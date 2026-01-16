ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Τεχνόπολις 20, 8μ.μ. Ο πιανίστας Μανώλης Νεοφύτου παρουσιάζει ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα των Satie, Sviridov, Albéniz, Dorantes, Lecuona, Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, καθώς και άλλων συνθετών. Ο Νεοφύτου ξεχωρίζει για την εκφραστικότητά του και το ευρύ ρεπερτόριό του, κινούμενος με άνεση ανάμεσα στο κλασικό, το σύγχρονο και το ελληνικό ρεπερτόριο. 70002420, technopolis20.com

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου συμπράττει με τη διακεκριμένη Σουηδή σοπράνο Μία Πέρσον και με τον εκλεκτό Γερμανό μαέστρο Βόλφραμ Κριστ Το πρόγραμμα: Fanny MENDELSSOHN: Ουβερτούρα σε Ντο μείζονα. Wolfgang Amadeus MOZART: ‘Deh vieni non tardar’ (Le Nozze di Figaro). Ludwig van BEETHOVEN: ‘Ah perfido’, έργο 65 για σοπράνο και ορχήστρα. Συμφωνία αρ. 8 σε Φα μείζονα, έργο 93. cyso.interticket.com

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λευκωσία, Βιβλιοθήκη Π.Κ. «Στέλιος Ιωάννου» (Αίθουσα LRC 019). 9π.μ.- 7μ.μ. Ολοκληρώνεται σήμερα το διήμερο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Τελετουργίες της Μητρότητας στο Μεσαίωνα», που διοργανώνει η Ερευνητική Μονάδα για Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες (ΕΜοΜεΤ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το συνέδριο είναι ανοικτό για το κοινό. Απαιτείται προεγγραφή.

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

Τέρμα οδού Λήδρας. Φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Through Ordinary Eyes: Take Four Photographs». Μέχρι 23/1.

Γκλόρια (22762605). «ANAMNESIS, του Στέφανου Φιλίππου και της Αναστασίας Σίβκοβα. Μέχρι 30/1

Marginalia (99657080). «Living Forms» της Σοφίας Χριστοδούλου Μέχρι 31/1.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Πάφος

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Marty Supreme (σκηνοθεσία Josh Safdie με τους Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion), 28 Years Later: The Bone Temple (σκηνοθεσία Nia DaCosta με τους Jack O’Connel, Ralf Fiennes, Emma Laird), Rufus (σκηνοθεσία Mars Roberge με τους ‘Freeway’ Ricky Ross, David J, Debra Haden), RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 15-22 Ιανουαρίου, 8.30, (17 Ιανουαρίου 6μ.μ. & 8.30μ.μ.) pantheon-theatre.com. Προβολή της νέας ταινίας της Τυνήσιας δημιουργού Κάουτερ Μπεν Χάνια «The Voice of Hind Rajab».