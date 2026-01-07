ΠΡΟΒΟΛΗ

Λεμεσός, Ριάλτο, 8.30μ.μ. Η χρονιά ξεκινά στο Θέατρο Ριάλτο με την προβολή της ταινίας Bugonia του καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Ένα σκοτεινά σατιρικό και καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ, που κινείται με ευρηματικότητα ανάμεσα στην κοινωνική αλληγορία και την ένταση του είδους. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025, όπου διαγωνίστηκε για τον Χρυσό Λέοντα και απέσπασε το Green Drop Award. Διάρκεια: 120 λεπτά. Κατάλληλο για ηλικίες 15+ rialto.interticket.com 77777745

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Θκιο Ππαλιές 6.30μ.μ. Παρουσίαση έργου του φιλοξενούμενου καλλιτέχνη του pitcherzzz, Cóilín O’Connell, σε συνομιλία με τη Μαρίνα Χριστοδουλίδου. Ο Cóilín θα διαβάσει το κείμενό του A Phenomenon Only Slightly Strange, το οποίο διερευνά όψεις του φαινομένου των UFO σε σχέση με την Ιρλανδία και την Κύπρο. Θα ακολουθήσει προβολή των ταινιών Looking for Freedom? (2024) του Michael Dignam και Forty-five Seconds (2024) των Ruth Clinton και Niamh Moriarty.

ΘΕΑΤΡΟ

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο 8.30μ.μ. «Υπεργαλαξιακά αποτυχημένοι» σε κείμενο του Κωνσταντίνου Τσίτσιου και σκηνοθεσία Άρη Κυπριανού. Ο Νίκος, τριάντα και κάτι, κατακεραυνωμένος από το σκληρό και αφόρητα κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που ζει, αποφασίζει για μια μεγάλη αλλαγή, της ζωής του. Τι γίνεται όμως όταν από το πουθενά εμφανίζεται ένας Κύπριος σούπερ ήρωας και ένας Πράσινος ακόλουθος την ύστατη στιγμή; more.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1

Golden Gallery by Kapatays (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη. Κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1

Λεμεσός

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Πάφος

CAP St George Hotel & Resort, Αίθουσα Ήρα (26000000). «Where Figures Drift» του Γιάννη Σακέλλη. Μέχρι 11/1

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Anaconda (σκηνοθεσία Tom Gormican με τους Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn), Mission Santa: Yoyo to the Rescue (ταινία animation σε σκηνοθεσία Richard Cussό, Damjan Mitrevski), RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: A Privet Life / Vie Privee (σκηνοθεσία Rebecca Zlotowski με τους Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira), We Bury the Dead (σκηνοθεσία Jak Hilditch με τους Daisy Ridley, Brenton Thwaites, Mark Coles Smith) – RIO Nicosia Mall.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Καποδίστριας». 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.