ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 7.30μ.μ. Η μουσική κωμωδία «Έναν Κλωνίν Βασιλιτζιάν» βασίζεται αποκλειστικά στα «Κυπριώτικα του Βιολάρη», τον διπλό δίσκο που κυκλοφόρησε το 1970 ο καταξιωμένος Κύπριος καλλιτέχνης Μιχάλης Βιολάρης, σε συνθέσεις και στίχους σπουδαίων δημιουργών. Στο τραγούδι ο γνωστός ερμηνευτής Δημήτρης Μεσημέρης. Την παράσταση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Μιχάλης Βιολάρης. Εισιτήρια: ticketmaster.cy και καταστήματα ACS Courier. Επόμενη: 25/1 Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος,

Λεμεσός, Monte Caputo, 3.30μ.μ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία υπόσχεται η «Harry’s Magic Symphony», ένα εντυπωσιακό συμφωνικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ, από τη συμφωνική ορχήστρα Lords of the Sound. Sold Out Tickets Επόμενη: 25/1 Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Ο Κώστας Χατζής, με τις διαχρονικές ερμηνείες και τον βαθιά ανθρωποκεντρικό λόγο του, συναντά τη Daniela, μια ερμηνεύτρια με ζεστή, εκφραστική φωνή και ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα. Μαζί παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια που έχουν σημαδέψει την ελληνική μουσική σκηνή, όπως τα «Σπουδαίοι Άνθρωποι αλλά», «Σύνορα η αγάπη δε γνωρίζει» και «Δεν Είμαι Εγώ». 99430654 Εισιτήρια: ticketmaster & ACS Courier.

ΘΕΑΤΡΟ

ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Λευκωσία, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης θα γεμίσει εικόνες, αναμνήσεις από το παρελθόν της Κύπρου. Μέσα από το βιβλίο της Σάντυ Αντωνίου «Πόσα μέτρα είναι ο κόσμος μας» τα παιδιά θα ταξιδέψουν, μέσα από τα μάτια και τις αναμνήσεις του Κύπριου ζωγράφου Αδαμάντιου Διαμαντή. Ώρα : 11:30 π.μ. Ηλικίες: 5-12 ετών Απαιτείται κράτηση μέσω του σχετικού συνδέσμου

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Korai Project Space. «Ground Matter» της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

Γκλόρια (22762605). «ANAMNESIS, του Στέφανου Φιλίππου και της Αναστασίας Σίβκοβα. Μέχρι 30/1

Marginalia (99657080). «Living Forms» της Σοφίας Χριστοδούλου Μέχρι 31/1.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 24/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 24/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Hamnet (σκηνοθεσία Cloé Zhao με τους Jessie Buckley, Paul Mescal, Zac Wishart), Primate (σκηνοθεσία Johannes Roberts με τους Johnny Sequoyah, Jess Alexander, Troy Kotsur), Mercy (σκηνοθεσία Timur Bekmambetov με τους Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kali Reis), North (ταινία animation σε σκηνοθεσία Bente Lohne), Chichenhare and the Secret of the Groundhog (ταινία animation σε σκηνοθεσία Benjamin Mousquet) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον, από 23 Ιανουαρίου μέχρι 4 Φεβρουαρίου (εκτός 29 Ιανουαρίου), 8.30μ.μ. Προβολή της βραβευμένης με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας νέας ταινίας του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother». Τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών, σε παραγωγή του οίκου Υβ Σεν Λοράν. Στις 24/1 διπλή προβολή 6μ.μ. και 8.30μ.μ. Διάρκεια: 118’ pantheon-theatre.com