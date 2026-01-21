ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. «Η επανένωση της Βόρειας με τη Νότια Κορέα» του Ζοέλ Πομερά, σε σκηνοθεσία Ονησίφορου Ονησιφόρου. Ένα έργο που εξερευνά την αγάπη και τη διαρκή διαπραγμάτευση γύρω από αυτήν· τις επιλογές, τις θυσίες και το θάρρος που απαιτούνται για να σταθεί κανείς απέναντι στις σχέσεις του και απέναντι στον εαυτό του. Παίζουν οι ηθοποιοί: Σταύρος Λούρας, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Βασιλική Κυπραίου, Παναγιώτης Λάρκου, Κατερίνα Λούρα, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κρίστυ Χαραλάμπους, Ανδριανή Νεοκλέους. 8.30μ.μ. Sold Out Tickets

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 6μ.μ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία υπόσχεται η «Harry’s Magic Symphony», ένα συμφωνικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ από τη συμφωνική ορχήστρα Lords of the Sound, Sold Out Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

Τέρμα οδού Λήδρας. Φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Through Ordinary Eyes: Take Four Photographs». Μέχρι 23/1.

Γκλόρια (22762605). «ANAMNESIS, του Στέφανου Φιλίππου και της Αναστασίας Σίβκοβα. Μέχρι 30/1

Marginalia (99657080). «Living Forms» της Σοφίας Χριστοδούλου Μέχρι 31/1.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 24/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 24/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Πάφος

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Marty Supreme (σκηνοθεσία Josh Safdie με τους Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion), 28 Years Later: The Bone Temple (σκηνοθεσία Nia DaCosta με τους Jack O’Connel, Ralf Fiennes, Emma Laird), Rufus (σκηνοθεσία Mars Roberge με τους ‘Freeway’ Ricky Ross, David J, Debra Haden), RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Προβολή της νέας ταινίας της Τυνήσιας δημιουργού Κάουτερ Μπεν Χάνια «The Voice of Hind Rajab». 15-22 Ιανουαρίου, 8.30, (17 Ιανουαρίου 6μ.μ. & 8.30μ.μ.) pantheon-theatre.com.