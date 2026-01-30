ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, «Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης»/ Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ (22479600). 50 και πλέον ιστορικοί και σύγχρονοι καλλιτέχνες από την Κύπρο έρχονται σε διάλογο προς μια ανοιχτή ανάγνωση του όρου «τοπίο» σε σχέση με συναφείς έννοιες όπως η φύση, η ύπαιθρος, η γη, ο τόπος και το χώμα, στην έκθεση «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα», σε επιμέλεια Έλενας Πάρπα. Μέχρι 30/6.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Πανεπιστημιούπολη, Αμφιθέατρο Β108, 6μ.μ. 22894347 . Με τη διακεκριμένη Ελληνίδα στιχουργό και ποιήτρια Λίνα Νικολακοπούλου θα τιμήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου τη Γιορτή των Γραμμάτων. Η Νικολακοπούλου, θα μιλήσει για τους «Ποιητές του Μεσοπολέμου», προσεγγίζοντας μια κρίσιμη και γόνιμη περίοδο της νεοελληνικής λογοτεχνίας μέσα από τη δική της πολυεπίπεδη καλλιτεχνική ματιά.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8.30μ.μ. Μια μουσική διαδρομή που ενώνει τη σύγχρονη κυπριακή δημιουργία με διαχρονικά έπη της παράδοσης παρουσιάζουν η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και η Silver Spotlight, με τη συναυλία «Με γιασεμιά και ρόδα». Διευθύνει η μαέστρος Κυριακή Κουντούρη. Το συμφωνικό ποίημα Χοιροκοιτία και η Λεβαντίνη– Μικρή σουίτα για ορχήστρα του Γιώργου Κάρβελλου συνομιλούν με νεότερες συνθέσεις των Άλεξ Παναγή, Χριστίνας Γεωργίου, Σάββα Σάββα και Μιχαήλ Χριστοδουλίδη. cyso.interticket.com

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8.30μ.μ. Μουσικό πορτρέτο της Χαρούλας Αλεξίου με το μουσικό σύνολο «ες αεί» με τίτλο «Χάρις σε σένα». Γιώργος Ιωάννου (τραγούδι) – Κωνσταντίνος Μακαρίτης (φλάουτο). Πάρης Ξάνθου (πιάνο) – Κώστας Αποκίδης (κιθάρες). Ανδρέας Ροδοσθένους (ηλεκτρικό μπάσο) – Ρόδος Παναγιώτου (κρουστά). ticketmaster.cy & ACS Courier

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 7μ.μ. Το παγκοσμίου φήμης Γεωργιανό Θέατρο Μαριονέτας Γκαμπριάτζε έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο και παρουσιάζει από σήμερα στη Λεμεσό την εμβληματική του παραγωγή «Αλφρέντο και Βιολέττα». Μια ιστορία για την αγάπη ως σπάνιο δώρο, για τη σύγκρουση ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, και για την ομορφιά που κρύβεται στις λεπτομέρειες. rialto.interticket.com Επόμενες: 31/1 4 & 7μ.μ., 1/2 4 & 7μ.μ. Στις 3 & 4/2, 7μ.μ., παρουσιάζεται στο Θέατρο Παλλάς η παραγωγή «Το φθινόπωρο της άνοιξής μου» SoldOut Tickets

Λευκωσία, Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Το Θεατρικό Αναλόγιο «Η Άλλη Εποχή» από το Φανταστικό Θέατρο επιστρέφει για ένα νέο κύκλο παραστάσεων. Το έργο σε κείμενο και σκηνοθεσία της Μαγδαλένας Ζήρα είναι βασισμένο στο αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου. Παραστάσεις: 30, 31 Ιανουαρίου και 4, 6, 7 Φεβρουαρίου στις 8 μ.μ, 1η και 8 Φεβρουαρίου στις 6μμ. More.com

Λευκωσία, WhereHaus 612. «Ο Πολυέλαιος», ένα σύγχρονο κυπριακό έργο, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Μαρίνας Μακρή, μετά τις παραστάσεις στη Λεμεσό, ταξιδεύει στη Λευκωσία. 30, 31 Ιανουαρίου 8μ.μ. 1 Φεβρουαρίου 6μ.μ., 25877827, Sold Out Tickets

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο. «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος» του Ζουζέπ Μαρία Μιρό, σε σκηνοθεσία Σταύρου Ποταμάρη, 30, 31 Ιανουαρίου 8μ.μ. 2 Φεβρουαρίου 6.30μ.μ. Sold Out Tickets

ΔΙΑΛΕΞΗ

Γεροσκήπου, Αίθουσα Εκδηλώσεων Πολυδύναμου Κέντρου, 7μ.μ. Διάλεξη με τίτλο: «Οθόνες off – Βιβλία on. Από την οθόνη στη μάθηση: Ενίσχυση της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών», με εισηγήτρια την Νάσια Χαραλάμπους, Εκπαιδευτικό. Η διάλεξη θα μεταδίδεται ζωντανά από το Ράδιο Πάφος Παγκύπρια στις συχνότητες: 93.7 FM (Πάφος), 98.8 FM (Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πόλη Χρυσοχούς), 95.5 FM (Λεμεσός), καθώς και διαδικτυακά: www.radiopafos.com.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

Γκλόρια (22762605). «ANAMNESIS, του Στέφανου Φιλίππου και της Αναστασίας Σίβκοβα. Μέχρι 30/1

Marginalia (99657080). «Living Forms» της Σοφίας Χριστοδούλου Μέχρι 31/1.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Άγιος Παΐσιος (σκηνοθεσία Στάμος Τσάμης με τους Προκόπη Αγαθοκλέους, Νικήτα Τσακίρογλου, Σμαράγδα Σμυρναίου), Shelter (σκηνοθεσία Ric Roman Waugh με τους Jason Statham, Harriet Walter, Bill Nighy) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Rabbit Trap (σκηνοθεσία Bryn Chainey με τους Dev Patel, Rosy McEwen, Jade Croot) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον, από 23 Ιανουαρίου μέχρι 4 Φεβρουαρίου (εκτός 29 Ιανουαρίου), 8.30μ.μ. Προβολή της βραβευμένης με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας νέας ταινίας του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother». Τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών, σε παραγωγή του οίκου Υβ Σεν Λοράν. Διάρκεια: 118’ pantheon-theatre.com