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Ανέσπερων Σωμάτων Ύλη Πάσχουσα» του Μιχάλη Μανουσάκη. Μέχρι 23/12.

Golden Gallery by Kapatays (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1

Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Παράλληλα στην πάνω αίθουσα παρουσιάζεται ομαδική έκθεση με έργα 21 καλλιτεχνών. Μέχρι 3/1/2026

Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12

Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1/2026.

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη. Το Λάρνακα 2030 παρουσιάζει το κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1.

Λεμεσός

PSI Foundation (25245730). Η έκθεση «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» περιλαμβάνει έργα της Κλοντ Κομό (Claude Como) και του Θεόδουλου Γρηγορίου Μέχρι 31/1

Edit Gallery (25 251710). Η Στέλλα Καπεζάνου παρουσιάζει την έκθεση «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 20/12

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.

Πάφος

CAP St George Hotel & Resort, Αίθουσα Ήρα (26000000). «Where Figures Drift», του Γιάννη Σακέλλη. Μέχρι 11/1

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Avatar: Fire and Ash (σκηνοθεσία James Cameron με τους Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver), Τα Χριστούγεννα κινδυνεύουν: Ελληνική Οικογένεια (σκηνοθεσία Πανορμίτης Τσουλφάς με τους Πανορμίτη Τσουλφά, Δήμητρα Μπαντούλη), A Mouse Hunt for Christmas (σκηνοθεσία Henrik Martin Dahlsbakken με τους Vivild Falk Berg, Vegard Strand Eide, Flo Fagerli).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Νυρεμβέργη». Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου μέχρι 23/12, 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.