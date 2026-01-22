ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Κτίριο 53, 8μ.μ. Η Βάκια Σταύρου ενώνει με μαεστρία και μοναδική φινέτσα, χώρες, χρώματα, συναισθήματα περνώντας με αξιοθαύμαστη άνεση από τη Λατινική Αμερική, στην κεντρική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Με τη συνοδεία της κλασικής κιθάρας του Άγγελου Χεϊπέλογλου. Εισιτήρια more.com. Επόμενη: 23/1

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, γκαλερί HAUTEART. Εγκαίνια: 7μ.μ. Παρουσιάζεται η έκθεση «Before Fame: Selected Young Artists — January Edition», αφιερωμένη σε νέους και ανερχόμενους Κύπριους καλλιτέχνες. Στοχεύει στην υποστήριξη της νέας γενιάς δημιουργών που διαμορφώνουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή του νησιού. Συμμετέχουν οι Θέκλα Κατσιάμη, Χάρης Σεργίου, YES, AMIR. Το project δημιουργεί μια ανοιχτή πλατφόρμα για πολιτιστικό διάλογο, ανταλλαγή ιδεών και επαγγελματική δικτύωση.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Ινστιτούτο Κύπρου, κτίριο Fresnel. Διάλεξη με θέμα «Τα λιοντάρια και οι σφίγγες της αρχαίας Ταμασσού» από την αρχαιολόγο Μαρίνα Σολομίδου‑Ιερωνυμίδου , τέως διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου 6.30μ.μ.

, τέως διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου 6.30μ.μ. Παραλίμνι, Παλαιός Ναός Αγίου Γεωργίου 7μ.μ. Διάλεξη στο πλαίσιο του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι με θέμα «Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και Ελληνικός Πολιτισμός: μια δυναμική σχέση». Εισηγήτρια: Δρ Νατάσσα Κωνσταντινίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η διάλεξη θα μεταδίδεται σε απευθείας σύνδεση από την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών του Μουσείου του Αρχ. Εθνομάρτυρα Κυπριανού 7μ.μ. Παρουσίαση Ημερολογίου 2026 του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου από τη φιλόλογο Γεωργία Κούμα, πρώην πρώτη Λειτουργό Εκπαίδευσης. Μουσικό πρόγραμμα: Μικρασιάτικοι σκοποί και τραγούδια από την κ. Άννα Αριστείδου (βιολί και φωνή) και την κ. Βερόνικα Αλωνεύτη (σαντούρι).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

Τέρμα οδού Λήδρας. Φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Through Ordinary Eyes: Take Four Photographs». Μέχρι 23/1.

Γκλόρια (22762605). «ANAMNESIS, του Στέφανου Φιλίππου και της Αναστασίας Σίβκοβα. Μέχρι 30/1

Marginalia (99657080). «Living Forms» της Σοφίας Χριστοδούλου Μέχρι 31/1.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 24/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 24/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Πάφος

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Hamnet (σκηνοθεσία Cloé Zhao με τους Jessie Buckley, Paul Mescal, Zac Wishart), Primate (σκηνοθεσία Johannes Roberts με τους Johnny Sequoyah, Jess Alexander, Troy Kotsur), Mercy (σκηνοθεσία Timur Bekmambetov με τους Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kali Reis), North (ταινία animation σε σκηνοθεσία Bente Lohne), Chichenhare and the Secret of the Groundhog (ταινία animation σε σκηνοθεσία Benjamin Mousquet) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Προβολή της νέας ταινίας της Τυνήσιας δημιουργού Κάουτερ Μπεν Χάνια «The Voice of Hind Rajab». 15-22 Ιανουαρίου, 8.30, (17 Ιανουαρίου 6μ.μ. & 8.30μ.μ.) pantheon-theatre.com.