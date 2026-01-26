ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία «Αυτά Που Σκοτώνεις» σε σκηνοθεσία Αλιρέζα Κατάμι προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Καθηγητής πανεπιστημίου στην Άγκυρα, ο Αλί αντιμετωπίζει οικογενειακά και επαγγελματικά προβλήματα. Επιπλέον, ο ξαφνικός θάνατος της μητέρας του τον φέρνει σε αντιπαράθεση με τις αδελφές και τον πατέρα του, τον οποίο αρχίζει να υποψιάζεται ως υπεύθυνο λόγω της βίαιης συμπεριφοράς του. Διάλογοι: Τουρκικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί. Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Σάντανς 2025.

Λεμεσός, Ρίο, 8.15μ.μ. Την ταινία «Old Boy» σε σκηνοθεσία Παρκ Τσαν-γουκ προβάλλει η κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. O Ο-Ντε Σου αιχμαλωτίζεται αιφνίδια και περνά τα επόμενα 15 χρόνια σε ένα κελί, χωρίς να γνωρίζει ποιοι και γιατί τον έχουν φυλακίσει. Όταν εξίσου αιφνίδια απελευθερώνεται, έχει στη διάθεσή του 5 ημέρες για να λύσει το μυστήριο της απαγωγής του και να μπορέσει να εκδικηθεί. Η εμβληματική ταινία του Παρκ Τσαν-γουκ κατόρθωσε να στρέψει τα βλέμματα των δυτικών κινηματογραφόφιλων κοινών στο σινεμά της Νότιας Κορέας, να κερδίσει το Μεγάλο Βραβείο στο Φεστιβάλ των Καννών 2004 και να θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις κορυφαίες ταινίες του είδους και της γενιάς της.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα Ε010, Νέα Πτέρυγα, Κεντρικά Κτίρια, Καλλιπόλεως 75, 7.30μ.μ. Τηλ.: 22893560. Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας διοργανώνει διάλεξη με θέμα: «Φαγεντιανή, γυαλί και ζωγραφισμένα ανάκτορα: η Πιραμεσσή, πολύχρωμη πρωτεύουσα της Αιγύπτου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού» Εισηγητής: Δρ. Χένινγκ Φραντσμάγιερ, Ανώτερος Ερευνητικός Συνεργάτης, Ινστιτούτο Κύπρου.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Χώρα. «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν» του Τζο Όρτον ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά από τη «Σόλο για τρεις». Παίζουν: Χριστίνα Χριστόφια, Κρις Σπύρου, Χάρης Πισίας, Φώτης Φωτίου Μουσικός επί σκηνής: Χάρης Ιωάννου. 19, 26, 27 Ιανουαρίου 2026. Λεμεσός, Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα στις 28/1/26 και στην Πάφο στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο στις 29/1/26. Όλες οι παραστάσεις αρχίζουν στις 8.30. more.com 96147809

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο. «Υπεργαλαξιακά αποτυχημένοι» σε κείμενο του Κωνσταντίνου Τσίτσιου και σκηνοθεσία Άρη Κυπριανού, 8.30μ.μ. more.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

Γκλόρια (22762605). «ANAMNESIS, του Στέφανου Φιλίππου και της Αναστασίας Σίβκοβα. Μέχρι 30/1

Marginalia (99657080). «Living Forms» της Σοφίας Χριστοδούλου Μέχρι 31/1.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 24/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 24/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Hamnet (σκηνοθεσία Cloé Zhao με τους Jessie Buckley, Paul Mescal, Zac Wishart), Primate (σκηνοθεσία Johannes Roberts με τους Johnny Sequoyah, Jess Alexander, Troy Kotsur), Mercy (σκηνοθεσία Timur Bekmambetov με τους Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kali Reis), North (ταινία animation σε σκηνοθεσία Bente Lohne), Chichenhare and the Secret of the Groundhog (ταινία animation σε σκηνοθεσία Benjamin Mousquet) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον, από 23 Ιανουαρίου μέχρι 4 Φεβρουαρίου (εκτός 29 Ιανουαρίου), 8.30μ.μ. Προβολή της βραβευμένης με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας νέας ταινίας του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother». Τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών, σε παραγωγή του οίκου Υβ Σεν Λοράν. Στις 24/1 διπλή προβολή 6μ.μ. και 8.30μ.μ. Διάρκεια: 118’ pantheon-theatre.com